В Заксобрании Иркутской области прокомментировали отмену внеочередной сессии

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель руководителя аппарата Законодательного собрания Иркутской области Алексей Петров прокомментировал причину отмены заседания внеочередной сессии областного парламента, запланированного на 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

– В соответствии с законом Иркутской области «О Законодательном собрании Иркутской области» и регламентом Законодательного собрания внеочередное заседание созывается распоряжением председателя. Решение о проведении внеочередной сессии 24 сентября 2018 года было принято в установленном порядке в связи с требованием группы депутатов Законодательного собрания от партии «Единая Россия». Они предлагали обсудить отзыв на внесенный президентом РФ проект федерального закона о сохранении федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировал Алексей Петров.

Однако поскольку требуемый в соответствии с правилами законодательной процедуры отзыв губернатора Иркутской области на этот законопроект не поступил к концу рабочего дня 21 сентября, ряд депутатов отозвали свои подписи под требованием о созыве внеочередного заседания, в результате чего количество подписей под этим требованием стало ниже необходимого по закону.

Также он отметил, что требование о проведении внеочередной сессии Законодательного собрания, поступившее 20 сентября 2018 года от депутатов – членов фракции КПРФ рассматривается в установленном порядке: «Решение о созыве внеочередной сессии будет принято в предусмотренный законом срок».