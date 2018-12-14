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13.12.2018

Сергей Тен: 12 декабря – день рождения новой России

Москва, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - По всей стране 12 декабря прошли мероприятия, посвященные государственному празднику – Дню Конституции Российской Федерации. В торжественном приеме в Кремле, посвященном 25-летию со дня принятия главного документа нашей страны, принял участие депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.

Как сообщает пресс-служба депутата, на прием были приглашены члены правительства РФ, представители Совета Федерации и Госдумы, федеральных органов исполнительной и судебной власти, органов госвласти субъектов, конфессий, общественных объединений, научных и образовательных организаций.

Сергей Тен подчеркивает, насколько значимым было решение о принятии Конституции РФ. Этот шаг фактически заложил фундамент современного государства:

– Принятие Конституции РФ послужило отправной точкой в установке системы координат, по-настоящему настроенной на реализацию прав и свобод человека и гражданина, предоставления возможностей самореализации. Именно основной закон, принятый в период трансформации страны, поставил перед гражданами и обществом важнейшую цель – построение демократического федеративного государства с республиканской формой правления. День принятия Конституции – это без сомнения день рождения новой России.

– Глубоко убежден, что принципы конституционализма и высокие идеалы конституционных ценностей будут все глубже проникать в содержание общественной жизни. Именно этот процесс должен быть целевым ориентиром законотворческой деятельности Государственной Думы, законодательных органов субъектов Российской Федерации, - отметил Сергей Тен.

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