Сергей Левченко на прощальной пресс-конференции: за 20 лет я стал первым в России несогласованным губернатором

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре с небольшим года губернаторства Сергея Левченко подошли к концу 12 декабря. В этот день глава региона написал заявление об отставке. В понедельник 16 декабря Сергей Левченко дал прощальную пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах своей работы и ответил на вопросы журналистов. Во вступительном слове экс-губернатор поблагодарил коллег-журналистов за работу, подчеркнув, что за все время на посту не заставлял никого из средств массовой информации писать или говорить то, чего им не хотелось. У корреспондентов всегда была возможность задавать любые вопросы, поэтому и на сей раз ограничений не будет. – Закончен достаточно серьезный период в жизни Иркутской области и в моей лично жизни, судьбе. Я бы хотел, чтобы у вас в памяти осталось, а через вас у многих людей, как мы работали и какие у нас результаты, – обратился к присутствующим Сергей Левченко. Далее последовал масштабный и подробный отчет об основных показателях, достигнутых в регионе за четыре года. Почти в 1,5 раза увеличился объем валового регионального продукта и составил 1 триллион 432 миллиарда рублей. Это более чем на 3% выше, чем средний показатель по стране. Удалось нарастить объем инвестиций, вложенных в Иркутскую область. В 2015 году эта цифра была на уровне 206 миллиардов рублей, регион занимал 20 место, а уже в 2018 количество вложенных инвестиций выросло на 25% и составило 316 миллиардов рублей. В 2019 году доходы областного бюджета преодолели отметку в 200 миллиардов рублей. Иркутская область стала единственным регионом России, который в два с лишним раза увеличил доходную часть. Ранее Приангарье находилось на 19 месте по объему областной казны, в 2019 году поднялось на 14 строчку рейтинга. Выросли отчисления Иркутской области в федеральный бюджет. В 2015 году в государственную казну поступало всего 94 миллиарда рублей, в 2018 году – 270 миллиардов рублей. Показатель увеличился в три раза. Правительству Иркутской области с 2015 года удалось сократить государственный долг региона с 25,3% до 8%. Сейчас Прибайкалье считается одним из самых финансово устойчивых регионов страны. – Иностранные рейтинговые агентства нам давали негативную оценку с точки зрения долгосрочных кредитных рейтингов, нам присваивали рейтинг «BB» и давали негативный прогноз. В этом году, 28 июня, мы получили шкалу «AA+» с позитивным прогнозом. Это – один из лучших результатов, – заметил Сергей Левченко. Также экс-глава региона добавил, что на протяжении последних пяти лет Минфин РФ присваивает Иркутской области первое место по эффективности бюджетной политики. Звучали цифры и о сокращении незаконных лесных рубок, увеличению налогов, поступающих в бюджет от лесной сферы, выросшем количестве строящихся социальных объектов и о многом другом. Затем Сергей Левченко перешел к главному вопросу, интересовавшему всех собравшихся куда больше, чем статистика. Политик рассказал о причинах отставки. – Несколько причин было, чтобы уйти, несколько целей. Одна из них уже выполнена – про Иркутскую область стали говорить хорошо. По большому счету, ничего не изменилось, но уже всё хорошо. Жители региона перестали быть под прессом, когда навязывали всей стране, что здесь живут какие-то плохие люди, здесь плохие всех уровней чиновники, плохие врачи, учителя. И началось это не летом, а гораздо раньше. Я столько получал от обычных, нормальных, простых людей вопросы: «Что происходит? Что мы, хуже, чем другие в России? Защитите нас». Я защитил, – подчеркнул Сергей Левченко. Другие цели экс-губернатор не стал озвучивать, следуя заветам старинной поговорке «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Он обещал рассказать о них, когда планы осуществятся. Сергей Левченко выразил надежду, что представители журналистского сообщества будут максимально объективно освещать деятельность нового руководителя области, чтобы потом у людей была возможность всё познать в сравнении. – Учитывая, что первая задача выполнена, вал негатива закончился, вакханалия прекратилась, надеюсь, что никто из местных [СМИ] в этом участвовать больше не будет, – добавил политик. Давать оценку своему "сменщику" - врио губернатора Игорю Кобзеву Сергей Левченко отказался, потому что оценивать любого человека нужно по делам, а новый руководитель еще не успел ничего сделать для Иркутской области. – Думаю, оценивать работу [Игоря Кобзева] ваши коллеги, федеральные в том числе, будут позитивно. Я надеюсь, что это будет не только с точки зрения СМИ, но будет и позитивная работа в реальности. Освещение и реальность последнее время в нашей стране очень далеки от того, что освещается и что делается. Я надеюсь на хорошую позитивную работу на результат. А там посмотрим. Все познается в сравнении, – высказал мнение Сергей Левченко. На вопрос о том, оказали ли какое-то давление на решение об отставке внешние или внутренние силы, политик ответил, что выдавить его точно не смогли бы подчиненные. – С точки зрения внутренних сил – точно нет, сто процентов. Сложно, чтобы твои подчиненные тебя выдавили. По крайней мере, меня. Я не отношусь к такому кругу или категории лиц, которых могут выдавить твои подчиненные. Что касается всех других, давайте разложим. Мне кажется, что и вас всех, и любого жителя Иркутской области, эта вакханалия всегда трогала, – заявил Сергей Левченко, имея ввиду массу