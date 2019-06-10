«Свободу Ивану Голунову»: общественность Иркутска комментирует задержание известного московского журналиста

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержание известного московского журналиста Ивана Голунова всколыхнуло российскую общественность. Не первый день тема фабрикации «дела Голунова» обсуждается на самых разных медиаплощадках. За коллегу вступились три ведущих деловых издания: «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК». Впервые в истории их понедельничные выпуски поступили в продажу с одинаковой обложкой в поддержку Ивана Голунова. Иркутск не остался в стороне от этого резонансного события. Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. При досмотре в его рюкзаке обнаружили два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 грамма. Дома у спецкора «Медузы» нашли больше пяти граммов вещества, содержащего кокаин. Сам Иван Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили и связывает преследование со своей профессиональной деятельностью. Журналист работал над расследованием о похоронном бизнесе. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест, который продлится до 7 августа. Алексей Козьмин у себя на странице в связи с задержанием столичного журналиста размышляет о демократии в России. – На фоне постоянных заявлений президента страны и министров федерального правительства о том, что у нас демократия, свобода слова и привлекательный инвестиционный климат, такое демонстративно беспредельное поведение силовых структур может происходить в двух случаях: 1. Когда президент и правительство реально не контролируют и не управляют всеми силовыми структурами и те могут позволить себе такие действия без опасений за возможные последствия. 2. Когда президент и правительство прекрасно понимают, что на самом деле делают силовые органы и поддерживают это. И первый, и второй вариант для России - это катастрофа. И чем дальше, тем будет хуже. Я не верю, что Ивана Голунова отпустят и оправдают. Система не признает своих ошибок и не сдает своих. Если у власти в России когда-нибудь окажется президент близких мне взглядов, у меня к нему будет наказ - упразднить и расформировать всю существующую силовую систему страны. Ибо создавалась она не для защиты граждан, а для поиска и уничтожения инакомыслящих и ненадежных». Основатель портала Бабр Дмитрий Таевский отмечает, что сотрудникам МВД придется обнародовать все материалы дела, чтобы доказать, что Иван Голунов уже давно под подозрением полиции. – Просто так с ходу за наркоту не берут. Сначала идет оперативная разработка и обязательно прослушка телефонов. Сейчас для МВД есть только один эффективный способ вылезти из дерьма: показать оперативно-розыскные материалы. А вот если нет - тогда извините. Шеф-редактор медиа-группы БайкалТелеИнформ Михаил Дронов также разделяет массовую тревогу коллег по цеху, однако приводит совсем неожиданные аргументы. – В массовом сознании (на что, скорее всего невольно-интуитивно, рассчитывают авторы скандала) произошла девиация масштабов и оценок человеческих возможностей. Мир сложен и непонятен - и это нужно действительно некое напряжение здравого смысла, чтобы рассудить: Вот мэром города (министром, губернатором, депутатом) – и одновременно главой мафии быть ВОЗМОЖНО. Технологически, организационно. Потому что у тебя есть орг машина и ресурсы, развиваются применимые в обеих сферах личностные компетенции. И потому что деятельность ОДНОТИПНА по своей природе. А вот быть одновременно журналистом-расследователем (хорошим, качественным) – и мелким наркодилером – НЕВОЗМОЖНО. Просто потому что и то, и другое –адов ЛИЧНЫЙ (даже если помощники есть) труд, а в сутках всего 24 часа и иногда спать\есть надо. Дело не в морали (при такой оптике, называемой здравым смыслом). Дело в том, что чисто организационно можно совмещать Добро и Зло как «бизнес» – только если они однотипны. Многие так и делают, это «рационально». И еще Добро и Зло можно совмещать, если что-то из них – хобби (да, выдающийся ученый может оказаться людоедом, легко. Но вот торговля человечинкой на соответствующем рынке – уже трудно представима, без потери рейтинга в науке. В сутках 24 часа, к счастью и сожалению). Короче, я восклицаю своё «Не верю!» – не потому что убежден в какой-то там особой святости столичного коллеги, и даже не потому что слишком уж видны огрехи силовиков. А банально потому что драматургия сюжета слишком фантастична. Лучше бы растление малолеток какое-нибудь (т.