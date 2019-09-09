ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Политика
09.09.2019

"Вчера был экзамен. Мы начинаем возвращать доверие избирателей": Сергей Сокол прокомментировал победу "Единой России" на муниципальных выборах в Иркутской области

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Неожиданная победа или закономерный результат напряженной работы? Итоги муниципальных выборов в Иркутской области, прошедших 8 сентября, прокомментировал спикер Заксобрания, секретарь ИРО «Единой России» Сергей Сокол.

Напомним, в Единый день голосования в Приангарье завершились 68 выборных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов. Борьба развернулась за 482 места - за посты 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов. В большинстве кампаний победу одержали ставленники «Единой России».

- Выборы в Иркутской области были непростыми, но мы уверенно одержали убедительную победу, - прокомментировал лидер иркутских единороссов Сергей Сокол. – Нам есть чем гордиться. Эта кампания показала, что наша партия пользуется доверием избирателей, и результат, который мы получили, - самое убедительное тому свидетельство. Мы должны оправдать оказанное доверие. Многие избиратели пришли и проголосовали, в том числе, и за мэров и депутатов, к которым есть претензии, которым нужно усилить работу на благо жителей, и мы будем это делать вместе с ними. Со вчерашнего дня наступил новый этап в жизни Иркутской области, когда партия «Единая Россия» тотально по всей области вернет себе доверие избирателей. К нам много претензий, в наш адрес много критики. Но мы понимаем, куда дальше двигаться и как дальше работать. Я благодарю жителей области за активную гражданскую позицию и за доверие нашим кандидатам.

С победой иркутское региональное отделение поздравили председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

- Наша победа, наши достижения оценены высоко. Но, вместе с тем, мы принимаем на себя серьезную ответственность. Уже более четырех лет мы работаем в условиях оппозиции к действующей в Иркутской области исполнительной власти, которую возглавляет коммунист Сергей Левченко. И это многому учит. Не сразу получалось. Но вчерашний результат показал, что мы вполне в состоянии отвоевывать те позиции, которые помогу нам сделать жизнь в Иркутской области лучше. Конечно, в тех условиях, в которых нам приходилось работать, [против нас] был задействован административный ресурс, были зафиксированы и подкупы, и разнообразные многочисленные другие нарушения. Со всем этим мы будем разбираться. Но, тем не менее, мы выстояли и вместе с избирателями переломили ситуацию в нашу сторону, - заявил Сергей Сокол.

К слову, представители «Единой России» победили на выборах глав муниципалитетов в 11 из 12 МО, где кандидаты шли при поддержке партии (по праймериз ЕР) – в том числе, в Братске Сергей Серебренников, в Шелеховском районе Максим Модин, в Усть-Илимском районе Яков Макаров, в Эхирит-Булагатском районе Геннадий Осодоев, в Нукутском районе Сергей Гамбоев, а также кандидаты от ЕР в Боханском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском районах и т.д.

- В Братске мы получили большинство в городской думе. В гордуму Иркутска нам удалось провести в два раза больше кандидатов от «Единой России», чем прошло коммунистов: у ЕР 14 человек, у КПРФ -7. Это очень хороший для нас в этих условиях результат, - подчеркнул секретарь ИРО ЕР. - Уверен, что к нам примкнут и самовыдвиженцы, и представители других партий. Таким образом, надеюсь, мы получим в городскую думу подавляющее большинство. По крайней мере, мы будем к этому стремиться. Зачем нам это нужно? Чтобы не было раздрая, чтобы была консолидированная политика, направленная на улучшение качества жизни в городе Иркутске и во всех остальных селах, районах и городах, где победили наши кандидаты.

В целом из 20 выбранных дум в области в 18-ти у нас большинство. Больше всего депутатов от ЕР будет в думах Куйтунского, Ольхонского, Зиминского, Киренского районов и города Зимы. Я могу смело сказать, что эти выборы показали, что ЕР сохранила ведущие позиции в Иркутской области. Но это для нас не повод расслабляться. Мы будем двигаться вперед, внедрять новые проекты и делать все возможное для развития региона.

По поводу кандидатуры, которую ИРО ЕР намерено поддерживать на выборах мэра Иркутска, партия пока не успела определиться, сообщил Сокол. Но в ближайшее время формальные процедуры по этому поводу состоятся.

Сергей Сокол прокомментировал также истории с «перебежчиками», которых в этом избирательном цикле стало больше, чем прежде. Недавние единороссы в ряде случаев либо уходили в самовыдвиженцы, либо баллотировались от КПРФ или других партий. Так произошло, например, с Анатолием Табинаевым, победившим 8 сентября на выборах мэра Баяндаевского района.

