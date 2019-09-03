Третий визит Владимира Путина в Иркутскую область: что увидел и услышал президент на затопленных территориях?

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители затопленных Тулуна и Нижнеудинска настолько отчаялись получить реальную помощь от региональных властей, что сами попросили президента РФ Владимира Путина, который 2 сентября посетил пострадавшие районы, наладить управление территорией.

Глава государства за последние два месяца посещает Иркутскую область в третий раз. В два последних визита он встречается с жителями, пострадавшими во время июньского паводка. По итогам общения с ними Владимир Путин и в тот, и в этот раз остался недоволен темпами ликвидации последствий стихии.

В частности, президент заявил, что решение вопросов по предоставлению людям нового жилья взамен разрушенного наводнением по-прежнему еле движется, хотя из федерального бюджета на это выделено 14 миллиардов рублей.

– Многие семьи – более 17 тысяч человек лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно, – сказал глава государства.

Также президент заявил, что проблем острых ещё очень много, в том числе волокита в обеспечении людей жильем. Хватает и управленческих сбоев.

– Вопросы решаются, но решаются всё-таки медленно. И сейчас я имел возможность с людьми поговорить на улице, да и здесь, в зале, достаточно острые вопросы прозвучали, но на улице тем более, – цитирует пресс-служба Кремля слова главы государства.

Стоит отметить, что в этот раз встреча с жителями не планировалось, однако, Владимир Путин, завидев пострадавших, всё-таки к ним подошёл. И сразу местные жители начали жаловаться президенту, в том числе, на то, что в Тулуне строится мало жилья.

– Будет строиться столько, сколько нужно для того, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали. До тех пор, пока все жилищные вопросы не закроем, режим чрезвычайной ситуации я буду сохранять, – ответил Владимир Путин.

Вместе с тем, к 30 августа только около полутора тысяч семей из более чем пяти тысяч получили сертификаты о предоставлении социальных выплат на жильё. Оплачено из этих свидетельств и того меньше – только 128. Это порядка 347 миллионов рублей.

– Далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жильё. Сегодня на улице много услышал таких вопросов: что делать, как жить, где жить? Я понимаю, ПВР есть, но, знаете, и с ПВР есть проблемы тоже, кстати, и со снятием жилья тоже, обращаю ваше внимание на это. Вот женщина мне сегодня тоже говорит: во-первых, она не знает, что деньги ей положены за снятие жилья, а во-вторых, нужно понимать, где снимать. Она снимала, а тот, кто сдаёт ей это жильё, решил продать вообще эту квартиру. Что делать людям? Надо неформально к этим вопросам подходить, это же конкретные семьи, конкретные люди, дети там, кроме всего прочего, есть. Оставаться надолго в пунктах длительного пребывания тоже удовольствие небольшое. Как вы знаете, был в одном из этих пунктов. Конечно, это лучше, чем вообще без крыши над головой остаться, но и там слишком скромная ситуация, я так мягко говорю, – отметил Владимир Путин.

Напомним, однако, по мнению некоторых чиновников, условия в пунктах временного размещения гораздо лучше, чем были в домах жителей до наводнения. Такое заявление приписывают руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. На записи, попавшей в интернет, женщина с голосом, похожим на голос чиновницы, называет пострадавших «быдлом», «алкашней» и «бичевнёй», а их прежнее жилье – «хлевом». Вопрос, извинится ли чиновница за свои заявления, один из жителей Тулуна задал Владимиру Путина во время встречи с пострадавшими.

– Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает, – сказал на это глава государства. – Надеюсь, что губернатор примет меры.

Сам губернатор Сергей Левченко, кстати, во время совещания по поводу ликвидации последствий наводнения отвечал на вопросы весьма невнятно. То он, оказывается, не видел документов на выплаты предприятию, которое помогало расчищать завалы после паводка, снова сместив ответственность на руководителей муниципалитетов, то заявил, что только сейчас подготовил указ на выплаты огородникам. Кроме того, выяснилось, что жители не в курсе, где и какие дамбы будут усилены, а для них это жизненного важно – понимать, на какой территории строиться можно.

– На сайте у нас есть, выставлены эти зоны затопления – уже фактические. Давайте еще усилим, – нашёл, что ответить губернатор, забывая, что людям, оставшимся без жилья, не до интернета.

Меж тем, тулунчане во время встречи с Владимиром Путиным жаловались на бесконечные проблемы с властью. Доверия к ней настолько мало, что они отказываются даже голосовать на предстоящих мэрских выборах за кого-либо.

– Назначьте нам сюда кого-нибудь, вот и все, – попросили люди.

– Может, Мутко назначить? – спросил президент.

– Да! – согласились некоторые из присутствовавших на встрече .

Припомнили, кстати, Сергею Левченко и медвежью охоту. Напомним, по этому факту заведено уголовное дело, но пока оно стоит на мертвой точке, а губернатор – на своем посту. Тулунчане поинтересовались у Владимира Путина, почему.

Президент намекнул, что у него есть свое мнение по этому поводу, но подчеркнул, что для обсуждения этого вопроса не то место и не то время.

– Меня тоже не радует та ситуация, о которой вы сказали. У меня есть оценки этому событию, но сейчас, когда мы общаемся с пострадавшими, мне кажется это не очень уместно, – сказал Владимир Путин.