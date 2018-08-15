Выборы в Заксобрание Иркутской области: расклад сил перед решающей схваткой

Иркутская область, 15.08.18 (ИА "Телеинформ"), – В Иркутской области официально стартовал агитационный период на выборах депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Напомним, голосование состоится 9 сентября 2018 года. На борьбу, как полагается, мобилизованы все доступные средства. Кандидаты пытаются завоевать сердца избирателей каждый как может. О том, насколько это хорошо удается, какие стратегии и тактики используют кандидаты, а также о главных интригах этой кампании рассуждают эксперты Телеинформа. «Единая Россия» и КПРФ – битва равных? Инициатива по повышению пенсионного возраста, увеличение НДС и ряда других сборов вызывает у избирателей недовольство, и масштабы этого недовольства проявятся на выборах. А это сквозной вопрос – федеральной, региональной и муниципальной повесток одновременно. Во многом, именно обострение социально-экономической обстановки определяет достаточно острую конкуренцию на выборах регионального парламента, считает политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин. – Этот фактор определяет стратегию избирательных кампаний сторон. И «Единая Россия» – ни для кого не секрет, что законы принимаются ее голосами, – видимо, отдает себе отчет в том, что реакция на эту инициативу среди населения, мягко скажем, не вполне благоприятная. Партия уводит эту тему из списка обсуждаемых вопросов. На первый план выходят аргументы, связанные с достоинствами того или иного кандидата, с профессионализмом состава партии. «Единая Россия» не перестает напоминать, что она партия президента, – рассуждает эксперт. А в последние дни, отмечает он, и вовсе обнаружилась интересная тенденция: очень многие кандидаты от «Единой России» в агитационных материалах не указывают свою принадлежность к этой партии. Судя по всему, говорит Юрий Пронин, претенденты на кресло областного депутата считают, что упоминание партийности не дает им дополнительных очков. Остальные участники предвыборной гонки традиционно строят свою агитацию на критике принятых решений, в том числе, и федерального уровня. – В Иркутской области ситуация необычная, у нас практически двоевластие: губернатор –коммунист, большинство в Заксобрании – представители «Единой России». Думаю, что результаты партии власти в целом по списку будут ниже, чем на предыдущих выборах в 2013 году. Будет мест восемь, не больше. Этот результат будет близок к результатам КПРФ. Они будут идти примерно голова к голове, – считает политолог. В этой связи возникает вопрос: достанутся ли потерянные единороссами голоса коммунистам? Не исключено, что на этом факте в голосах немного прибавят ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа». – В ближайшее время, конечно же, до выборов президент более определенно выскажется по пенсионной реформе. По-видимому, он выскажется в ее поддержку. Я не ожидаю, кстати, от главы государства убедительных и новых аргументов. Их просто нет. Тут возникает другая проблема. Путин сыграет на доверии населения: мол, он президент, доверие которому выразили 77% избирателей, и уже поэтому пенсионную реформу надо поддержать. Таким образом, часть населения столкнется с психологической проблемой, потому что идти против Путина для них совершенно необычно и слишком трудно. Тем более, после его призыва получается такая ситуация, что если ты и дальше против реформы, то ты и против Путина лично, а не только «Единой России», – отметил Юрий Пронин. Насколько глава государства за счет своего вмешательства и рейтинга компенсирует утерянные позиции партии власти – невозможно предсказать. Какая-то прибавка ответная будет, но о ее масштабах сложно судить. – Возможно, впервые за долгий промежуток времени президент в каком-то смысле рискует – массовой поддержки его заявления может и не быть, – считает главный редактор «Байкальских вестей». В целом, если ничего не изменится, исходя из действующего расклада, результаты «Единой России» и КПРФ будут примерно одинаковыми. Эксперт даже не исключает, что коммунисты могут опередить единороссов по списку на считанные проценты. – Результаты будут близки, думаю в районе 30%. Судя по всему, пройдут ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа», – добавил политолог. Таким образом, новый созыв областного парламента может быть представлен пятью