- Анатолий Прокопьевич – очень уважаемый человек, всегда был активным членом «Единой России», всегда пользовался влиянием и возможностями партии. И всегда в районе с большим удовольствием размещал и развивал те проекты, которые партия предлагала на территории. Но по каким-то причинам, вдруг, буквально за две недели до праймериз объявил о том, что идет от КПРФ. Поэтому наши политические дороги здесь разошлись и мы поддержали того кандидата, который победил на праймериз. Он проиграл выборы. Очень достойный человек, бывший глава этой территории Юрий Малгатаев. Влиятельная фигура, у него неплохой результат. Но мы с вами говорили об административном ресурсе. Здесь он тоже применялся. Но в любом случае я уверен, что Анатолий Табинаев займет достойное место на политическом небосклоне района и мы вместе с ним будем продолжать работать. Всякое бывает. И на старуху бывает проруха. Ну, может, запутался человек. Не с идеологической устремленностью связан переход Анатолия Прокопьевича под знамена КПРФ, просто он был поставлен в такие условия. Мы с ним будем работать. Но, конечно, своим, тем, кто сделал максимум для победы наших кандидатов, мы будем помогать немного больше. Только потому, что им больше доверия, - акцентировал Сергей Сокол.

По поводу победы Олега Боровского на выборах мэра Саянска Сергей Сокол также высказался в нейтральном ключе:

- В Саянске мы не выдвигали своего кандидата. Там мэр Олег Боровский очень уверенно побеждал. Вначале мы с ним договаривались, что он пойдет самовыдвиженцем. Нас это абсолютно устраивало. Потом с ним случилось то же, что с Табинаевым. Ну, видимо, те же причины повлияли на его политическую окраску. Но думаю, что подобного рода явления, которые допустимы и возможны сейчас, когда политическое руководство области изменит свои подходы, либо изменится само, перестанут будоражить и трясти, мешать работать нашим мэрам.

Относительно формирования «подавляющего большинства» единороссов в думе города Иркутска Сергей Сокол сообщил, что к тем 14-ти официальным партийцам, которые победили, могут прибавиться и представители других политических сил. Соответствующие консультации будут проведены в ближайшее время. С мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым Сергей Сокол после вчерашнего уже созванивался – политики поздравили друг друга с победой и договорились о встрече в ближайшие дни.

Сергей Сокол заявил также, что в этом выборном цикле все кампании для «Единой России» в Иркутской области были сложными и конкурентными. Однако, его это подвигло к пересмотру системы взаимоотношений с муниципальным уровнем власти.