негативных репортажей федеральных и местных СМИ. – Это очень серьезное давление, и я действительно не нашел варианта, как людей защитить, кроме этого решения, которое я принял. Второе, я уже говорил, я должен был защитить всех тех, кто самоотверженно работал всё время. Экс-глава региона заметил, что его люди стали работать вдвое лучше, однако их вдруг стали оценивать хуже, чем это было 2-3 года назад. Этот фактор он тоже назвал давлением, а свое решение об отставке – способом защитить подчиненных. Это касалось, в том числе, и защиты от уголовного преследования. Не мог Сергей Левченко не затронуть арест министра лесного комплекса Сергея Шеверды. – Ну, не было результатов никогда ни в России таких, ни в Иркутской области за последние десятилетия. В 2018 году количество незаконных рубок снизили почти в два раза с 1 миллиона 100 тысяч кубометров до 569 тысяч кубических метров. В претензии с точки зрения расследования звучали то одни цифры, то другие, увеличивались с каждой неделей. То 50 миллиардов, то 200, то 300, то уже чуть ли не триллион. Огромные цифры. Потом пропал пыл, начали говорить, что Сергей Шеверда организовал какие-то там санитарные рубки, хотя он ничего не организовывает, у него должность другая. Потом сменили точку зрения и стали говорить, что он им не воспрепятствовал. Сколько можно? – продолжил экс-глава региона. Та же история, по его словам, с заменой лифтов. Ущерб, нанесенный «Звездой» Фонду капремонта, оцениваемый в 185 миллионов рублей, при проверке превратился в удорожание оборудования на 990 тысяч рублей из-за коэффициента. Ни о каких 185 миллионах рублей теперь речи нет. Суммы, потраченные на покупку оборудования, почти те же, что и в соседних регионах. – Может, тогда в других регионах тоже стоит внимательно посмотреть? А если в других все нормально, то почему у нас при тех же цифрах есть проблемы? – удивляется Сергей Левченко. – Средняя цена везде почти одинакова. И за что тут людей брать с больницы доставать и тащить, сковывать? Беременных женщин брать, сковывать наручниками и тоже вести на допрос, который с утра и до поздней ночи. Вот, что я защищал. Экс-губернатор добавил, что были несправедливости по отношению ко многим работникам правительства и министерств. Поэтому Сергей Левченко надеется, что после того, как политическая составляющая уйдет, отношение к этим делам станет объективным. На вопрос, были ли провалы в работе, Сергей Левченко заметил, что были решения, которые по прошествии нескольких лет или месяцев можно было принять более эффективнее. Но это – не провалы. Некоторые вопросы, которые можно было решить более результативно, находились в ведении федерации. Например, при чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Иркутской области летом 2019 года, нужен был совсем другой темп согласования. Однако закон о ЧС не отменяет все бюрократические процедуры, которые сильно затягивали сроки. – Как раз после нашей ситуации в правительстве РФ стали серьезно думать, как отремонтировать федеральное законодательство на такие случаи, – добавил Сергей Левченко. Он заверил, что до конца декабря будет закончен процесс проектирования во всех 135 зонах затопления. На вопрос о том, что бы Сергей Левченко изменил, если бы была такая возможность, он ответил, что раньше бы ввел «пятилетки». – Параллельно с антикризисным планом, потому что это позволило бы всем работать целенаправленно, осознанно, с пониманием, куда мы движемся и какие нужны результаты. Самое сложное для меня было психологически переломить настроения: «Как это мы можем? Да вы что! Мы тут 60 объектов строили, а тут 300». А я поставил задачу 500 сделать. Мне говорили - невозможно. Возможно! Если бы я начал это не в прошлом году, а в конце 2015 или в 2016 году, все работники министерств, правительства, были бы более окрыленными раньше. Надо говорить языком конкретных планов, ответственных сроков, а не языком прогнозов, – добавил Сергей Левченко. По словам экс-губернатора, он жалеет и о том, что слишком долго запускалось строительство радиологического корпуса Иркутского областного онкологического диспансера. Правительство было вынуждено сменить концессионера, поскольку первая фирма, получившая контракт, была «насквозь частной структурой, которая в большей степени была заинтересована только прибылью». – Как всегда бывает, когда какие-то задержки идут, возникают новые проблемы. В нашем случае изменилось законодательство. Мы были вынуждены переделывать проект. Сейчас организационно все вопросы решены и Русатом – «дочка» Росатома, активно занимается переработкой проекта под новые нормативы. Деньги выделены, в апреле начнется строительство. Я бы хотел, чтобы это случилось раньше, – рассказал Сергей Левченко. Подводя итоги пресс-конференции, экс-глава региона отметил, что в 2015 году впервые в России за последние 20 лет он стал первым несогласованным губернатором, которого выбрали люди. Поэтому его кампания не могла закончиться успешно. – Вся эта вакханалия была не столько против меня, сколько затем, чтобы сказать: «Народ Иркутской области не прав. Он не должен избирать тех, кого мы не советуем». Всё это как прошлогодняя листва, она опадет. А люди оценивают не по тому, как кто-то где-то чего-то исказил. Жизнь не обманешь. Поэтому жителям Иркутской области я хочу сказать – вы все правильно сделали. Крепитесь. Все будет нормально, – уверил бывший губернатор. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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