Сергей Левченко отчитался о трехлетних итогах работы на посту губернатора Иркутской области

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами 5 октября рассказал об итогах своей трехлетней работы на этом посту. По его мнению, политика, которую он как первый секретарь обкома КПРФ и глава региона проводит в Приангарье, дает свои результаты. Как пример – итоги выборов в Законодательное собрание.

Социально-экономические показатели ежегодно растут. Именно благодаря этому Иркутская область попала в первую десятку регионов по эффективности работы органов исполнительной власти. За это Приангарье получило 714 млн рублей.

Финансирование государственных программ области в сравнении с 2015 году увеличилось на треть: с 114 млрд рублей до 151 млрд рублей. Регион участвует в 15 федеральных госпрограммах. На это субъект получил 13,3 млрд рублей, что почти на уровне прошлогоднего показателя.

Благодаря антикризисному плану Иркутская область сумела нарастить свой собственный доходный потенциал. Так, в 2015 году доходы регионального бюджета составляли 104 млрд рублей, в 2016 году достигли 125 млрд рублей и в этом году казна оценивается в 150 млрд рублей. Треть уходит на поддержку социально-культурной сферы. Беспрецедентными являются расходы на здравоохранение. В этом году это 27,4 млрд рублей.

Одна из главных задач – навести порядок в лесной отрасли. Это, считает глава региона, удается. За три года налоговый сбор с предприятий ЛПК увеличился с 3 млрд рублей до 6,6 млрд рублей. Сергей Левченко надеется, что к 2019 году показатель вполне можно увеличить до 9 млрд рублей. За первое полугодие 2018 в областной бюджет уже поступило 4,6 млрд рублей.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом объем незаконной лесозаготовки сократился больше, чем наполовину – с 1052,7 тыс.м3 до 506,5 тыс.м3 за девять месяцев текущего года.

Хорошими темпами развивается и сфера жилищного строительства. За 2015 – 2017 годы в эксплуатацию ввели 2,8 млн кв. м жилья. В этом году объемы значительно увеличатся. Такого не было с советских времен.

С 2015 по 2018 годы в Иркутской области профинансировали 406 объектов соцкульбыта. В частности, 76 детских садов (строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт), 105 школ (строительство, реконструкция, ремонт), 44 объекта физкультуры и спорта (строительство, реконструкция, капитальный ремонт), 63 фельдшерско-акушерских пункта.

Уже в этом году реализуется 249 мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов социально-культурного назначения. Это в 4,1 раз больше уровня 2015 года, тогда было 60. Объем финансирования этих работ увеличился в два раза.

Увеличились и расходы на строительство и ремонт дорог до 3,3 млрд рублей. Губернатор напомнил, что в регионе постепенно вводятся электронные проездные социальные билеты. Задача на следующий год – сделать проездной единым и безлимитным. Сейчас у льготников только 50 бесплатных поездок.

Напомним, ранее итоге трёхлетия губернаторства Сергея Левченко по просьбе Телеинформа подвели и наблюдатели. По мнению публициста, политолога, доцента кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Сергея Шмидта, главе региона удалось не совершить роковых ошибок и не растерять популярность у населения, что можно считать главным результатом его трехлетней работы. Политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин оценил эти три года для Иркутской области сложными и удачными одновременно. Политический обозреватель Галина Солонина считает, что совершить какой-то прорыв, реализовать новые проекты у команды действующего губернатора уже не хватит ни ресурсов, ни времени. Профессор права, доктор юридических наук, экс-председатель Заксобрания Сергей Шишкин говорит, что стиль руководства губернатора вполне устраивает региональную элиту, поскольку он не носит агрессивный характер, не связан с личными склоками и интересами. Специалист по связям с общественностью, политконсультант Владислав Шиндяев отмечает, что это были три серьезных, достаточно непростых политических сезона.