- Именно в тех районах и городах, где наши кандидаты победили, мы будем особенно скрупулезно работать над тем, чтобы нивелировать антирейтинг партии, кандидата, антирейтинг человека, который всем надоел, который не понимает, что делать. Может, он не знает не потому, что плохой управленец, а просто у него не было хорошего информационного сопровождения или он совершает не те поступки, которые нравятся избирателям. С тех пор, как я стал спикером, я внимательно присматривался ко всем нашим руководителям муниципального уровня. И вчера был экзамен. Нам избиратель показал, что он думает насчет всех наших представлений, опросов и т.д. Вчера мы увидели, как все есть на самом деле. И мы не дадим нашим мэрам, как это было раньше, просто болтаться каждый в своем пространстве, и нашим и вашим, и здесь и там, и никто ему не указ, и вертикали нет…Сейчас такого не будет. Это люди, на которых мы поставили, на которых понадеялись, которых мы поддержали, провели и с кем разделили ответственность. И теперь это вертикаль. Подход к региональной политике, подход к работе в городах, районах, территориях, где победили наши кандидаты, будет теперь совершенно иной с нашей стороны. Мы будем вместе с мэрами управлять территориями. Мы будем помогать, в том числе, и признавать свои ошибки, - поделился Сергей Сокол планами на ближайшую перспективу.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Тулун лидирует по числу жалоб на нарушения во время выборов 8 сентября09.09.2019
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В избирательную комиссию Иркутской области в единый день голосования, 8 сентября, жалоб на нарушения не поступало. Территориальные избиркомы же приняли 110 заявлений, из них 64 – в Тулуне. Об этом 9 сентября на пресс-конференции рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.
Депутатов трёх дум в Иркутской области определят по жеребьёвке09.09.2019
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области равное количество голосов набрали кандидаты в депутаты трёх дум – областного центра, Братска и Зиминского района. Кто из них получит мандат, определят жеребьёвкой 9 и 10 сентября. Об этом 9 сентября на пресс-конференции рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.
"Вчера был экзамен. Мы начинаем возвращать доверие избирателей": Сергей Сокол прокомментировал победу "Единой России" на муниципальных выборах в Иркутской области09.09.2019
q-q-q-q-
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Неожиданная победа или закономерный результат напряженной работы? Итоги муниципальных выборов в Иркутской области, прошедших 8 сентября, прокомментировал спикер Заксобрания, секретарь ИРО «Единой России» Сергей Сокол.
Глава облизбиркома – о явке на выборах в думу Иркутска09.09.2019
Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в думу Иркутска в этом году на 8% превысила показатель, зафиксированный по итогам голосования в 2014 году. На это могло повлиять несколько факторов, заявил глава облизбиркома Илья Дмитриев на пресс-конференции 9 сентября.
Депутат думы Иркутска Анатолий Аблов может получить мандат в Заксобрании09.09.2019
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска шестого созыва Анатолий Аблов («Единая Россия») может получить мандат в Законодательном собрании региона. Место ему перейдёт от Геннадия Осодоева, победившего на выборах мэра Эхирит-Булагатского района. Об этом на пресс-конференции 9 сентября рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.
У Дмитрия Бердникова есть пять дней на решение о сложении полномочий мэра или отказе от депутатского мандата09.09.2019
Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, выигравший выборы в думу города по избирательному округу №16, должен в течение пяти дней решить, слагает ли он с себя полномочия градоначальника или отказывается от мандата народного избранника. Об этом 9 сентября на пресс-конференции рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.
Дмитрий Медведев отметил результат «Единой России» на выборах в Иркутской области09.09.2019
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» в Иркутской области по итогам Единого дня голосования получит фракцию большинства в городской думе областного центра.
Мэр Нукутского района Сергей Гомбоев также сохранил свой пост после 8 сентября09.09.2019
Нукутский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Нукутского района Сергей Гомбоев после выборов 8 сентября сохранил свой пост.
Мэр Киренского района Кирилл Свистелин сохранил свой пост09.09.2019
Киренский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Киренского района Кирилл Свистелин сохранил свой пост после выборов 8 сентября.
Депутата думы Иркутска по округу №17 определят по жеребьёвке09.09.2019
Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутата думы Иркутска по избирательному округу №17, где два кандидата на выборах набрали одинаковое количество голосов, будут определять по жеребьёвке. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Мэром Казачинско-Ленского района станет военный пенсионер Сергей Шевцов09.09.2019
Казачинско-Ленский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэром Казачинско-Ленского района станет военный пенсионер Сергей Шевцов, выдвинутый от «Единой России».
Итоговая явка на выборах в Иркутской области – 30,4%, по Иркутску – 26,19%09.09.2019
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в Иркутской области, которые проходили 8 сентября, по предварительным данным, составила 30,4%. По Иркутску – 26,19%. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Мэр Усть-Илимского района Яков Макаров сохранил свой пост09.09.2019
Усть-Илимский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующий мэр Усть-Илимского района и член партии «Единая Россия» Яков Макаров, по предварительным данным голосования 8 сентября, сохранил свой пост.
Новым главой Улан-Удэ станет Игорь Шутенков09.09.2019
Бурятия, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ 8 сентября состоялись выборы мэра столицы Бурятии. По данным на 3:17 9 сентября по итогам голосования уверенно лидирует заместитель главы администрации города Игорь Шутенков.
В Иркутске жители определились с новым составом городской думы09.09.2019
2019-09-09-01-56-30
Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 сентября состоялись выборы в городскую думу. В результате свои мандаты сохранили 19 депутатов предыдущего созыва. По предварительным данным Облизбиркома на вечер воскресенья, победителями голосования в своих округах стали:
Мэр Аларского района Александр Футорный проигрывает выборы главы муниципалитета09.09.2019
