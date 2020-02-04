Сергей Тен: правительство вправе регулировать деятельность онлайн-агрегаторов товаров и услуг

Москва, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года вступил в силу закон о защите прав потребителей, приобретающих товары и услуги через интернет. Впервые в нем было закреплено понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)», которое было включено в предмет регулирования закона о защите прав граждан, пользователей услуг агрегаторов.

Сейчас в закон вносят различные поправки, которые прокомментировал депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен.

– Благодаря этому закону мы вовлекли в правовое поле масштабную индустрию, которая до последнего времени пользовалась отставанием законодательства от убежавшей вперед цифровизации. Это и сервисы по бронированию авиабилетов, покупке бытовой техники в сети и, конечно, службы заказов такси. Сегодня по закону владелец подобных агрегаторов, предоставивший потребителю недостоверную или неполную информацию о товаре, услуге, продавце или исполнителе, несет ответственность за убытки, причиненные потребителю, – отметил политик.

Не секрет, что в крупных городах недобросовестные водители такси, приехавшие на заказ, оформленный через приложение, часто указывают о прибытии, в то время, когда автомобиль еще не подъехал к месту встречи. Тем самым, отмечает Сергей Тен, потребитель вынужден оплачивать время ожидания, которого не было. Эта тема ежедневно касается десятков миллионов людей по всей стране.

– Сегодня совместно с правительством и Роспотребнадзором продолжаем работу над поправками в целях обеспечения наиболее эффективной защиты прав граждан, приобретающих данные услуги. Как члена комитета по транспорту и строительству, куратора реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Байкальском регионе меня беспокоит вопрос безопасности оказания транспортных услуг с помощью подобных сервисов: будь то перевозка пассажиров такси или грузовые перевозки. Основные поправки мы будем рассматривать ко второму чтению, сегодня утвердили положение о том, что правительство вправе регулировать деятельность «владельца агрегатора» при заключении договора розничной купли - продажи, в том числе, дистанционным способом. Инициаторы законопроекта отмечают, что выводы сделаны по итогам мониторинга применения закона в 2019 году, – заявил Сергей Тен.