Сергей Левченко требует лишить мандата еще одного депутата думы Иркутска

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в думу Иркутска очередное заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, на этот раз – Ивана Гущина.

Как сообщает пресс-служба губернатора, причиной послужили результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах за 2017 год. Было установлено, что Иван Гущин представил недостоверные сведения о своих банковских счетах и счетах супруги, о ее доходе, а также не отразил информацию, что является учредителем нескольких фондов. Согласно антикоррупционному законодательству, эти факты являются основанием для досрочного прекращения полномочий депутата.

Поскольку такой вид ответственности является безальтернативным для выборных должностных лиц местного самоуправления, дума Иркутска в течение одного месяца с момента поступления заявления губернатора должна принять именно это решение.

Как пояснили в управлении по коррупционным и иным нарушениям аппарата губернатора и правительства Иркутской области, проверка достоверности и полноты сведений о доходах проводится по решению главы региона, которое принимается при наличии достаточной информации, свидетельствующей о возможных нарушениях. До принятия такого решения анализируются сведения, при наличии сомнений запрашиваются пояснения и дополнительные документы. И если сомнения в достоверности устранены и все вопросы сняты, проверка не проводится.

Контрольные действия ведутся в случае, если сомнения в достоверности представленных сведений остались. Но и проведение проверки не означает, что в дальнейшем будут применены меры ответственности. В этой работе руководствуются только законом, и результаты зависят исключительно от соответствия сведений в справке о доходах фактическим обстоятельствам.

Так, во время проверочных мероприятий в отношении мэра Шелеховского района Максима Модина, мэра Баяндаевского района Анатолия Табинаева, мэра Боханского района Сергея Середкина, главы Усть-Кутского муниципального образования Александра Душина, депутата думы Иркутска Владислава Свердлова и депутатов думы Усть-Илимска Виталия Деева, Владимира Сахарова, Дмитрия Верещагина не были выявлены факты нарушений антикоррупционного законодательства, подчеркивают в пресс-службе.

– Ошибаются те, кто считает, что смысл этой работы – найти и наказать. Основной принцип заключается, прежде всего, в профилактике правонарушений. Нужно просто ответственно подходить к представлению сведений о доходах и соблюдению антикоррупционных норм лицами, деятельность которых носит публичный характер, – сообщила начальник управления по коррупционным и иным нарушениям Светлана Юзвак.

Напомним, в прошлом году мандата был лишен депутат думы Иркутска Сергей Юдин. С начала этого года городской думой уже обсуждались требования главы региона лишить мандатов Григория Резникова и Александра Панько. Тогда парламентарии областного центра заподозрили Сергея Левченко в попытке дестабилизировать работу представительного органа. Отметим также, что осенью этого года должны состоятся выборы в новый созыв думы Иркутска.