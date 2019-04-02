Сергей Сокол: членам «Единой России» нужен принципиально иной подход к планированию избирательного цикла

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске обсудили ситуацию в реготделении «Единой России» и подготовку партии к сентябрьским выборам. Разговор состоялся 26 марта в ходе расширенного заседания Иркутского областного совета депутатских объединений всероссийской политической партии «Единая Россия». Мероприятие прошло под председательством секретаря реготделения, председателя Законодательного собрания области Сергея Сокола, с участием депутатов Госдумы Александра Якубовского и Сергея Тена, депутатов областного парламента и местных дум, а также глав муниципалитетов. Сергей Сокол обозначил, в каких направлениях стоит двигаться дальше реготделению партии, какие подходы к выборам и внутрипартийным отношениям следует пересмотреть, чтобы в дальнейшем уверенно побеждать как на муниципальных выборах, так и на более высокого уровня. – Времена, когда партия опиралась, преимущественно, на рейтинг президента, уже прошли, – подчеркнул Сергей Сокол. – Нужно самим проявлять активность. Методы работы известны – это постоянный контакт с жителями, присутствие в СМИ с акцентом на партию и работа в соцсетях. Нам надо стать ближе к людям, организовать работу на местах таким образом, чтобы находиться постоянно в контакте с нашими избирателями. Именно таким образом работающие депутаты и кандидаты побеждают. И если мы хотим переизбраться, причем переизбраться уверенно, то нам надо работать на авторитет партии. А он тогда будет работать на нас. Он также отметил, что работа партии должна быть прозрачна и понятна всем избирателям: – Федеральные и региональные опросы показывают, что люди не понимают, чем занимаются партии. Тем более – не понимают, чем занимаются депутаты от партий. Этот пробел нужно ликвидировать в первую очередь. В том числе с этой целью уже в апреле мы запустим ряд региональных специализированных технологических проектов, направленных на формирование новых инструментов взаимодействия депутатов и избирателей, постепенное их вовлечение в партийную работу. Спикер также отметил необходимость популяризировать партийные проекты, доносить до людей, кто именно их автор и инициатор. – Недавно мы провели ревизию партийных проектов, которые уже реализуются в области. И сейчас стоит задача их популяризации, – говорит Сергей Сокол. – Особо подчеркну, что у нас есть партийные проекты, по которым муниципалитеты получают деньги на решение своих вопросов. Но практически нигде никогда за очень редкими исключениями не говорится, что это деньги, которые выделены усилиями партии «Единая Россия». И получается, что негативные поводы – это «Единая Россия», а позитивные – это мэры. Необходимо жестко перестраивать эту ситуацию в пользу партии, перестать задвигать бренд «Единой России» на задний план. Если мы продолжим работать в том же духе, как и сейчас, то скоро от нас отвернется и ядро наших избирателей. Секретарь реготделения также подчеркнул, что «сегодня партия сохранила доверие своих избирателей». – Все разговоры о том, что от нас отвернулись люди – это либо пропаганда наших оппонентов, либо разглагольствования тех, кто никогда не работал на земле, – говорит он. – На всех последних выборах за нас проголосовало почти столько же избирателей, сколько и на предыдущих в этих же территориях. Сегодня почти все социологические исследования показывают примерно равенство позиций ЕР и КПРФ, где-то преимущество у нас, где-то – у конкурентов. Поэтому результат каждых выборов будет определяться качеством проведенной избирательной кампании. Сергей Сокол отметил, что «последние полгода были особенно непростыми для партии, произошли определенные изменения в настроении людей»: – Но нельзя этим оправдывать свое бездействие, сводя все к негативной федеральной повестке, протестному голосованию и так далее. Он заявил, что «мы часть огромной политической машины, только благодаря которой произошли те позитивные изменения в России, которые мы и наблюдали, и в которых участвовали в последние десятилетия». – Нам важно мобилизовать наши партийные организации. У нас с вами другого выхода нет, кроме как добиться, чтобы люди почувствовали от партии позитивный, а не негативный результат, – говорит глава реготделения. – У нас возросло количество членов партии из числа простых жителей области, в том числе – молодежи, такой процесс важен для нас, это своеобразное оздоровление. Он также обозначил первоочередные цели и задачи, на которые должны сейчас работать однопартийцы. – Главная задача для партии в этом году – это победа на выборах в органы местного самоуправления, – подчеркнул Сергей Сокол. – В сентябре предстоят выборы 15 мэров и 21 думы второго уровня. Хочу попросить у вас принципиально иного подхода к планированию избирательного цикла. Спикер отметил, что сейчас, прежде всего, «нужно поднять авторитет партии, сделать все для повышения качества жизни в области и чтобы область начала развиваться». На заседании также было избрано руководство Иркутского областного совета депутатских объединений всероссийской политической партии «Единая Россия» – его председателем стал вице-спикер Законодательного собрания региона Кузьма Алдаров, а заместителем председателя – глава комитета по бюджету областного парламента Наталья Дикусарова. Кузьма Алдаров также выступил с докладом, коснувшись, в частности, сельскохозяйственных проблем и вопросов, в решении которых принимает или может принять участие партия. Наталья Дикусарова рассказала, какие значимые законы для области приняты Законодательным собранием региона благодаря инициативе и поддержке партии, а также – какие документы еще находятся в разработке. В частности, она подчеркнула роль фракции «Единой России» при принятии бюджета на текущий год, когда, например, были добавлены пункты, касающиеся финансирования капитальных ремонтов учреждений образования и здравоохранения. Депутат Государственной Думы Сергей Тен рассказал о роли партии в выделении региону из федерального бюджета средств на строительство и ремонт дорог. Еще один депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский также напомнил о том, насколько важен процесс обновления партии. – Если говорить в целом про задачи, которые ставятся на федеральном уровне, то они связаны не столько с партийным ребрендингом, сколько с персональной ответственностью каждого члена партии перед ней, – отметил он. – Наша общая задача сегодня – с одной стороны максимально консолидировать свои усилия и возможности, а с другой – выстроить предельно открытый диалог с людьми. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр якубовский

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