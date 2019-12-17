Сергей Тен отмечен благодарственным письмом Госдумы за вклад в законотворческую деятельность

Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин наградил благодарственными письмами парламентариев, в число которых вошел депутат от Иркутской области, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Сергея Тена отметили «За вклад в законотворческую деятельность и развития парламентаризма».

– Всегда считал и буду считать, то любая моя награда делится ровно пополам. Половина – моя работа, половина – работа моей команды. Спасибо за работу, это знак, что все мы делаем правильно и двигаемся в правильном направлении. Безусловно, это стимул идти дальше, работать еще больше и эффективнее, – прокомментировал Сергей Тен.