Цирк двойников, битва технологов и сентябрьский апокалипсис – эксперты Иркутска о выборах в городскую думу

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - До единого дня голосования остается все меньше времени. Страсти на выборах накаляются с каждым днем. В какой стадии находится сейчас думская кампания, что в ней принципиально нового и неожиданного и чего в предстоящие две недели до выборов ждать избирателям. Об этом рассуждали иркутские политологи и журналисты на заседании Экспертного клуба. Политобозреватель Галина Солонина заметила, что нынешняя кампания от всех предыдущих отличается в первую очередь по структуре интересантов. Она выделила четыре группы влияния: мэр и его люди, губернатор и его люди, спикер и его люди, а также строители и их люди. Интересы каждой группы понятны, но не формулируются в публичном поле. – Противостояние губернатора и спикера – это битва за Иркутск, поскольку здесь зарыт ключ от губернаторских выборов 2020 года. Если говорить о строителях и мэре - это битва за то, как будет управляться Иркутск. У каждого из избирателей тоже есть свои интересы. Например, те, кто живут в новостройках, они скажут: «Мы за Союз строителей, потому что мы хотим, чтобы у нас был транспорт, дороги к ЖК, чтобы подключили канализацию в Березовом. Те, кто живут в центре, имеют совершенно противоположные интересы. Они хотят, чтобы развивались уже заселенные территории. Мы видим довольно неприятную возню, которая обернется откровенные сушкой выборов. Этот «цирк двойников», как мне кажется, до такой степени недостойное явление. У нас, например, появляется двойник Дикунова, с судимостями. Правда, он сел тогда, когда настоящий Дикунов еще только родился. Но кто будет в этом разбираться на избирательном участке? Думаю, что нашим политикам не помешало бы соблюдать некоторое достоинство перед избирателями. Но у меня есть ощущение, что в основном они хотят, чтобы избиратель не пришел, а пришли их автобусы с их людьми, – заметила Галина Солонина. Ее поддержал политолог и публицист Сергей Шмидт, который высказал гипотезу, что прежде на выборах в думу Иркутска не было двойников в таком количестве. Журналист и главный редактор журнала «Иркутские кулуары» Андрей Фомин добавил, что Иркутская область в последний раз видела шоу двойников в 2014 году при Сергее Ерощенко, однако такой массовости тогда не наблюдалось. Также Сергей Шмидт отметил некоторую странную атмосферу ожидания. – Я впервые фиксирую в области и городе странную атмосферу ожидания сентября как апокалипсиса, который расставит все точки над И. Сентября ждут как избавления, потому что в сентябре-октябре все должно решиться: дорабатывает ли свой срок Сергей Левченко, кто будет мэром Иркутска и будет ли он избран думой. Может, придется запускать какие-то другие механизмы. В международной политике есть такая атмосфера отложенности до 2024 года, а у нас жизнь отложилась до сентября, – продолжил тему Сергей Шмидт. Он отметил, что если бы выборы администрировались из единого центра, как это было в 2014 году, в них было бы меньше конкуренции, демократии, но и для граждан было бы намного меньше грязи. – Если мы хотим меньше черного пиара, мы должны смириться с тем, что выборы администрируются. А если мы выбираем или получаем настоящую конкурентную политику, я думаю, коллеги не будут спорить, что сейчас у нас настоящие конкурентные выборы, то мы получаем довольно серьезный накал деструктивных политических технологий, чернухи, грязи и политтехнологических фекалий, – поделился наблюдениями Сергей Шмидт. Также он сделал акцент на том, что в этом сезоне происходит битва технологов и это – впервые. В 2015 году ссорились друг с другом журналисты, теперь «пришел черед политтехнологов друг друга оттаскивать». – У меня есть ощущение, что кланы, о которых мы говорили, не договорились друг с другом, поэтому принята такая модель поведения: «сейчас мы играем в выборы, кто победит – тот победит, тот потом и начнется торговаться». А сейчас они бегут по своим дорожкам, распихивая друг друга локтями, мешая и не обещая никому и ничего. Ну, или обещая всем всё, – добавил публицист. Также, по мнению, Сергея Шмидта, кандидаты очень разумно не трогают тему выборов будущего мэра, поскольку это может поставить избирателя в тупик и «сломать мозг». Андрей Фомин высказал мнение, что пока уровень «политического и бытового идиотизма» не