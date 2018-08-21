Штампы, унылая серость и претензии на Голливуд: психолог, дизайнер, журналист и пиарщик оценили баннеры и слоганы выборов в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Агитационный период на выборах в Законодательное собрание Иркутской области – в самом разгаре. До дня голосования – 9 сентября – остается чуть больше двух недель. Самое время оценить уровень и качество агитационных материалов – баннеров, листовок, слоганов. С просьбой прокомментировать агитационно-пропагандисткие материалы партий и кандидатов Телеинформ на этот раз обратился к тем, кто редко выступает в качестве экспертов на политическом поле, а некоторые (к примеру, иркутский архитектор и дизайнер Андрей Матвеев и психолог Ксения Леонтьева-Митина) так и вовсе далеки от политики. Материл подготовлен без претензий на «глубокую аналитичность» и «высокую экспертность» и отражает, скорее, личные впечатления и непредвзятое мнение. Добавим, что эти мнения могут не совпадать с оценками редакции. Рассчитываем, что наши читатели будут об этом помнить, и не станут требовать единодушного одобрения или оплевывания предвыборного АПМ. Много серого и скучного, но кое-что веселит Маркетолог и политтехнолог Антон Баталин считает, что нынешний политический сезон достаточно спокойный, не изобилует ни скандалами, ни ожесточенными схватками, ни какими-то из ряда вон гениальными находками политтехнологов. Среди агитации, как всегда, - много серого и скучного материала. Но кое-что, все-таки, забавляет, веселит и бодрит. – Повеселил Виктор Кондрашов (КПРФ, округ № 5 – прим. ред.) со слоганом «Возвращение строптивого» и заявлением о том, что «Хорошо, когда Кондрашов». Понятно, что речь идет, наверное, о периоде, когда он был мэром. Ведь после того Виктор Иванович стал менее заметной фигурой. А подумать можно и иначе. Многим пришли в голову «постельные» сцены, например. Кампания Кондрашова создает впечатление, что ее ведут довольно молодые ребята. Эдакие весельчаки-кавээнщики, – говорит маркетолог. Другая история с «Единой Россией», считает он: опять придумали какую-то серую серость. «Люди, которые работают». А все, кто не в этой партии, – лоботрясы, тунеядцы, бездельники? Как-то даже немного обидно, недоумевает эксперт. – Не думаю, что порадовал земляков и тот факт, что в партийном списке на втором месте – «понаехавший» Сергей Сокол, который, кстати, тоже «работает». Мало кто, правда, знает, кем и где… Опять федеральный центр подкузьмил региональному отделению, – отмечает политтехнолог. А вот единоросс Нина Чекотова (округ № 1), например, вроде бы тоже работает («на благо иркутян»), но почему-то, как бы, не вместе с товарищами по партии, не в общем стиле. Отчасти оно и понятно, ведь еще не так давно она «работала» в других рядах – в ЛДПР, обращает внимание эксперт. – Почему другой кандидат от партии власти Александр Ханхалаев (округ № 4 – прим. ред.) «работает» на свой лад и в своем особом стиле – уже непонятно. Он же давным-давно единоросс! – рассуждает Антон Баталин. У КПРФ, на взгляд эксперта, не прослеживается единая концепция политической кампании. Ни смысловая, ни визуальная. Но некоторые кандидаты от старейшей партии выглядят неожиданно свежо и современно. Сергей Чупров (округ № 1), например, со своими стильными и внятными агитматериалами заставил многих задуматься, будет ли Нина Чекотова безоговорочным фаворитом в первом округе. Агитационные материалы Павла Сумарокова (КПРФ, округ № 14) тоже выглядят свежо и динамично. Но, возможно, слишком лаконично. А вот у «Справедливой России» политическая реклама смотрится отнюдь не современно. Присоединение кандидатов от партии к Ларисе Егоровой (региональный список) понятно, ведь у нее достаточно высокий личный рейтинг, считает маркетолог. Но сыграет ли этот ход на руку самой Ларисе Игоревне? – Кто все эти люди? А Павел Деранжулин (округ № 4, в видеоролике его личность не фигурирует – прим. ред.) вообще не