фракциями, а не четырьмя, как сейчас. – В одномандатных округах ситуация для «Единой России» благоприятнее, несмотря на все трудности этой кампании. Думаю, большинство из одномандатных округов будет у нее. А по уровню конкуренции округа можно разделить на несколько групп, – считает Юрий Пронин. В первой группе лидеры практически ясны, и особой борьбы эксперт там не видит. Это округа № 1, 2, 3, где на победу рассчитывают Нина Чекотова («Единая Россия»), Александр Битаров («Гражданская Платформа») и Антон Красноштанов («Единая Россия») соответственно. В эту же группу попали округа № 10, 12, 17, 18, 21 и 22, где лидируют Виталий Шуба, Тимур Сагдеев, Геннадий Нестерович, Наталья Дикусарова, Николай Труфанов и Кузьма Алдаров. После отмены регистрации Ивана Щадова сюда же присоединился Виктор Побойкин (округ № 15). Все он представляют «Единую Россию». Во второй группе округов есть лидеры, но сказать, что именно они, в конечном счете, выиграют, пока сложно. «Полуконкуренты» там все же имеются. Это, например, округа № 6 и 7 в Ангарске. Интрига есть, но вероятность вырваться вперед представителям партии власти – Олегу Тюменеву и Сергею Шаркову – Юрий Пронин оценивает в 60 – 70%. В округе № 11 лидирует Александр Дубровин («Единая Россия»), хотя у него есть достойные конкуренты. Это Евгений Бакуров («Гражданская Платформа»), Павел Щербаков («Справедливая Россия»), Надежда Мещерякова (ЛДПР), Сергей Букреев («Родина»), Кристина Кушнарева (КПСС). В округе № 14 пока в фаворитах коммунист Павел Сумароков, однако единоросс Степан Франтенко вполне способен составить ему конкуренцию. В округе № 16 лидирует единоросс Владислав Буханов, но там тоже будут попытки захвата первенства кандидатами от КПСС и «Гражданской платформы» – Викторией Тоцкой и Ольгой Безродных. Есть довольно серьезные конкуренты и у Виталия Перетолчина («Единая Россия») по округу № 20. Третья группа одномандатных округов – те, в которых ситуация сложно предсказуема потому что либо позиции кандидатов равны. Или же кто-то из них лидирует, но это весьма переменчиво. На таких округах кампания может измениться или уже менялась. Это округ № 4, где в центре внимания Александр Ханхалаев («Единая Россия») и Антон Романов (КПРФ). Первый из них раньше был чуть активней, сейчас ситуация сравнялась, отмечает эксперт. Это округ № 5, где конкурируют Андрей Лабыгин («Единая Россия») и Виктор Кондрашов (КПРФ). На округе № 8 реальная борьба идет между Александром Беловым (КПРФ) и Алексеем Тенигиным («Единая Россия»). «Головоломная» ситуация складывается и на округе № 9, где серьезно конкурируют Андрей Андреев (КПРФ) и единоросс Сергей Коноплев. Крепки и позиции Георгия Любенкова (ЛДПР). На округе № 13 основные конкуренты Руслан Ким («Единая Россия»), Анастасия Егорова («Гражданская Платформа») и Галина Кудрявцева (КПРФ). Там Юрий Пронин прогнозирует острую борьбу. У единоросса Магомеда Курбайлова на округе № 19 тоже есть серьезные конкуренты, в том числе от «Гражданской Платформы», которую представляет Виктор Мукорез. – По одномандатным округам у КПРФ впервые может быть не один мандат, а даже три, – добавил эксперт. По его мнению, у партии власти уже не будет абсолютного большинства мест в региональном парламенте, как сейчас. – Но даже простое большинство не говорит о том, что эти депутаты готовы, к примеру, голосовать против губернатора Иркутской области. Ни в коем случае. Некоторые кандидаты от «Единой России» – это уже сейчас видно – будут так называемыми губернаторскими единороссами, которые, несмотря на свою принадлежность к «Единой России», не настроены на серьезные конфликты с губернатором и, тем более, на политические акции типа свержения губернатора. Это Сагдеев, Красноштанов, Алдаров и еще несколько человек. Большинства голосов на какие-то решительные политические действия против губернатора у единороссов в следующем созыве Заксобрания вообще не будет, – уверен Юрий Пронин. Тактика вместо стратегии – Нынешние выборы отличаются тем, что в силу определенного исторического (для Иркутской области) момента на смену стратегиям у основных политических сил пришли тактики, – считает политический обозреватель Галина Солонина. – Если посмотреть на выборы в Заксобрание в 2013 году, там наблюдалась одна важнейшая тенденция: после периода, когда в регполитике действовали центробежные силы, требовалось запустить центростремительные. Губернатор Сергей Ерощенко тогда начал так называемую «муниципальную