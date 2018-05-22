Москва, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Госдума РФ 22 мая на пленарном заседании утвердила на пост председателя Счетной палаты Алексея Кудрина – его кандидатура была предложена президенту фракцией «Единая Россия». Депутат ГД от Иркутской области Сергей Тен прокомментировал изменения кадровой политики правительства РФ.

В своем обращении к парламентариям Алексей Кудрин подчеркнул, что главной задачей на посту руководителя Счетной палаты считает совершенствование методов контроля за расходованием бюджетных средств, а также открытость работы ведомства в плане финансовых данных и статистической отчетности, методов борьбы с коррупцией при распределении и расходовании бюджета.

– Фактически сегодня полностью завершилось формирование новой исполнительной власти и контролирующего органа Государственной думы – Счетной палаты, – цитирует пресс-служба Сергея Тена его слова. – Новая структура правительства отвечает основным приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, которые были обозначены Владимиром Путиным в «майских» указах. Произошедшая смена на уровне зампредов и министерств говорит о том, что усиливается блок по направлению «Сельское хозяйство», связка зампред Алексей Гордеев и министр Дмитрий Патрушев – это практика и проектный подход к финансовому управлению.

Как отметил депутат, главная задача, которая сегодня стоит перед агропромышленным комплексом России, – это вывод российского сельского хозяйства на новый уровень с точки зрения экспорта, при этом необходимо развивать собственный рынок, обеспечивая тем самым продовольственную безопасность страны. Сельское хозяйство в условиях санкций – драйвер российской экономики, считает Сергей Тен.

Вторым важным блоком он назвал инфраструктурные проекты, на которые планируется до 2024 года значительная сумма – 11 трлн рублей. Новым вице-премьером, курирующим транспорт, будет Максим Акимов, работавший ранее вице-губернатором Калужской области. Министром транспорта – Евгений Дитрих, до последнего момента – первый заместитель министра транспорта.

– Назначение Максима Акимова связано с большими надеждами на развитие цифровой экономики и высоких технологий в стране, привлечения инвестиций в отрасль. Евгений Дитрих уже обозначил приоритеты развития – это безопасные и качественные дороги и, что важно, развитие ИТС становится полноправным направлением деятельности министерства, – сказал Сергей Тен. – Как частный пример, в проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год включена разработка региональных программ комплексного развития ИТС. Этот подход обеспечит создание эффективных и оптимальных для регионов моделей ИТС, их бесшовное развитие и интеграцию с цифровыми ресурсами федеральных дорог.

Еще один приоритет, по словам депутата, модернизация магистральной транспортной инфраструктуры, в том числе, завершение проектов БАМа и Транссиба.

– Отдельно как положительный пример формирования правительства, смены кадровой парадигмы я выделил бы назначение губернаторов на посты министра РФ по развитию Дальнего Востока, министра строительства и ЖКХ и министра природных ресурсов и экологии. При этом Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин – лидеры рейтингов глав регионов, Максим Акимов был главой Калуги. Каждый из них в свое время прошел непростую школу муниципального управления, – заявил Сергей Тен. – Отмечу, что они возглавили наиболее сложные участки именно в отношении реализации проектов на уровне субъектов. Это такой безусловный поворот в сторону защиты интересов регионов, детального подхода, когда практика будет согласовываться с федеральными амбициями. Хочется надеяться, что произойдет и понимание в плане более эффективного федерального финансирования проектов.