Сергей Тен: Госдума приняла в первом чтении законопроекты об основах и систематизации инвестиционной деятельности в РФ

Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании Государственной Думы 10 декабря с участием представителей парламентских и непарламентских партий, общественных организаций и бизнес-объединений принят в первом чтении пакет законопроектов, направленных на совершенствование инвестиционного климата и стимулирование роста российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба депутата от Иркутской области Сергея Тена.

Сергей Тен отмечает, что инициативы предусматривают создание для предпринимателей общего и проектного инвестиционных режимов. Общий режим устанавливает отсрочку на три года вступления в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестдеятельности вне зависимости от объема собственных вложений инициаторов проектов.

Проектный режим предусматривает особенности применения отдельных актов при реализации новых крупных проектов, условия варьируются в зависимости от объема вкладываемых средств. Например: в объеме не менее 250 миллионов рублей собственных средств при общем бюджете проекта не менее 1 миллиарда рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта; в объеме не менее 1,5 миллиардов рублей собственных средств при общем бюджете проекта не менее 7 миллиардов рублей для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики.

Сергей Тен отмечает, что в связке с законопроектом о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности также идут поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, другие профильные законодательные акты. Кроме того, предстоит серьезная работа по принятию подзаконных нормативных правовых актов.

В частности, при обсуждении законопроекта Сергей Тен задал вопрос заместителю министра финансов Андрею Иванову о ходе подготовки необходимых для его реализации проектов постановлений правительства России и приказа Минфина России. Официальный представитель правительства России отметил, что работа по подготовке каждого из подзаконных актов активно ведется на площадке Минфина России.

– С учетом опыта с отсылочным законопроектом об экологической экспертизе на Байкальской природной территории очевидно, что вопрос со сроками принятия подзаконной нормативной базы – один из важнейших. Еще более сложный вопрос – качественная проработка ее содержания. Рассмотренные сегодня Государственной Думой законопроекты требуют существенной доработки ко второму чтению, от этих поправок будет зависеть и корректировка подзаконных актов, – подчеркивает Сергей Тен.