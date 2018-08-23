У 24 кандидатов в ЗС Приангарья набралось долгов на 34 миллиона рублей

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области среди кандидатов в депутаты на выборы в Законодательное собрание третьего созыва оказалось 24 должника.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, их общая сумма задолженности – 34 млн рублей.

Кандидаты имеют долги по кредитам, налогам, алиментам, штрафам ГИБДД, страховым взносам, коммунальным услугам, в пользу физических лиц, а также исполнительным производствам неимущественного характера. Самая крупная сумма долга – 19,5 млн рублей, самая маленькая – 200 рублей.

Списки должников направлены руководителям партий, от которых они были выдвинуты.

– Закон одинаков для всех. Если человек собирается представлять народные интересы, он должен быть образцовым гражданином, как минимум законопослушным. А если он нарушает правила дорожного движения, игнорирует выплату алиментов, не оплачивает счета за ЖКХ, возникает вопрос, какую пользу он принесет обществу, будучи «слугой народа», если у него не все в порядке с платежной дисциплиной и ответственностью, – подчеркивает руководитель УФССП Теймур Магомедов.

В ведомстве отмечают, что с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном интернет-сайте Управления – www.r38.fssprus.ru, любой желающий самостоятельно сможет ознакомиться с долгами кандидатов в депутаты. Эта информация является открытой и не нарушает закон о персональных данных.

Проверив ряд кандидатов по этой базе, Телеинформ выяснил, что самая большая задолженность в 19,5 млн рублей числится за входящим в тройку лидеров областного списка КПСС Александром Клюевым. Взыскать эту сумму приставы пытаются с него с 2015 года. Долг в 10 миллионов рублей числится за кандидатом от КПРФ, заместителем председателя правительства Иркутской области Виктором Кондрашовым.

Все остальные долги у кандидатов значительно меньше, в частности, у кандидата от КПРФ Антона Романова и идущего по списку «Единой России» мэра Черемхово Вадима Семенова это штрафы в ГИБДД. У лидера региональных справороссов Ларисы Егоровой – неоплаченный штраф по административному производству.

Судя по базе данных, регулярно с приставами общаются действующий депутат ЗС Приангарья Анастасия Егорова и кандидат от КПРФ Сергей Банько. В первом случае в разные годы в работе приставов было 19 исполнительных производств, во втором – семь, сейчас все эти производства отмечены как исполненные, то есть на текущий момент долгов у этих двух кандидатов нет.