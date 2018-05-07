ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Политика
07.05.2018

СМИ: санкции против «Русала» могут повлиять на выборы в Иркутской области

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Санкции США, введённые против компании «Русал», у которой есть заводы в Иркутской области, могут стать внешнеполитическим фактором, впервые имеющим существенное влияние на выборы в регионе. Об этом сообщают «Ведомости».

– Ситуация очень сложная. На этих предприятиях работает больше 20 тысяч человек. «Иркутскэнерго» – инфраструктурная компания, алюминиевые заводы – крупные налогоплательщики, – поясняет изданию избранный от Иркутска депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ). – Главное, чего опасаются люди, – массовых сокращений: зарплаты у них выше, чем на большинстве других предприятий, поэтому для людей это будет серьезный удар.

Напомним, в сентябре 2018 года в Иркутской области состоятся выборы в Законодательное собрание региона. Санкции против «Русала» ввели 6 апреля 2018 года. Позже появились сообщения о том, что компания на фоне санкций США может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15%.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске