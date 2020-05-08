Выборы мэра Иркутска-2020: как это было

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутска 30 апреля состоялись выборы мэра. На пост градоначальника претендовали 29 человек, в итоге победил вице-мэр Руслан Болотов. Вся процедура длилась более девяти часов. Телеинформ представляет избранные моменты выступлений кандидатов. Напомним, претенденты на пост мэра брали слово в строго определенном порядке – согласно количеству баллов, набранных до того перед конкурсной комиссией. Сразу отметим, один из кандидатов – главный инженер вагонного депо станции Иркутск-Сортировочный Иван Лебедев – не явился на выборы. Первым выступил Руслан Болотов, который получил 180 баллов из 180 возможных. – Прежде всего буду настаивать на эффективном использовании каждого бюджетного рубля. В связи с этим считаю необходимым с участием депутатского корпуса поставить на жесткий контроль процессы заключения и исполнения муниципальных контрактов – всех без исключения. Также необходимо войти в максимальное количество госпрограмм и приступить к реализации нацпроектов, – заявил он. Депутаты оценили призывы Руслана Болотова к объединению и в виде ответной любезности засыпали претендента вопросами. Так, например, Сергея Юдина интересовало расселение не только домов 335-й серии, но и ветхого жилья, Евгений Савченко попросил оценить «взлеты и промахи» предыдущей мэрской команды, Юрий Коренев затронул «наболевшую» тему ливневой канализации. Андрей Стрельцов уточнил, в какие именно госпрограммы и нацпроекты, по мнению Руслана Болотова, необходимо войти Иркутску в первую очередь, Антонина Корочкина задала вопрос о кадровой политике, а Григория Вакуленко интересовало развитие в городе медицинских производств. Забегая вперед, отметим, вопроса о кадровой политике избежали только несколько кандидатов. Кроме того, у многих претендентов на пост мэра депутаты спрашивали, встречались ли они со своими избирателями – собственно с народными избранниками. И получали разнообразные ответы. Следующим взял слово временно неработающий Антон Логашов, в прошлом заместитель председателя правительства Иркутской области. Напомним, когда он выступал перед конкурсной комиссией, то на 8 баллов отстал от Руслана Болотова из-за того, что не уложился по времени с выступлением. В этот раз он представил депутатам свою программу за четыре минуты, рассказав о планах по наполнению городского бюджета, участию в нацпроектах и кадровой политике. На вопрос Александра Квасова о том, со сколькими из 34-х избирателей он встречался и сколько предложений использовал в своей программе, Антон Логашов ответил, что ни с кем: – В сегодняшней избирательной кампании я не встречался с депутатским корпусом, у меня не было такой цели и задачи. Но я понимал и знал, какие задачи у города, что нужно депутатам, я не был оторван от жизни Иркутска, – заявил он. – Если есть несоответствия в программе, готов обсуждать. Замкнул тройку лидеров по версии конкурсной комиссии кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев. Он говорил о том, что Иркутск «как никогда близок к тому, чтобы стать по-настоящему столичным городом», для чего ему нужен «особый статус в системе местного самоуправления» с расширенным кругом полномочий. Отмечал частности – необходимость строительства «ливневки», парков и социальных объектов, перераспределения части «культурного» бюджета на здравоохранение. В целом же запомнился затянутыми ответами на вопросы, не укладывающимися в предусмотренный регламент (минута на вопрос, две на ответ). Затем пришла очередь кандидатов-«хорошистов». И первый же из них впечатлил депутатов своим выступлением. Пенсионер Владимир Степанов начал свою речь с четверостишия Омара Хайяма, а затем ознакомил народных избранников со своей биографией. – Я – кадровый инженер-строитель, в органах власти не работал. Мой стаж в строительной отрасли начинается с 1970 года, когда я пацаном у матери на ЖБИ в арматурном цехе начал работать и тем самым развивать широчайшие мышцы спины, – рассказал Владимир Степанов. – Я работал на строительстве Ново-Иркутской ТЭЦ и считаю, что уже построил себе памятник в городе Иркутске. Это – вторая дымовая труба Ново-Иркутской ТЭЦ высотой 250 метров. Я всем своим детям и внукам, которых у меня пятеро, показываю: вот мой памятник! И горжусь этим. Также этот кандидат в мэры третий созыв думы является помощником депутата Алексея Колмакова. На рассказе о построенном у дома спортивном корте Владимир Степанов исчерпал время выступления, но даже отключенный микрофон не остановил деятельного пенсионера. На вопрос Александра Квасова, на кого Владимир Степанов в случае избрания мэром оставит все свое хозяйство – корт, придомовую территорию и все остальное, – тот ответил, что у него «шестой пункт программы – подготовить себе надлежащую замену». Вслед за ним довольно сдержанно и лаконично выступил сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик, коротко ответив (а в некоторых случаях, как, например, с вопросом о соцподдержке населения, не ответив) на вопросы депутатов. Следом слово взяла бойкая главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова. В ее докладе – повышение доходной части бюджета Иркутска и жесткий контроль за его расходованием, предложения по поддержке и развитию предпринимательства. – Если вы не избираетесь мэром, то сотрудником администрации или руководителем отдела готовы работать? – спросил ее Виталий Матвийчук, который как один из кандидатов должен был выступать следом за ней. – Да, особенно меня интересует вопрос о создании комитета по экономике, который был расформирован в 2017 году… – начала Анна Кондрашова. – Подождите, мою программу не рассказывайте, – перебил ее Виталий Матвийчук. – Да? Ну ладно. Сейчас у вас голоса немножко заберу, – отбила подачу Анна Кондрашова. В зале смех, аплодисменты. Затем слово взял Виталий Матвийчук. Он, будучи мэром, намерен построить в Иркутске новый мост, 17 школ и 10 пристроев, воссоздать комитет по экономике в администрации, построить выставочный центр и аквапарк, и так далее. – Лозунг моей программы таков: цель у власти и населения должна быть одна – гордость, что мы иркутяне, – заявил он. В ответ на вопрос о команде Виталий Матвийчук отметил, что хотел бы видеть в ней коллег-депутатов – Алексея Савельева, которого надеется видеть вице-мэром при любом градоначальнике, Григория Вакуленко. – А кто тогда в думе-то будет работать? – задал резонный вопрос Евгений Стекачев. – Исполнительной властью должны заниматься специалисты, которые сделают в городе тепло, светло, обеспечат его развитие. А в представительной власти могут быть общественники, которых у нас очень много, – ответил Виталий Матвийчук и добавил: – При уходе два мэра со мной поделились тайной: решения по городу должна принимать дума, а задача градоначальника – это реализовывать. Впрочем, имена носителей тайного знания депутат не назвал. На этой таинственной ноте народные избранники ушли на перерыв, после которого подошла очередь выступать гендиректора ООО «РИП» Дмитрия Разумова, который в 2011-2013 годах уже работал в аппарате администрации Иркутска в должности вице-мэра. Он деловито перечислил депутатам свои преимущества, упомянув работу в органах власти Иркутска, Ленинградской и Псковской областях и пообещав, что при нем областной центр станет не только административной но и культурной и туристической столицей региона. Выяснилось, что он встретился аж с 14 своими избирателями, взяв четыре предложения в программу. – Я являюсь кандидатом, который равноудален от всех финансово-промышленных групп, и не представляю интересы какой-то крупной компании, чтобы, придя на должность, лоббировать интересы. У меня нет задачи спасать или укреплять чей-то бизнес, в том числе за счет бюджета Иркутска, и я не являюсь членом той или иной политической команды, – заявил Дмитрий Разумов. Затем слово взял финансовый директор ООО «Стаф» Константин Азеев. Запомнился тем, что при ответе на вопрос Антонины Корочкиной о проблемах в системах образования и здравоохранения Иркутска рассказал анекдот: – Если потопа избежать невозможно, надо готовиться жить под водой. Следующий кандидат с запоминающейся фамилией, генеральный директор ООО «Иркутский завод котельного оборудования» Владимир Друзь, единственный из всех претендентов пришел неформально одетым – не в деловой костюм, а в темный джемпер и брюки. Это привлекло внимание депутатов, которое прорвалось в первом же вопросе от Сергея Юдина: – Говорят, что встречают по одежке, провожают по уму. Почему вы так одеты? Это неуважение к нам или неуважение к себе? Кандидат, похоже, не понял вопроса, заявив, что «достаточно опрятно одет». Для приличия Владимиру Друзю задали один вопрос по планам привлечения кадров в образование и отпустили. Следующие несколько кандидатов яркими выступлениями не отметились. Однако обстановка слегка оживилась, когда слово взял сотрудник охраны ООО «Иркутскэнерго» Сергей Похабов. – Я по образованию юрист, пенсионер МВД, неоднократно принимал участие в выполнении служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского федерального округа, видел жизнь со всех ее ракурсов и знаю ей цену, – зашел он с козырей. В своем выступлении рассказал о своем видении будущего Иркутска, о персональной ответственности мэра и готовности войти в курс дела, о возрождении промышленности, строительстве дорог. – Дорога имеет один корень со словом дорого, поэтому строить надо на века, – заявил Сергей Похабов. Впрочем, на вопросы депутатов он ответил слабо, например, рассказал, что в министерстве образования региона «должен быть человек, который отвечает за город». Затем выступил генеральный директор ООО «АО Наследие», атаман РСКО «Сокол» Станислав Галашин. – Чтобы определить концепцию развития, нужно понять наш город Иркутск, его исток, если хотите, его духовное сердце, чем оно испокон веков дышит, – начал он. – Здесь жили самые богатые купцы, развивали город, строили храмы, занимались разработкой и добычей полезных ископаемых. Наша территория называлась отдельным Сибирским царством, об этом сейчас мало кто знает. По его словам, в городе необходимо развивать мелкие производства и мастерские, чтобы «производить свое, родное», и тем самым «слезть с иглы потребления культуры Запада и товаров Китая». Иркутск же, по мнению атамана, нужно сделать «ярмарочной столицей». Впечатленные депутаты задавали кандидату вопросы, но взаимопонимания стороны так и не достигли, и следом к трибуне вышел директор ООО «Иркутский инсайдер», координатор штаба Алексей Навального в Иркутске Сергей Беспалов. Напомним, ранее он пытался избраться в думу Иркутска, но безуспешно. Он начал свое выступление с притчи про детей и конфеты: – Психологи любят проводить с детьми трех-пяти лет такой опыт. Они сажают их в комнату, ставят перед печеньку или шоколадку и говорят: продержишься пять минут и не съешь – дадим две. Не выдерживают этого срока 90% детей. Потом их собирают лет через 20, и выясняется, что те, кто продержался, сидят в иркутской городской думе. Это – критерий успешности. Затем он намекнул депутатам, что, по его мнению, через месяц в регионе не будет никого из тех, кто сейчас «проталкивает» своих протеже на пост мэра Иркутска и предложил подумать о последствиях поспешного выбора. – Это все, конечно, юмор, но не юмор состоит в том, что та политика, которая проводилась нашими властями, когда у Иркутска забирались финансы, полномочия, не может быть продолжена, – заявил Сергей Беспалов и на этой фразе исчерпал свой лимит выступления. Однако первым же вопросом Александр Квасов предложил ему продолжить и добавить еще что-нибудь по своей программе. – Меня вычеркнут из оппозиции и скажут, что я «битаровский», – возразил Сергей Беспалов, однако возможностью воспользовался. Сразу отметим, что он оказался единственным кандидатом, которому таким способом продлили время выступления. – Если мы за вас проголосуем, у нас печенек не будет? И второй вопрос: вы присутствующих депутатов охарактеризовали как детей, которые в прошлом не съели печеньку. А сами ее съели? – полушутя спросил Евгений Стекачев. От прямого ответа Сергей Беспалов ушел и рассказал об отношениях власти и оппозиции, припомнив губернатора-коммуниста Сергея Левченко, при котором некоторые мэры городов или районов были единороссами. – Быстро решать проблемы, делая вид, что потом не будет последствий, – это тупиковый путь, – сказал он. – У вас потом будет политическая ответственность. – Вы сюда пришли, видимо, не для того, чтобы решать вопросы, потому что конструктивных предложений я не слышу. Вы даже критикуете неконструктивно – вы просто говорите общие фразы, – взяла слово Антонина Корочкина. – Такое чувство, что город до этого не жил, не существовал, мы ничего не строили и не развивали, никто ничего не делал. А куда же тогда 20 миллиардов бюджета каждый год девались? Вы, наверное, забыли, с какой целью вы сюда пришли? На это Сергей Беспалов заявил, что проблема в текущем формате выборов мэра, в котором у кандидатов нет возможности внятно донести свою позицию до избирателей. – Нравлюсь я вам или нет – у вас голосование через несколько часов, а потом ответственность несколько лет, – заключил он. Затем пришла очередь выступать гендиректора ООО «Регион», члена Общественной палаты Иркутской области Антона Егерева. Торопясь уложиться в лимит, оттарабанил свою программу и заключил: – Когда депутаты будут делать выбор и голосовать за того или иного кандидата, прошу мотивироваться вашим внутренним впечатлением от кандидата, а не рейтинговой оценкой от конкурсной комиссии. Судя по последующим вопросам, внутреннее впечатление об Антоне Егереве у депутатов сложилось не очень хорошее: претендент заплутал, говоря о бюджете Иркутска, и спросившему об этом Евгению Стекачеву пришлось рассказывать ему о формировании бюджета. На короткий вопрос Дмитрия Ружникова о том, чем мостить улицы в центре Иркутска, плиткой или асфальтом, претендент дал расплывчатый ответ, мол, надо спрашивать мнение жителей. Несколько кандидатов спустя подошла очередь Сергея Сокола, но, разумеется, не того, который депутат Госдумы, а домохозяина. Впрочем, внешне он все равно оказался похож на бывшего спикера областного парламента. – Буду краток. Программа размещена на официальном сайте администрации Иркутска. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за возможность озвучить и опубликовать программу развития города от совета непарламентских партий и общественных движений области, – заявил он. Как выяснилось, Сергей Сокол менял фамилию, предыдущая – Олейник. Изменение, по его словам, связано с «восстановлением исторической справедливости»: – Мой родной дедушка по отцу носит фамилию Сокол. Могу представить доказательства, – рассказал кандидат. Также депутаты выяснили, что Сергей Сокол на самом деле не совсем домохозяин, он оказывает «консультационные услуги» как самозанятое лицо, но пока без оформления трудовой книжки. Еще одним ярким претендентом на кресло мэра Иркутска оказался гражданин Российской Федерации Сергей Гагаркин, который в анкете указал себя как «носителя суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации». Начал он с нудного выяснения частного вопроса о запросе к конкурсной комиссии, формулируя свои мысли сугубо канцелярским языком. Дмитрий Ружников призвал его к порядку, уточнив, что «здесь идет заседание думы, а не конкурсной комиссии». На препирательства Сергей Гагаркин потратил практически все отведенное ему время: – Я в своем обращении озвучил те четыре вопроса, на которые хотел, чтобы депутаты ответили самостоятельно, – заявил он. Как в дальнейшем стало понятно из контекста, один из этих вопросов, например, «что такое деньги». Далее Сергей Гагаркин заявил, что став главой города, первым уволит «уже считающего себя мэром господина Болотова, потому что иметь такого товарища в команде нельзя». Также, по его мнению, «нужно покупать» силовиков, которые «имеют пистолеты и возможность возбуждать уголовные дела». В целом выступление вышло, пожалуй, одним из самых странных за всю процедуру. Следом к депутатам вышел индивидуальный предприниматель из Подмосковья Александр Ладога. Оказалось, что в Иркутск его привела любовь к женщине, с которой он завел семью и сейчас живет на два региона. И это второй кандидат, сменивший фамилию. Первая – Ефременко, а причиной смены оказались «сложные отношения с отцом». По существу Александр Ладога предлагал привлекать к разработке городских программ «простых специалистов», эффективно использовать муниципальное имущество. По его мнению, главная проблема власти – алчность и непонимание того, что «главный ресурс – это человеческий капитал». Предпоследним выступил еще один индивидуальный предприниматель, фермер Андрей Бесменов. Свою программу он «слепил» из предвыборных программ депутатов думы, от себя предложив проложить водопровод от Байкала до Иркутска. Также он заявил, что в случае своей победы готов через год уйти в отставку: – За это время дума как раз успеет принять изменения в Устав города, и проведем нормальные выборы, – заявил он. – С сегодняшней ночи на завтра наступает Вальпургиева ночь. Если вы выберете Болотова, она наступит тогда для Иркутска на пять лет. Последним взял слово заместитель главы администрации Ушаковского муниципального образования Алексей Сучков. Подчеркнув, как гордится тем, где работает сейчас, он высказался – прочитал по бумажке, «чтобы не волноваться», как пояснил сам, – коротко и по существу: – Знаю, что некоторые депутаты уже приняли решение отдать голос за меня, но настоятельно прошу за меня не голосовать. Я не готов сегодня трудиться мэром этого славного города, трепетно понимая разницу между избранным и назначенным градоначальником. Прошу мне вопросов не задавать, всего доброго, до свидания, – заявил он и удалился под аплодисменты депутатов думы. Уже после голосования и поздравлений нового мэра с избранием Александр Квасов огласил данные статистики, которую он, как выяснилось, вел все заседание. Так, всего 28 кандидатам было задано 114 вопросов. Особенно любознательным оказался Дмитрий Ружников (15 вопросов). Второе место поделили Антонина Корочкина и Юрий Коренев, которые озвучили по 12 вопросов каждый. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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