е. преступление уровня «хобби») попытались пришить. Было бы шокирующе, но литературно-достоверно. ...Блин, я всегда говорил, что беда этой страны – угробленное совком качество гуманитарного образования. Публицист и политолог Сергей Шмидт иронично комментирует действия силовиков и вспоминает интервью Евгения Ройзмана, в котором политик сказал, что наркотики обычно подбрасывают тем, кто их хоть немного, но принимает. – Чтобы в суде вместе с сомнительными понятыми можно было предъявить справку, что человек таки "долбит". Признаться, я думал, что Голунову этот тонкий момент угрожает. Ан нет. И тут полный обсёр режиссеров-постановщиков. (цит.) "Эксперты химико-токсикологической лаборатории не выявили наркотики в биологических следах журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн...". Это, конечно, хорошо, что силовикам не удается убедительно организовывать подлоги. Но все равно тревожно, им хоть что-нибудь удается? Директор портала IRK.RU Анна Суркова отмечает, что Иван Голунов в ее понимании никогда не был оппозиционером. Он сотрудничал с многими изданиями и всегда делал качественные журналистские расследования, чаще всего, о крупном бизнесе, который связан с чиновниками из высших эшелонов власти. – Это обычный человек, который хорошо выполняет свою работу. Поэтому его судьба так всколыхнула многих из самых разных лагерей. Его в лицо-то мало кто знал до ареста. На фото парень в футболке и с рюкзаком, на вид далеко не спецназовец, такой же как миллионы россиян. Да, любой власти невыгодны сильные СМИ, потому что только они могут защитить общество. Последние 4 года я испытала это на своей шкуре. Столько попыток дискредитировать мою работу и работу моих коллег, самую профессию, я не видела никогда! (но это, конечно, может мало живу). В Иркутской области власть начала травить журналистов и многие из обывателей подхватили этот тренд «ату его ату» (иногда даже сами журналисты). Стало нормальным создавать фейковые новости и врать журналистам в лицо, а потом обвинять в продажности и чернушности. Легко ли работать под таким давлением? Скажем так, привыкаешь и начинаешь получать удовольствие. Смеёшься, когда уже критиковать не за что и переходят на цвет помады. Иногда банишь, потому что устаёшь от двойных стандартов местных пиарщиков: то ты очень нужен и важен для решения проблем и вопросов, то ты продажное СМИ, потому что опубликовал сухой и объективный пресс-релиз МЧС о пожарах двух домов, когда все чаты разрывались сообщениями, что пригород Иркутска горит синим пламенем (не спрашивайте, где тут связь, до сих пор не знаю). Обществу нужна свобода слова - это гарант безопасности граждан от произвола властей и некоторых влиятельных граждан. В свою очередь только журналисты могут нести эту функцию. А постоянное унижение, втаптывание в грязь - уничтожает не только профессию журналиста, но и саму свободу слова. Вот о чем я хотела бы напомнить всем. И нет, не все среди нас белые и пушистые, среди журналистов полно подлецов, но общество получает такие СМИ, какие заслуживает. Журналист Берт Корк у себя на странице в Facebook пишет, что единственная хорошая новость за 9 июня – новость о том, что Ивана Голунова поместили под домашний арест. – Из дома, на свободе, всегда проще разбираться с безумием окружающего мира. Кричать «Свободу Ивану Голунову!» с одной стороны кажется контрпродуктивно - вина или невиновность нигде не определяется простым большинством голосов или степенью общественного возмущения. Но с другой, журналистское сообщество продемонстрировало редкую сейчас способность к объединению и единодушию, а это сейчас главное - привлечь внимание общества к справедливому и объективному судебному разбирательству. Тишину любят не только деньги, именно в тишине творятся большинство гадостей. Я понимаю, почему о том, что предъявленные Ивану обвинения - это ложь, провокация, кричат его непосредственные коллеги - они его хотя бы знают. Противной стороне в то же время это даёт повод говорить и об их субъективности, а значит - необъективности. Все остальные могут ориентироваться только на их слова и сводки состояния дел, черпаемые из СМИ. Я не могу утверждать, что Иван не виновен в том, что ему предъявляют - я не знаю ни его, ни обстоятельств дела. Поэтому рассуждать об этом или кричать лозунги воздержусь. Но есть общеизвестные