Аларский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на полвторого ночи 9 сентября мэр Аларского района Александр Футорный от «Единой России» проигрывает выборы главврачу районной больницы Роману Дульбееву от «Гражданской платформы». Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Депутат Заксобрания Иркутской области Геннадий Осодоев лидирует на выборах мэра Эхирит-Булагатского района09.09.2019
Эхирит-Булагатский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Геннадий Осодоев, будучи самовыдвиженцем, лидирует на выборах мэра Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
«Единая Россия» побеждает на муниципальных выборах в Иркутской области09.09.2019
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По предварительной информации, в большинстве муниципальных образований Иркутской области на выборах глав и депутатов местных дум победили кандидаты от «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
В Усть-Удинском районе побеждает действующий мэр Сергей Чемезов09.09.2019
Усть-Удинский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов выигрывает выборы, будучи кандидатом от «Единой России».  Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Выборы в Тулуне: Юрий Карих одерживает победу09.09.2019
Тулун, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Тулуна Юрий Карих выигрывает выборы мэра в качестве самовыдвиженца.  Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
В Баяндаевском районе выборы мэра выигрывает действующий глава Анатолий Табинаев09.09.2019
Баяндаевский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев от КПРФ, по предварительной информации, переизбран большинством голосов.  Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Ещё один мэр-коммунист из УОБО проигрывает на выборах08.09.2019
Боханский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Боханского района Сергей Серёдкин, выдвинутый КПРФ, проигрывает на выборах единороссу, главе Хохорска Эдуарду Коняеву. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Братчане поддержали на выборах мэра Сергея Серебренникова08.09.2019
Братск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчане переизбрали на пост мэра Братска Сергея Серебренникова, который шёл самовыдвиженцем. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Мэр Осинского района Виктор Мантыков проигрывает на выборах самовыдвиженцу08.09.2019
Осинский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Осинского района Виктор Мантыков, выдвинутый КПРФ, проигрывает на выборах единственному в кампании самовыдвиженцу, главе села Оса Владиславу Максименко. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Максим Модин с небольшим отрывом лидирует на выборах в Шелеховском районе08.09.2019
Шелеховский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Шелеховского района Максим Модин опережает соперников на выборах главы муниципального образования. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Олег Боровский одерживает победу на выборах мэра Саянска08.09.2019
Саянск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующий мэр Саянска Олег Боровский, по предварительным итогам, побеждает на выборах главы города. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
В Катангском районе на выборах лидирует действующий мэр Сергей Чонский08.09.2019
Катангский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующий мэр Катангского района Сергей Чонский, выдвинутый «Единой Россией», лидирует на выборах с 49% голосов. Об этом свидетельствуют данные системы «ГАС. Выборы».
Сергей Сокол заявил о большом количестве жалоб на выборах в Иркутской области08.09.2019
Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол подвёл промежуточные итоги выборов в Иркутской области. Он поблагодарил кандидатов, достойно выступивших на муниципальных выборах в Приангарье, сообщает пресс-служба реготделения.
В Иркутской области закрылись избирательные участки08.09.2019
Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Голосование на выборах в органы местного самоуправления закончилось в Иркутской области в 20.00. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».
Наблюдатели «Единой России» фиксируют факты подвоза избирателей в Шелеховском районе08.09.2019
Шелеховский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Факты подвоза избирателей зафиксированы наблюдателями «Единой России» в Шелеховском районе. Автомобили, занимающиеся подвозом, были замечены в селе Введенщина, деревне Баклаши и посёлке Большой Луг. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
К вечеру явка на выборах по Иркутску составила 21,3%, по области – 24%08.09.2019
Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в думу Иркутска к 18.00 составила 21,3%. К 15.00 она была 15,7%. Об этом сообщается в материалах облизбиркома.
Депутата Заксобрания Иркутской области назначили наблюдателем от ЛДПР на выборах в Ангарске08.09.2019
Ангарск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске на выборах в думу на одном из избирательных участков наблюдателем от ЛДПР оказался назначен депутат Заксобрания Иркутской области Дмитрий Тютрин. Об этом сообщается в жалобе на имя председателя Ангарской ТИК Аси Казанцевой. Документ имеется в распоряжении Телеинформа.
В «Единой России» заявили о предвыборной агитации в день голосования в двух муниципалитетах Боханского района08.09.2019
Боханский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Предвыборную агитацию в единый день голосования за действующего мэра проводят в двух муниципалитетах Боханского района. О фактах нарушений в день выборов сообщили наблюдатели от партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Мэр Усть-Илимского района Яков Макаров проголосовал на выборах08.09.2019
Усть-Илимский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь районного местного исполкома Усть-Илимского отделения партии «Единая Россия», мэр Усть-Илимского района Яков Макаров проголосовал на своем избирательном участке. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Николай Труфанов: исход выборов в Иркутской области – это переход на новый этап08.09.2019
Бодайбо, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель секретаря-руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат Заксобрания Иркутской области Николай Труфанов проголосовал на своём участке на выборах депутатов думы Бодайбо. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Читать все новости раздела «Политика»
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске