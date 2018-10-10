Сергей Тен предложил законодательно бороться с профессиональными «жалобщиками» в сфере госзаказа

Москва, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы Сергей Тен внес в Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» в ГД проекты федеральных законов по совершенствованию законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Эта инициатива направлена на борьбу с профессиональными «жалобщиками» в сфере госзаказа, сообщает пресс-служба депутата. Законопроектами предлагается внести изменения в федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Первым из них вносятся изменения и дополнения в главу 6 федерального закона №44-ФЗ, которыми предусматривается уточнение прав и обязанностей участников контрактной системы в сфере закупок, усиливается механизм их правовой защиты, устанавливаются нормы, значительно снижающие возможность злоупотребления в отношении них правом на подачу жалобы.

Второй из них направлен на создание дополнительных гарантий для добросовестных участников закупочных процедур путем введения в главу 7 КоАП РФ нового состава правонарушения – «злоупотребление правом на обжалование действий (бездействия) участников закупки».

– К примеру, больница или оздоровительный лагерь закупают современное восстановительное оборудование для детей и организовали конкурс, в котором победила добросовестная проверенная организация с качественной техникой и хорошей ценой. По действующей практике проигрывающие конкуренты, их аффилированные лица или просто профессиональные «жалобщики» без каких-либо оснований, изучения документации начинают подавать заявления в ФАС, о том, что конкурс является непрозрачным, его документация неверная и тем самым затягивают приобретение оборудования, пытаются добиться отмены закупки, – пояснил Сергей Тен.

С другой стороны, отметил депутат, такие жалобщики зачастую имеют намерения просто получить деньги от победителя конкурса лишь за то, чтобы жалоба была ими отозвана. Поможет эта инициатива и другим социальным учреждениям, например, муниципальным или региональным учреждениям культуры, библиотекам, школам, проводящим закупки, но не имеющим по объективным причинам в своем штате юристов или специалистов по закупочным процедурам, готовым отстаивать права муниципалитета или государства в административных инстанциях или суде, уверен политик.

– Таким образом, эти законодательные инициативы значительно облегчат жизнь добросовестным участникам закупочной деятельности, причем как со стороны общества и государства, так и со стороны бизнеса, – подчеркнул Сергей Тен.