перезагрузку», поднял на высокий уровень Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области, формировал Заксобрание, и основные цели-задачи были спущены по вертикали – ликвидировать очереди в детские сады, расселить ветхий и аварийный жилой фонд, повысить зарплату бюджетникам, приступить к созданию спортивной инфраструктуры. Тогда же взялись за строительство и реконструкцию дорог – Тайшет-Чуна-Братск, Байкальский тракт, Култукский и др. Механизмы были запущены, задачи – в значительной степени выполнены или, во всяком случае, их выполнение было не просто запрограммировано разработкой ПСД, включением в федеральные государственные программы, но и присутствием в виде строк в бюджете РФ, Иркутской области, муниципалитетов (когда выдвигалось требование софинансирования). Нынешний губернатор и его окружение не ставят в качестве приоритета выполнение каких-либо глобальных государственных задач. У них нет программы, ее заменяет горячее желание остаться у власти. Именно на это направлены все усилия «Серого дома» на выборах депутатов Законодательного собрания. Если бы губернатор собирался решать какие-то важные для всей Иркутской области задачи, он бы предпочел опираться на команду ЕР, самые сильные ее кадры, потому что у них есть опыт, знания, они встроены в решение государственных задач. Но, как показывает практика, окружение губернатора-коммуниста прикладывает невероятные усилия, чтобы убрать из Законодательного собрания именно таких политиков и не допустить туда самых перспективных «новичков». Против Натальи Дикусаровой – вице-спикера Заксобрания, председателя бюджетного комитета ЗС – в Тайшете еще с этапа проведения праймериз высадили дорогостоящих столичных политтехнологов, перед которыми ставилась цель снять ее с выборов (социология показала, что другого варианта ее победить просто не существует). Против другого вице-спикера Заксобрания, председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Андрея Лабыгина выдвинули заместителя председателя правительства Иркутской области, бывшего мэра Иркутска Виктора Кондрашова. Дикий страх в «Сером доме» вызывает возможный приход в Заксобрание Руслана Кима – он был заместителем губернатора при Сергее Ерощенко и курировал весь экономический блок (во многом благодаря его усилиям Иркутская область вошла во многие федеральные программы, которыми, в том числе, до сих пор отчитывается Сергей Левченко). Список можно продолжать. В ЕР таких – еще как минимум пара десятков. При этом окружение Сергея Левченко старается привести в Заксобрание людей, которые зависят от чиновников: например, целый «пул» представителей лесного бизнеса, лесоэкспортеров, доходы которых напрямую зависят от получения в аренду лесных участков под вырубки. Здесь же – строители и главный из них – Александр Битаров, владелец «Нового города», прославившийся участвуем в политических интригах по свержению губернаторов. Никакой программы у кандидатов, которых поддерживает команда губернатора, нет. Поэтому они строят свою кампанию не на продвижении каких-то идей, а на критике «Единой России». Они притащили на региональные выборы в качестве основной темы пенсионную реформу, хотя это вообще не уровень компетенции Законодательного собрания и не зона ответственности местных единороссов. Тем не менее, уже можно сказать, что эта игра навязана: никакого обсуждения региональной повестки нет, на все предложения ЕР обсудить дальнейшее развитие Иркутской области ей отвечают: «Вы собираетесь забрать наши пенсии?». Очевидно, что конкуренты будут и дальше педалировать тему пенсионной реформы. Губернатору это выгодно: таким образом он уходит от обсуждения вопроса, что он сделал за три года своей работы и от планов на будущее. Видимо, Заксобрание он бы хотел сформировать такое, которое тоже не будет задаваться такими вопросами, а только в нужные моменты (выборы муниципальных дум, мэров, депутатов Госдумы, губернатора, президента и т.