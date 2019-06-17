|Политика
|17.06.2019
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Суд отклонил апелляцию на арест министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды
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Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд апелляционной инстанции 17 июля отклонил апелляционную жалобу и оставил прежней меру пресечения арестованному министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Напомним, громкое задержание чиновника прошло 6 июня в Москве, куда Сергей Шеверда отправился во время внезапного отпуска. Пожароопасный сезон, заметим, сейчас в самом разгаре, потому новость о «плановом отдыхе» главы Минлеса выглядит, мягко говоря, странно. Позже выяснилось, что он отправился в отпуск аккурат в то время, когда СУ СКР по Иркутской области собиралось вызвать подследственного на очную ставку в рамках возбуждённого ранее дела.
Сергея Шеверду задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту и оперативно доставили в Иркутск, где 7 июня ему предъявили обвинение, а Кировский районный суд отправил его под арест на два месяца. Министру предъявлено стандартное для большинства чиновников, попадающих в поле зрения правоохранителей, обвинение в превышении должностных полномочий. Ранее против Сергея Шеверды было возбуждено уголовное дело, касающееся скандала вокруг рубок в заказнике Туколонь на севере региона. Там под видом санитарных рубок было вырублено 116 га реликтового леса, а ущерб составил 880 млн рублей. Незаконную вырубку обнаружила и приостановила Байкальская природоохранная прокуратура, в противном случае ущерб мог достичь и 2 млрд рублей. К слову, Сергей Шеверда отправился в отпуск с 30 мая 2019 года.
Отъезд министра странным образом совпал с тем, что по делу о Туколони утверждено обвинительное заключение и, как стало известно Телеинформу, министра вызвали на очную ставку, однако, из-за внезапного отпуска он не мог прибыть на неё. В итоге 6 июня по поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево Сергея Шеверду. Вечером 6 июня его доставили в Иркутск, также было обнародовано видео задержания. Инцидент прокомментировал министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. Несмотря на арест, чиновник продолжает занимать пост министра.