стал показывать лицо. Не после того ли, как его новое портретное фото жестко раскритиковали в Фейсбуке? – рассуждает политтехнолог. По его словам, нынешняя политическая кампания опять началась у многих кандидатов довольно поздно. Прособирались. – Не верится, что кто-то еще верит, что можно победить таким полуторамесячным «блицкригом». Мы-то знаем, что в политике лучше работает марафон, чем спринт, – добавил Антон Баталин. Графический мусор Архитектор и дизайнер Андрей Матвеев считает, что с точки зрения дизайна «Единая Россия» - вне конкуренции: все качественно и хорошо. – Я только не уверен в том, что слоган и красивое лицо кандидата являются тем, из-за чего стоит делать выбор в его пользу. «Справедливая Россия» настолько ужасна визуально, что такое я бы запрещал к размещению. У КПРФ нет никакого общего стиля, что, на мой взгляд, не играет в их пользу: даже тут не смогли договориться между собой. Баннер Павла Сумарокова (КПРФ, округ № 14 – прим. ред.) прекрасен. И, кстати, понятен, если знать, кто он. Но знает ли обыватель? Партия ответственных людей интригует (так называет себя «Гражданская Платформа» – прим. ред.), но если на этом будет точка, то тогда все в урну, на мой взгляд, – поясняет архитектор. По его мнению, не хватает общей стилистики оформления таких баннеров. – По факту это про одно. А по тому, что выходит на самом деле, вообще не все баннеры говорят о том, зачем этот графический мусор и что с ним делать обывателю, – добавил эксперт. Покажи мне свою агитацию, и я скажу, кто ты Мы попросили психолога проанализировать лозунги и баннеры кандидатов. Так, по словам Ксении Леонтьевой-Митиной, «Справедливая Россия» хочет показать, что на предвыборную кампанию они тратят очень мало средств. Скромный дизайн, никаких обещаний, нет фото кандидата (скриншот с видео про Павла Деранжулина, округ № 4 – прим. ред.). Цветовая гамма у людей должна ассоциироваться с пшеничным полем и голубым небом. Следовательно, они призывают голосовать за себя, простых трудящихся, имеющих низкий доход. Это и есть их целевая аудитория. – Как показывает практика, скромность не побуждает людей отдавать свои голоса, к тому же, им нужно видеть, за кого они их отдают. Отсутствие фото персоны в данном случае – минус, – отмечает психолог. ЛДПР в своем призыве к голосованию ненавязчиво использовала цвета флага Российской Федерации (за исключением желтого). Большая часть листовки изображена в синем цвете. – Полагаю, этим они хотели показать честь, искренность и честность, а в сочетании с профилем их лидера это добавляет мужественности и силы. Белый квадрат с красной галочкой изображен на уровне подбородка Жириновского, что должно усилить его образ мощного, надежного и мудрого лидера партии. Желтая надпись очень броская и призывающая к выбору. На мой взгляд, листовка выполнена четко, лаконично и со смыслом. Поскольку она ассоциируется с флагом России, то нет отдельной целевой аудитории, она рассчитана на широкий круг избирателей. Другое дело, что даже самая грамотная реклама не всегда дает желаемый результат, – отмечает собеседник агентства. Баннеры единороссов, например, Сергея Сокола, Александра Вепрева и Сергея Брилки (все в областном списке) выполнены в одном стиле и поддерживают одну тематику. На них фото кандидатов в хороших костюмах, информация о занимаемой должности, проект, который находится в развитии, и слоган «Люди, которые работают». Все это подкреплено логотипом «Единой России». – Я считаю, что цель данных АПМ - показать уверенность, силу, мощь и всемогущество партии, показать, что ее члены успешные и влиятельные люди, объединенные одной целью – работать на благо Отечества. У этих кандидатов нет конкретной целевой аудитории, их посыл направлен на всех жителей Иркутской области. Сильная подача, но насколько она им поможет на выборах – узнаем позже, – добавила Ксения Леонтьева-Митина. Отдельно она отметила другого кандидата партии – Александра Ханхалаева (округ № 4). На агитационном плакате его фото размещено на фоне Ангары, на дальнем плане видна железная дорога. Слоган гласит: «Мой девиз: помогать людям». И никакого намека на принадлежность к партии. – Хитрый ход в связи со сложившейся шумихой вокруг «Единой России». Анализируя плакат детально, можно подметить, что и костюм у Александра Ханхалаева не такой дорогой, в отличии от его однопартийцев. Фон тоже выбран не случайно: это общедоступное место в Иркутске. Полагаю, этим он хотел показать связь с народом. Все это в сумме с его слоганом говорит о том, что он ждет поддержки от простых граждан, имеющих невысокий доход, – анализирует психолог. Баннер кандидата в депутаты от КПРФ Сергея Чупрова (округ № 1) – это напоминание о СССР. Здесь и их логотип (серп и молот), и громкие слова протеста нынешней власти, плюс очень много красного цвета, цвета революции. Кандидат стоит в пол-оборота, стараясь не привлекать все внимание к своей личности, но и, тем не менее, чтобы люди знали его в лицо. Одет скромно, носит очки, что подчеркивает интеллигентность образа. – На мой взгляд, агитационная программа направлена по большей части на пенсионеров. Эта категория граждан, чья молодость прошла в СССР, где все позиции, представленные на плакате, их удовлетворяли, – считает психолог. Еще один представитель КПРФ – Павел Сумароков (округ № 14). Глядя на его агитационный плакат, избиратель не найдет никакого упоминания о партийной принадлежности кандидата либо чего-то другого, что отдаленно может его с ней ассоциировать – красный цвет, громкие высказывания. Все внимание направлено на личность самого кандидата: цветущий и ухоженный вид, дорогой костюм и ничего лишнего. Баннер КПСС напоминает АПМ Сергея Чупрова. Та же цветовая гамма, громкий посыл и символ СССР, в данном случае – красная звезда. – Отличие в том, что на нем нет фото кандидата, а это, как я ранее упоминала, минус, люди хотят видеть, за кого голосуют. Что же касается целевой аудитории, то это тоже пенсионеры, - отмечает психолог. Очень нестандартно и креативно выполнен баннер Виктора Кондрашова (КПРФ, округ № 5). Здесь нет напоминаний о том, что он состоит в КПРФ, отсутствуют и слоган с программой. Все внимание привлечено к личности кандидата. На фото он представлен «своим парнем». Пиджак, закинутый на плечо, призван подчеркнуть демократичность кандидата и его близость к народу. Текст на баннере – «Возвращение строптивого» – напоминает о былом опыте управления. – Я считаю, что таким образом Виктор Кондрашов хотел воздействовать на прошлых союзников и привлечь внимание избирателей, которые за него ранее голосовали. На мой взгляд, это удачная кампания, – считает Ксения Леонтьева-Митина. На изображении представителя партии «Гражданская Платформа» по округу № 13 Анастасии Егоровой нет обещаний, нет порицаний действующей власти, нет логотипа партии, даже ее фото нет. Все, что есть на баннере, это слоган – «Партия ответственных людей» и имя кандидата. Вероятно, создатели этой агитационной продукции хотели показать скромность и минимализм Анастасии Егоровой, подкрепив его высокой работоспособностью и ответственностью. – На мой взгляд, подобная «программа» не наберет большое число голосов, поскольку излишняя скромность этому не способствует, – резюмировала психолог. Не выборы, а Голливуд Иркутский журналист, ныне проживающий за пределами нашего региона, автор известного интернет-проекта aldana.ru Артур Дан по просьбе Телеинформа также поделился своими впечатлениями от АПМ на иркутских выборах. В частности, он отмечает: активная фаза избирательной кампании пока идет относительно корректно. Как долго продлится джентльменское поведение участников марафона – вряд ли кто скажет. Во всяком случае, кампания еще не перешла от условно интеллектуальной части к эмоциональной, когда избиратели и штабы взвинчены настолько, что аргументы, проекты, выступления «не нашего» кандидата рассматриваются только негативно. А пока эмоции еще не взорвались, эксперт оценил некоторые баннеры кандидатов. – Даже Остапу Бендеру было бы трудно тягаться с кандидатами на выборах в иркутское Заксобрание. Я понимаю, что у каждого кандидата и связавшейся с ним партии своя стратегия, тактика и даже техника. А что мог придумать великий комбинатор, кроме несуществующих ключей от виртуальной квартиры с деньгами да набившее оскомину «Месье, же не манж па сис жюр»? Правильно – баннер! Но Остап Ибрагимович точно бы не вписался в нынешние политические процессы, потому что сегодня надо не просить, а предлагать избирателям решить их проблемы и твердо заявлять, что пришел-де беспощадно защищать любые интересы. И тогда они бегом принесут голоса не только свои, но и родственников, соседей, друзей в ближнем и дальнем зарубежье. А без этих голосов ни либерально-демократическая, ни единая, ни красная, ни желтая, ни фиолетовая партии не смогут вас защищать, – шутливо рассуждает Артур Дан. Все объясняется просто, отмечает он: народ является единственным источником их власти и благополучия. Раз в несколько лет народу дают такое право – избрать их на новый срок благополучия. Баннеры партийных кандидатов, на взгляд эксперта, незатейливы, не отличаются новизной и креативом. ЛДПР на баннере разместила аббревиатуру партии и профиль своего вождя в картузе, который англичане называют фишермэном. На Шерлока Холмса, конечно, не сильно похож, но намек понятен: «Моя фамилия настолько известна, что я не хочу заранее пугать, но место в последнем вагоне на север могу гарантировать. Так что голосуйте за нашу партию без возражений». – С особой симпатией всегда относился к Ларисе Егоровой («Справедливая Россия», областной список – прим. ред.), но вы посмотрите, с чем она идет на выборы! Все прожекты из федеральной повестки справороссов! Поднять зарплаты и пенсии, приравнять бюджетников к госслужащим, НДФЛ, здравоохранение, отменить особое пенсионное обеспечение депутатов и чиновников… Милая моя, народ ждет от вас работы в Законодательном собрании, а не в Государственной Думе. Расскажите, что будете делать в региональном парламенте и не замахивайтесь на проблемы всей страны, на областном уровне они вам недоступны. А ее однофамилица Анастасия Егорова («Гражданская Платформа», одномандатный округ № 13 – прим. ред.), если верить баннеру, идет от «партии ответственных людей». Кто-нибудь знает что-то об этой партии? – говорит Артур Дан. Справедливости ради стоит отметить, что изображение, о котором говорит эксперт, – это скриншот с видеоролика с участием Анастасии Егоровой. С единороссами все понятно, считает он. На всех один слоган – «Люди, которые работают» – и некоторые как бы личные заслуги. То есть, пока другие работать не хотят и бьют баклуши, единороссы в поте лица инициируют законы, строгают самолеты и внедряют высокотехнологичные проекты. – Народ, наверное, читает и думает: «Да-а-а, это как раз то, что нам нужно! Мало, очень мало принято законов, еще надо. И самолетов с высокотехнологичными проектами». За такую партию точно побегут голосовать. А что, скромно, безвкусно и то, что хочет народ, – добавил эксперт. - Долго думал, чем «возрожденная» КПСС облагодетельствует избирателей. Дождался. Баннер сделан настолько просто и с таким вкусом, что на слезу прошибает. И почему никто раньше не догадался? Оказывается, «КПСС за народное счастье»! Елы-палы, плакать хочется от умиления. Это же наше счастливое детство. Помните? «Кто идет? Мы идем! Кто поет? Мы поем. Кто шагает дружно в ряд?..». Из октябрят выросли, а до коммунизма так и не дошли. Перед глазами этакое постаревшее детство, нацепившее на себя лысину, в коротких штанишках, с опустившейся на живот грудью, на которой болтается звездочка Ильича. Блин, не баннер, а… все равно, что металлургов кормить манной кашей: не только безвредная, но и бесполезная. Навернул кастрюлю, а она… с первым потом вышла, – иронизирует Артур Дан. Эксперт признается, что хорошо относится к Виктору Кондрашову (КПРФ, округ № 5), но его пафосно-крикливый баннер «Возвращение строптивого» вызывает недоумение. – Виктор Иванович, дорогой, это же не «Давай поженимся», «Уральские пельмени», «Битва