д.) включаться в борьбу против ЕР и федерального центра. Сейчас главная интрига заключается в том, переборщит окружение Левченко с пенсионной темой или нет. Потому что в определенный момент население может устать от этого бесконечного обсуждения и начать задавать вопросы сегодняшнего дня, и они – непростые. Например, губернатор отказался вносить изменения в бюджет-2018, и теперь деньги на зарплату бюджетникам есть только до октября (с учетом повышения, которое требует федеральный центр). О роли неопределившихся Генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR (Москва) Дмитрий Еловский обращает внимание на две главные интриги кампании: влияние повышения пенсионного возраста на рейтинги партий и кто наберет большинство в Заксобрании – губернаторская команда или единороссовская. – Пока повышение пенсионного возраста обвалило рейтинг «Единой России». По разным данным, партия потеряла от 10 до 20 процентов. Оппозиционным партиям удалось приземлить тему с федерального на региональный уровень. Но большая часть этого обвала ушла не к оппозиционным партиям, а в неопределившиеся. То есть люди разочарованы ситуацией, но и не понимают, что им теперь делать. Собственно, задача партий до 9 сентября – перетянуть этих неопределившихся на свою сторону. Сделать это можно только позитивной и содержательной программой. Такая есть пока у КПРФ, остальные работают на протесте, а это уже не дает голоса, – считает эксперт. Но при этом остается большое «но»: пенсионная реформа – федеральная тема. Любое событие на федеральном уровне может заставить неопределившихся как качнуться в сторону одной из оппозиционных партий, так и вернуться обратно к «Единой России». Таким образом, ситуация очень неопределенная, и результат 9 сентября во многом зависит от того, как отработают партийные штабы. – По борьбе губернаторской и единороссовской команд все тоже очень неопределенно. «Единая Россия» ведет крайне слабую кампанию, но на ее стороне инерция массового сознания и колоссальное недоверие к выборам. То есть в базе придут те, кто привык ходить и голосовать за «Единую Россию». А итоговый результат будет зависеть от того, смогут ли оппоненты партии власти привести своего избирателя, что сделать в текущей ситуации очень тяжело: люди просто никому не верят и идти голосовать не хотят, – обращает внимание гендиректор коммуникационного агентства. Шансы губернаторской коалиции он оценивает примерно в 30-40% мандатов, единороссовской – в те же 30-40%. А вот куда уйдет 20-40% мандатов – большой вопрос. Часть из них отойдет к условно независимой ЛДПР, часть – к случайным победителям. В таком раскладе борьба после выборов будет намного жестче и важней, чем до выборов. Счет будет идти на каждый голос. Итоговый результат определит будущее региона на два-три года. От того, кто займет место председателя областного парламента – прогубернаторский или проединороссовский депутат, – будет зависеть вся властная конфигурация в ближайшие годы, включая выборы губернатора и депутатов Госдумы, – говорит эксперт. Стратегия партии власти – давить на то, что было сделано, минимизировать ущерб от пенсионной реформы, не «выпячиваться». Стратегия одномандатников от партии: максимально скрывать принадлежность к «Единой России», либо смещать акцент в сторону истории партии. Стратегия КПРФ – использовать отчет губернатора о проделанной работе и «пятилетний план» как основу предвыборной программы. КПРФ как раз сейчас выходит с позитивной повесткой, чтобы собрать всех неопределившихся, говорит Еловский. Одномандатники КПРФ также аккуратно используют принадлежность к партии. Многие делают ставку на встречи с избирателями и активную работу сетей агитаторов. В стратегии «Справедливой России» пока виден только протест. Но партия играет в хорошую альтернативу КПРФ и собирает на себя всех, кто не любит коммунистов, но выступает против «Единой России». Стратегия ЛДПР пока не просматривается вообще. У партии хорошие рейтинги, ей нужно просто не «расплескать» то, что есть. – На северах идет активная борьба между коммунистом Анфиногеновым и единороссом Труфановым. Исход борьбы пока неясен. За Труфановым история работы в округе, за Анфиногеновым – новизна кандидата и поддержка облправительства, – считает эксперт. В Иркутске в лидерах – Нина Чекотова, Александр Битаров, Антон Красноштанов, представляющие округа № 1,2 и 3 соответственно. Основная интрига разворачивается в округе № 4 и 5. В четвертом Александр Ханхалаев и Антон Романов выглядят пока равными, в пятом Виктор Кондрашов и Андрей Лабыгин тоже пока на равных. В Ангарских округах расклад сил тоже может измениться. По округу № 6 вполне может выиграть Иван Крывовязый (КПРФ). Очень большая интрига по округу № 13. Если в начале гонки Руслан Ким был очевидным лидером, то сейчас его победа, мягко говоря, не факт. У него есть сильные противники – Анастасия Егорова и Галина Кудрявцева – с поддержкой и ресурсами. – В этом году Иркутская область может уже в третий раз за четыре года