перехлестнул тот, который достигали на предыдущих кампаниях, однако Иркутск к нему подступается. – Уровень фантасмагории возрастает, но пока не достиг критического. Надеюсь, достигнет, чтобы мы все могли получить эстетическое удовольствие, – добавил журналист. Такая вещь, как присутствие на округе нескольких кандидатов от одной политической силы, по мнению Андрея Фомина, это не что иное, как «дуристика». Раньше партии вкладывались в одного кандидата потому, что другой мог оттянуть голоса. Но сейчас правило классических политтехнологий «похерили» и это – нонсенс. Политконсультан Владислав Шиндяев объяснил, почему слоганы движения «Наш Иркутск» про перемены не сработали. – Люди на них ответили: «Хватит с нас перемен. У нас кредиты, ипотеки, дайте пожить спокойно». Потому что в сознании избирателя перемены ни с чем хорошим не связаны. Перемены – это мусорная реформа, пенсионная реформа, повышение цен и акцизов. Положительных перемен у нас не было. Также возник еще один момент, который показал себя ярко. Когда речь зашла о смене одного политика на другого, никто не понял, зачем. Потому что людям не объяснили, чем занимается депутат, мэр, губернатор. Зачем все они нужны. В итоге мы получили ситуацию, что почти ни на одном округе нет обеспокоенности тем, что депутат может поменяться. А еще мы получили избирателя, который занимается откровенным рэкетом. Кандидат говорит красивые речи, а после его бабушка отводит в сторону и говорит: «У меня вчера был этот, он мне лавочку пообещал. Если ты мне до среды цветочки посадишь, я за тебя, может, проголосую». Но в действительности и тот, кто поставит лавочку, и тот, кто посадит цветы, имеют равно маленькие шансы на то, что за них придут и проголосуют. Потому что избиратели со своим рэкетом обращаются абсолютно к каждому кандидату, – озвучил нюансы кампании политконсультант. Профессор права Сергей Шишкин отметил, что согласен с Галиной Солониной насчет четырех игроков кампании, но сделал уточнение – они не каждый сам за себя, а трое – против одного. – Фигура умолчания – Дмитрий Бердников. Три другие диспозиции – не с ним, они – против него. Действующий мэр – фигура мобилизующая. А значит, есть запрос на смену этого политика, – заявил Сергей Шишкин. По его словам, на этой кампании есть риск, что избиратель, запутавшись в том, кого он выбирает: депутата, мэра или где-то в перспективе – губернатора, может махнуть на всех рукой и чисто механически уйти к другому кандидату. – Самая простая канализация – протест. Тем более, что это для Иркутска характерно. Федеральная повестка негативна, с «Единой Россией» плохие ассоциации. Все эти воспоминания, старые сны, они придут. И на удивление мы можем получить дополнительные голоса в сторону КПРФ. Внешняя конкурентность этой кампании вульгаризирована. Нет сравнения идей, принципов, диспозиций, качества менеджеризма на будущее. Конкуренция идет к какому-то механическому действию: морды бьют друг другу, срывают листовки, возбуждают уголовные дела, задействуют правоохранительные органы. Мне это напоминает политическую кущевку в городе Иркутске. Это страшное дело, потому что люди с такими устремлениями в жизни имеют шансы легализоваться. Мы потом будем отрешены от темы бюджетирования, регламентации движения земельных участков, застройки, сохранение памятников, – считает профессор. Перчинку в этот процесс добавляют извне. Приезд Андрея Турчака и его заявление о том, что партия поддерживает Дмитрия Бердникова – это удивительно. – Не надо забывать о том, что в Заксобрании есть некоторые проекты, касающиеся сити-менеджерства. Эти процессы не закончены. И это открывает возможности для манипуляции в зависимости от итогов голосования. Так что и на той площадке будет решаться судьба этих выборов в городскую думу. За две недели эскалация полюсов влияния, движение ресурсов – все это происходит. Люди заточились на борьбу вполне определенно и серьёзно. Борьбу, которую мы видели четыре года назад между Сергеем Ерощенко и Сергеем Левченко и убедились, что фактор денег, особенно в конце кампании, сыграл решающую роль. Я уверен, то же самое произойдет и здесь. У каждого из потенциальных депутатов есть два-три претендента на должность мэра и в кармане лежит ценник за свой голос, – отметил Сергей Шишкин. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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