"Вчера был экзамен. Мы начинаем возвращать доверие избирателей": Сергей Сокол прокомментировал победу "Единой России" на муниципальных выборах в Иркутской области

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Неожиданная победа или закономерный результат напряженной работы? Итоги муниципальных выборов в Иркутской области, прошедших 8 сентября, прокомментировал спикер Заксобрания, секретарь ИРО «Единой России» Сергей Сокол. Напомним, в Единый день голосования в Приангарье завершились 68 выборных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов. Борьба развернулась за 482 места - за посты 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов. В большинстве кампаний победу одержали ставленники «Единой России». - Выборы в Иркутской области были непростыми, но мы уверенно одержали убедительную победу, - прокомментировал лидер иркутских единороссов Сергей Сокол. – Нам есть чем гордиться. Эта кампания показала, что наша партия пользуется доверием избирателей, и результат, который мы получили, - самое убедительное тому свидетельство. Мы должны оправдать оказанное доверие. Многие избиратели пришли и проголосовали, в том числе, и за мэров и депутатов, к которым есть претензии, которым нужно усилить работу на благо жителей, и мы будем это делать вместе с ними. Со вчерашнего дня наступил новый этап в жизни Иркутской области, когда партия «Единая Россия» тотально по всей области вернет себе доверие избирателей. К нам много претензий, в наш адрес много критики. Но мы понимаем, куда дальше двигаться и как дальше работать. Я благодарю жителей области за активную гражданскую позицию и за доверие нашим кандидатам. С победой иркутское региональное отделение поздравили председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. - Наша победа, наши достижения оценены высоко. Но, вместе с тем, мы принимаем на себя серьезную ответственность. Уже более четырех лет мы работаем в условиях оппозиции к действующей в Иркутской области исполнительной власти, которую возглавляет коммунист Сергей Левченко. И это многому учит. Не сразу получалось. Но вчерашний результат показал, что мы вполне в состоянии отвоевывать те позиции, которые помогу нам сделать жизнь в Иркутской области лучше. Конечно, в тех условиях, в которых нам приходилось работать, [против нас] был задействован административный ресурс, были зафиксированы и подкупы, и разнообразные многочисленные другие нарушения. Со всем этим мы будем разбираться. Но, тем не менее, мы выстояли и вместе с избирателями переломили ситуацию в нашу сторону, - заявил Сергей Сокол. К слову, представители «Единой России» победили на выборах глав муниципалитетов в 11 из 12 МО, где кандидаты шли при поддержке партии (по праймериз ЕР) – в том числе, в Братске Сергей Серебренников, в Шелеховском районе Максим Модин, в Усть-Илимском районе Яков Макаров, в Эхирит-Булагатском районе Геннадий Осодоев, в Нукутском районе Сергей Гамбоев, а также кандидаты от ЕР в Боханском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском районах и т.д. - В Братске мы получили большинство в городской думе. В гордуму Иркутска нам удалось провести в два раза больше кандидатов от «Единой России», чем прошло коммунистов: у ЕР 14 человек, у КПРФ -7. Это очень хороший для нас в этих условиях результат, - подчеркнул секретарь ИРО ЕР. - Уверен, что к нам примкнут и самовыдвиженцы, и представители других партий. Таким образом, надеюсь, мы получим в городскую думу подавляющее большинство. По крайней мере, мы будем к этому стремиться. Зачем нам это нужно? Чтобы не было раздрая, чтобы была консолидированная политика, направленная на улучшение качества жизни в городе Иркутске и во всех остальных селах, районах и городах, где победили наши кандидаты. В целом из 20 выбранных дум в области в 18-ти у нас большинство. Больше всего депутатов от ЕР будет в думах Куйтунского, Ольхонского, Зиминского, Киренского районов и города Зимы. Я могу смело сказать, что эти выборы показали, что ЕР сохранила ведущие позиции в Иркутской области. Но это для нас не повод расслабляться. Мы будем двигаться вперед, внедрять новые проекты и делать все возможное для развития региона. По поводу кандидатуры, которую ИРО ЕР намерено поддерживать на выборах мэра Иркутска, партия пока не успела определиться, сообщил Сокол. Но в ближайшее время формальные процедуры по этому поводу состоятся. Сергей Сокол прокомментировал также истории с «перебежчиками», которых в этом избирательном цикле стало больше, чем прежде. Недавние единороссы в ряде случаев либо уходили в самовыдвиженцы, либо баллотировались от КПРФ или других партий. Так произошло, например, с Анатолием Табинаевым, победившим 8 сентября на выборах мэра Баяндаевского района. - Анатолий Прокопьевич – очень уважаемый человек, всегда был активным членом «Единой России», всегда пользовался влиянием и возможностями партии. И всегда в районе с большим удовольствием размещал и развивал те проекты, которые партия предлагала на территории. Но по каким-то причинам, вдруг, буквально за две недели до праймериз объявил о том, что идет от КПРФ. Поэтому наши политические дороги здесь разошлись и мы поддержали того кандидата, который победил на праймериз. Он проиграл выборы. Очень достойный человек, бывший глава этой территории Юрий Малгатаев. Влиятельная фигура, у него неплохой результат. Но мы с вами говорили об административном ресурсе. Здесь он тоже применялся. Но в любом случае я уверен, что Анатолий Табинаев займет достойное место на политическом небосклоне района и мы вместе с ним будем продолжать работать. Всякое бывает. И на старуху бывает проруха. Ну, может, запутался человек. Не с идеологической устремленностью связан переход Анатолия Прокопьевича под знамена КПРФ, просто он был поставлен в такие условия. Мы с ним будем работать. Но, конечно, своим, тем, кто сделал максимум для победы наших кандидатов, мы будем помогать немного больше. Только потому, что им больше доверия, - акцентировал Сергей Сокол. По поводу победы Олега Боровского на выборах мэра Саянска Сергей Сокол также высказался в нейтральном ключе: - В Саянске мы не выдвигали своего кандидата. Там мэр Олег Боровский очень уверенно побеждал. Вначале мы с ним договаривались, что он пойдет самовыдвиженцем. Нас это абсолютно устраивало. Потом с ним случилось то же, что с Табинаевым. Ну, видимо, те же причины повлияли на его политическую окраску. Но думаю, что подобного рода явления, которые допустимы и возможны сейчас, когда политическое руководство области изменит свои подходы, либо изменится само, перестанут будоражить и трясти, мешать работать нашим мэрам. Относительно формирования «подавляющего большинства» единороссов в думе города Иркутска Сергей Сокол сообщил, что к тем 14-ти официальным партийцам, которые победили, могут прибавиться и представители других политических сил. Соответствующие консультации будут проведены в ближайшее время. С мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым Сергей Сокол после вчерашнего уже созванивался – политики поздравили друг друга с победой и договорились о встрече в ближайшие дни. Сергей Сокол заявил также, что в этом выборном цикле все кампании для «Единой России» в Иркутской области были сложными и конкурентными. Однако, его это подвигло к пересмотру системы взаимоотношений с муниципальным уровнем власти. - Именно в тех районах и городах, где наши кандидаты победили, мы будем особенно скрупулезно работать над тем, чтобы нивелировать антирейтинг партии, кандидата, антирейтинг человека, который всем надоел, который не понимает, что делать. Может, он не знает не потому, что плохой управленец, а просто у него не было хорошего информационного сопровождения или он совершает не те поступки, которые нравятся избирателям. С тех пор, как я стал спикером, я внимательно присматривался ко всем нашим руководителям муниципального уровня. И вчера был экзамен. Нам избиратель показал, что он думает насчет всех наших представлений, опросов и т.д. Вчера мы увидели, как все есть на самом деле. И мы не дадим нашим мэрам, как это было раньше, просто болтаться каждый в своем пространстве, и нашим и вашим, и здесь и там, и никто ему не указ, и вертикали нет…Сейчас такого не будет. Это люди, на которых мы поставили, на которых понадеялись, которых мы поддержали, провели и с кем разделили ответственность. И теперь это вертикаль. Подход к региональной политике, подход к работе в городах, районах, территориях, где победили наши кандидаты, будет теперь совершенно иной с нашей стороны. Мы будем вместе с мэрами управлять территориями. Мы будем помогать, в том числе, и признавать свои ошибки, - поделился Сергей Сокол планами на ближайшую перспективу. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: выборы

единая россия

иркутская область

муниципальные выборы

приоритет иркутск

сергей сокол Тэги: View the discussion thread.