дать политтехнологам и политменеджерам сильный кейс. В этот раз на примере нашего региона можно будет увидеть, как отразилась пенсионная реформа на рейтинге власти без влияния сторонних эффектов типа административного ресурса. Чистая ситуация, когда ни одна из сторон не имеет тотального влияния на бюрократическую машину. Думаю, итоги выборов будут рассматриваться как пример наихудшего для «Единой России» сценария, – добавил Дмитрий Еловский. Тест на протестность У Иркутской области есть шанс получить парламент из пяти фракций, поскольку к трем основным игрокам («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР) могут присоединиться «возродившаяся из пепла» «Гражданская Платформа» и не попавшая в Заксобрание пять лет назад «Справедливая Россия», считает кандидат политических наук Алексей Петров. Причины просты: к ним перейдут голоса недовольных «Единой Россией» и не очень верящих КПРФ. Тем более что сейчас партии вступают в фазу активной агитации, начнутся хоть какие-то, но все-таки дебаты. – Одна из интриг – получит ли «Единая Россия» большинство. Скорее да, чем нет. Хотя пенсионка все испортила, конечно. Да и несговорчивость местных единороссов, как всегда, на высоте. Сумеет ли КПРФ одержать первую победу в региональных парламентах за последние лет 10-15? Скорее нет, чем да, хотя шансы есть, если постарается, – считает Алексей Петров. Еще одна интрига – кто победит в иркутском округе № 5? Тот, кто отменил прямые выборы мэра – Андрей Лабыгин, – или тот, кто выиграл последние выборы мэра, – Виктор Кондрашов. – Что касается тактики, то на этих выборах стало больше интернета, и кандидаты активно пошли в социальные сети. Хотя, конечно, политтехнологи верят, что их кандидаты победят по старинке (создать сетку и привезти необходимое число на выборы), сети все-таки могут сыграть свою роль. Впереди еще почти месяц самых интересных баталий, – отмечает эксперт. По его словам, для жителей Иркутска эти выборы станут проверкой на прочность: сохранилась ли его особенность, некая протестность, политическая самостоятельность или все-таки город стал «обычным Красноярском». Личности, а не бренды Политолог и публицист Сергей Шмидт тоже не исключает вероятности того, что Иркутскую область ожидает парламент, состоящий из пяти фракций. Эксперт предположил, что по количеству партий в ЗС регион будет претендовать на некий рекорд в рамках России. – Всего в этих выборах участвуют семь партий. В Заксобрание, видимо, попадут пять, а то и шесть, чем черт не шутит, – добавил политолог. Что касается выбранной «Единой Россией» стратегии, то она не очень привязана к текущей ситуации, в отличие от оппонента – КПРФ. Стратегия «Единой России» является для партии классической, традиционной. – Надо помнить, что это партия влиятельного начальства, которая с одной стороны отстаивает интересы этого начальства, а с другой стороны – проявляет заботу о народе. То есть, это не «партия народа», а «партия заботы о народе» со стороны влиятельных VIP-персон. В этом образе «Единая Россия» лично мне, как историку, очень сильно напоминает консервативную партию Великобритании второй половины 19 века. Поэтому, исходя из этого образа партии, ключевой слоган «Единой России» – «Люди, которые работают», – над которым справедливо потешаются острословы, выглядит вполне уместным – отмечает эксперт. Так что креативных новинок в избирательной кампании партии действующей власти нет, но более-менее свежим выглядит то, что она пытается представить себя через конкретных лиц. – Иркутская область обклеена изображениями конкретных персон, объединенных одной темой – это люди, которые работают. Вторая сторона стратегии единороссов – относительно активная критика в адрес КПРФ, осуществляемая чужими руками, при помощи КПСС. Последняя критикует КПРФ слева, справедливо обращая внимание на то, что партия, изображающая из себя партию трудового народа, по сути, состоит из эксплуататоров этого народа – капиталистов, бизнесменов. Это тоже стандартный политтехнологический сценарий, когда критика идет из одного источника, а позитивная повестка связывается с другим, с главным героем выборов. По словам Сергея Шмидта, в рядах КПСС есть люди, которые занимаются критикой КПРФ совершенно искренне, поскольку считают, что КПРФ предала идеалы «левой» партии, отстаивающей интересы обездоленных. Что касается КПРФ, то ее стратегию нельзя назвать стандартной, поскольку она очень сильно завязана на реалиях текущей повестки. – Я