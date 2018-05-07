СМИ: санкции против «Русала» могут повлиять на выборы в Иркутской области

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Санкции США, введённые против компании «Русал», у которой есть заводы в Иркутской области, могут стать внешнеполитическим фактором, впервые имеющим существенное влияние на выборы в регионе. Об этом сообщают «Ведомости».

– Ситуация очень сложная. На этих предприятиях работает больше 20 тысяч человек. «Иркутскэнерго» – инфраструктурная компания, алюминиевые заводы – крупные налогоплательщики, – поясняет изданию избранный от Иркутска депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ). – Главное, чего опасаются люди, – массовых сокращений: зарплаты у них выше, чем на большинстве других предприятий, поэтому для людей это будет серьезный удар.

Напомним, в сентябре 2018 года в Иркутской области состоятся выборы в Законодательное собрание региона. Санкции против «Русала» ввели 6 апреля 2018 года. Позже появились сообщения о том, что компания на фоне санкций США может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15%.