детали задержания, которые выглядят очень и очень странно. Сотрудники МВД, когда шли на задержание, должны были отдавать себе отчёт, что последует именно то, что сейчас происходит. Задержание оппозиционного журналиста неминуемо должно вызывать предположение о преследовании за профессиональную деятельность. А значит, весь процесс должен быть детально документирован и безупречен с точки зрения закона. А именно этого и нет. Хорошо, его задержали, обыскали, нашли наркотики. Где понятые с самого начала? Почему рюкзак забрали и унесли в машину, а не досмотрели немедленно, при свидетелях? Где видеосъёмка задержания? Почему в квартиру вошли сначала сотрудники полиции, а уже потом - задержанный и понятые? Или было не так? Тогда, ещё раз - где видеосъёмка? Где точный тайминг событий? Почему молчит пресс-служба МВД, а если открывает рот - то только что бы признать, что по "ошибке" предъявили всем какие-то случайные фотографии. Как это? Ведь эти фотографии должны были подшить к уголовному делу. Они что, папки перепутали? Как тогда вообще организовано делопроизводство в правоохранительных органах, если у них улики из дела в дело кочуют, как лемминги по тундре? Избиение в отделении полиции, которое подтвердили медики? Серьёзно? Они что, решили публично подтвердить сразу все расхожие стереотипы о полиции? То есть, я хочу сказать, что вне зависимости от того, подтвердится версия с наркотиками, или нет, работа бравых правоохранителей вызывает столько вопросов, что снаружи это дело изначально выглядит какой-то дилетантской самодеятельностью. Общественное внимание к делу Ивана сейчас максимальное. Это даёт надежду, что суд будет прозрачным и объективным. Больше надеяться не на что. Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Алексей Жемчужников пишет, что эта история, по его мнению, – направление развития нашего общества на ближайший десяток лет. – Я совершенно не одобряю сложившуюся систему, в которой вседозволенность чиновников, силовиков, судей перемноженная на их же безнаказанность давно уже превратила нашу страну в какое-то жалкое подобие африканской диктатуры. Хотя мы, на мой взгляд, достойны большего. Безнаказанность и вседозволенность позволяют чиновникам Москвы проворачивать многомиллиардные схемы, а написавшему об этом Журналисту всё та же безнаказанность и вседозволенность силовиков позволяет подкинуть наркотики и закрыть человека на 20 лет. В Москве неожиданно пошёл протест остатков либеральной общественности и в принципе сейчас замять дело будет крайне сложно. Система не сможет сдать взад. Никто из силовиков не признается в том, что он, выполняя поручение начальства, которое, в свою очередь, попросили уважаемые коррупционеры из мэрии, подкинули Ивану наркотики. Вопрос то сейчас в том - что делать сейчас тем, кого такое положение дел в стране не устраивает? Как можно воздействовать на систему? Стоять в одиночных пикетах около здания МВД? Да плевать они хотели. Как можно воздействовать на них? И ещё вопрос - если сейчас, испугавшись поднятого шума, они приволокут заключение экспертизы о том, что это не кокаин а крахмал, то нужно будет с благодарностью это принять и ждать когда всех по одному пересадят без лишнего шума? Или я нагнетаю и всё у нас в стране нормально и случай с Иваном это исключение а может он и в самом деле торговал наркотиками? Журналистка Татьяна Габидулина пишет, что узнала о существовании Ивана Голунова в пятницу вечером. – Наверняка я даже читала его, но не запомнила фамилию. Эти два дня он был самым моим близким человеком. За него переживала больше, чем за своих детей. Это правда, пришли не за Иваном, пришли за каждым из нас. Поэтому это важно. Тем временем на сайте «Профсоюз журналистов и работников СМИ» открытое письмо, созданное, чтобы защитить Ивана Голунова, подписали 7578 его коллег из разных уголков России. В тексте говорится о том, что журналистское сообщество крайне возмущено задержанием спецкора «Медузы» и считает, что против него совершена грубая и нелепая провокация. – Мы осуждаем беспредел и произвол сотрудников МВД и требуем привлечь к ответственности всех, кто имел отношение к задержанию, обыскам и возбуждению дела против нашего коллеги, – говорится в письме. Документ планируют 10 июня направить в Министерство внутренних дел, ГУ МВД по Москве, Генеральную прокуратуру и СКР. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: взгляд из иркутска

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