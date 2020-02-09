Сергей Тен призвал муниципалитеты Иркутской области объединить усилия в решении общих вопросов

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен в ходе расширенного заседания региональной Ассоциации муниципальных образований анонсировал рассмотрение двух значимых для Байкальской природной территории документов межфракционной рабочей группой «Байкал» в Государственной думе РФ.

В частности, сообщает пресс-служба депутата, рабочая группа рассмотрит корректировки в постановление правительства России №643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» и законопроект об ограничении продажи моющих средств с содержанием фосфатов. Сложности с природоохранным законодательством возникают у многих муниципалитетов, чьи границы входят в земли Байкальской природной территорией. Поэтому Сергей Тен предложил мэрам и главам муниципальных образований взаимодействовать в решении возникающих вопросов.

– Насколько полезна работа Ассоциации, видно невооруженным глазом. Убежден, что набранные темпы работы воплотятся в новые результаты во благо Иркутской области. Я докладываю не только об итогах работы межфракционной группы «Байкал», но и рассказываю о планах на 2020 год, чтобы мы вместе могли четко определить точки нашего взаимодействия, – отметил в своем выступлении председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен.

Депутат призвал представителей муниципалитетов проявить активность относительно подпрограммы «Развитие моногородов» в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и интеграция». Тема моногородов, заявил он, наконец-то возвращена в федеральную повестку и при должном внимании муниципальные образования могут получить дополнительные финансовые и налоговые меры поддержки.

– Разработан и проходит согласование проект постановления правительства России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов на обеспечение господдержки предпринимательской деятельности и социально-экономического развития моногородов. Это прямые деньги в муниципалитеты, нужно будет проявлять активность, – отметил Сергей Тен.

Из положительного парламентарий отметил, что с учетом мнения МРГ «Байкал», принято решение и сформирован новый федеральный проект в составе нацпроекта «БКАД» – «Мосты и путепроводы». В Приангарье в рамках новой программы построены мостовой переход на реке Лена, семь путепроводов, реконструировано и отремонтировано 52 аварийных моста.