экстрасенсов» или розовая кофточка Киркорова, а выборы в законодательный орган региона! Вы пошли избираться в государственную власть, а не на подиум. Елы-палы, вы бы еще фото в стрингах разместили. Ну когда Вы были строптивым? Я бы сказал, что наоборот – таким… ммм… договороспособным (это же политкорректно?). Очень хорошее качество для политика. А строптивые у нас Битаров и Романов (кандидаты от «Гражданской Платформы» и КПРФ в округах № 2 и 4 соответственно – прим. ред.). А может быть, «Я вернулся»? Просто и сильно! Вы же из Законодательного собрания ушли. А то «Возвращение строптивого» как-то уж больно смахивает на «Новые приключения Кинг Конга» или «Тарзан еще жив» с индейским хохолком, – веселится журналист. С кандидатами от КПРФ вообще интересная «петрушка», считает он. Павел Сумароков (округ № 14) за «достойную работу, зарплату и жизнь», но не рассказывает, как он этого добиваться будет. – А если это работа, заслуживающая уважения? Например, нянечка в детском саду. А зарплата у нее не очень достойная… да вообще нафиг недостойная! Выходит, у нее и жизнь такая же будет? Но не всем же в свинокомплексе работать ради достойной зарплаты и жизни! Кто-то должен работать и с детьми, инвалидами, пенсионерами. Как будете решать эту проблему? Или они вне ваших интересов? В общем, баннер у Павла Сумарокова скучный и серый, – резюмировал собеседник агентства. На баннере Антона Романова написано: «Сила в правде». Дальше кандидат начинает «мутить», отмечает Артур Дан: право на пенсии 55/60, справедливые тарифы, прямые выборы мэра. Но вопрос по пенсиям – это уровень не Законодательного собрания, а Государственной Думы, справедливые тарифы - вообще «перспективные» иллюзии. – Как тарифы могут быть справедливыми? Бесплатно или рубль за штуку? К тому же, тарифами депутаты не занимаются. Это работа правительства и губернатора Иркутской области, который и «двигал» Романова на выборы. Все, что депутату дает законодательство из набора его слов, – это проголосовать за прямые выборы мэра! Один локоть – один голос. Все! И он ради этого идет в Законодательное собрание? Или заскучал на пенсии? В России осталось всего 10 городов, где еще выбирают мэров, потому что на данном этапе эта модель не нужна и ничего не дает, кроме финансовых затрат и разных скандалов. А он все носится с этой заплесневевшей идеей, – размышляет эксперт. Коммунист Сергей Чупров (округ № 1) пишет: «Хватит терпеть!». И тоже перечисляет федеральную повестку – пенсионный возраст, цены на бензин, здравоохранение… – Алло, господа, вы вообще куда избираетесь? Вам есть, что сказать народу лично от себя, какие-то программы, идеи, проекты? Или так и будете копировать чужие мысли, спекулировать на скандальных темах, в которых вы, как я подозреваю, не очень разбираетесь да и решить не способны? Но вы же обманываете своих избирателей! И с этого обмана хотите начать путь народных избранников? – задается вопросами Артур Дан. По его словам, если кандидат не может сказать ничего нового, умного, то лучше вообще ничего не говорить. Наш собеседник делает отсылку к Остапу Бендеру: помните, что в таких случаях он посоветовал говорить Ипполиту Матвеевичу? Это же такие очевидные вещи! – А еще меня интересует такой затертый слоган, как «достойная жизнь». Он используется постоянно, как жвачка – пожевал и выплюнул. За достойную жизнь иркутянам, новосибирцам, пермякам, сахалинцам говорили много раз… Но ведь в каждом регионе и даже территории своя история, экономика, традиции, субкультура… Кто-то хоть раз назвал, в чем измеряется достойная жизнь, чтобы ему поверили, и это было бы правдой? Вот именно! – считает эксперт. А пока, на его взгляд, очередной марафон похож не на выборы, а на Голливуд. Единственное отличие в том, что в Голливуде только один герой, и его сразу видно, а у нас каждый намекает, что он Бред Питт, Арнольд Шварценеггер и Армен Джигарханян в одном флаконе. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр вепрев

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