имею в виду пенсионную реформу. Задача КПРФ – убедить избирателей в том, что «Единая Россия» несет и общепартийную и персональную ответственность за это, и голосовать за нее нельзя. Особой позитивности от повестки КПРФ мы не видим. Я не могу сказать, что КПРФ бравирует тем, что губернатор области является коммунистом. Да и сам Левченко, судя по всему, держится на дистанции от избирательной кампании, по крайней мере, формально, – говорит политолог. Кампания «Гражданской Платформы» не отличается никаким своеобразием, поскольку партия тоже эксплуатирует тему пенсионной реформы. И на этом все. Своего политического лица она не имеет. Главная ее сила – в персоналиях. – Это Александр Битаров и отчасти Анастасия Егорова, – пояснил эксперт. У «Справедливой России» очень традиционная кампания, мягкая, этикетная. Сплошные напоминания о ценностях справедливости, заботе о трудящихся и пенсионерах. Тем не менее, и в этом случае ставка сделана на первых лиц. – У партии есть Лариса Егорова, которая является очень ярким иркутским политиком, – считает Сергей Шмидт. У ЛДПР похожая история: партия цепляется за пиджак своего лидера Владимира Жириновского, связывая себя с его фигурой. – Все же один кандидат от ЛДПР – Георгий Любенков – является очень сильным политиком, у которого есть все шансы на победу. Тут, опять же, дело не в партийности, а в личностных ресурсах, – говорит публицист. Седьмая участница выборов – «Родина» – активной партийной кампании не ведет, считает эксперт. – В целом, если ожидать от выборов сверхсюрпризов, то, пожалуй, только один: вдруг КПСС возьмет и преодолеет барьер в 5%. В условиях иркутской «двухпартийной системы», по сути, противостояния на публичном политическом поле двух партий – КПРФ и «Единой России» – главная интрига заключается в процентах, которые наберут эти две партии. Многое будет решаться в последние дни кампании. Пока в Иркутской области много неопределившихся – от 25 до 30%. На выборы они пойдут, но за кого будут голосовать – пока не знают. Ну и можно достаточно уверенно предсказать, что вместе с одномандатниками партия власти будет иметь большинство мест в парламенте, что, конечно, не означает, что это большинство не ужмется до меньших размеров в сравнении с тем большинством, которое партия получила пять лет назад – добавил Сергей Шмидт. Зарегистрировались и расслабились Специалист по связям с общественностью, политконсультант Владислав Шиндяев считает, что многие кандидаты, успешно пройдя регистрацию, вздохнули спокойно, кто-то откровенно расслабился. – Регистрация – еще не победа на выборах. Некоторые считают, что избиратели и так их знают, теперь они спокойно пройдут и изберутся, конкурентов особых нет. В действительности такая позиция, как правило, всегда ошибочна, потому что сейчас идет стадия позиционирования каждого кандидата, программная фаза, – говорит эксперт. Во многом, именно от грамотного прохождения начала агитационного периода, по его мнению, зависит успешность этапа мобилизации и непосредственно результатов выборов. – Даже на первом этапе уже видны определенные корректировки, и некоторые кандидаты ведут инерционную кампанию, разместив несколько щитов наружной рекламы, проведя несколько встреч, определенное количество переговоров. И на этом они останавливаются, – обращает внимание Владислав Шиндяев. По его словам, есть округа, где некоторые кандидаты явно переоценили свои возможности и сейчас находятся в активном поиске ресурсов для ведения агитационной кампании. – Есть округа, где штабы начали работать ярко, активно. Видно, что материалы для ведения агитации были подготовлены заранее. Сейчас они активно тиражируются, доводятся до территорий. Можно говорить о том, что в некоторых округах активную кампанию ведут кандидаты от КПРФ, причем кампанию, построенную не только на протесте, – считает политконсультант. По его словам, одним протестом выборы не выиграть: нужна конкретная активная позиция кандидата, она должна быть понятна избирателю, ведь его достаточно непросто завоевать. Есть округа, где сейчас только обостряются интриги, и кому достанется победа – будет непонятно до самого последнего момента. Например, округ № 13, где очень четко видно, что основная схватка будет не между Русланом Кимом и Анастасией Егоровой, а между первым и кандидатом от КПРФ – Галиной Кудрявцевой. Они ведут кампанию активно, задействуют все ресурсы. – Сейчас идет период подготовки основных содержательных агитационно-пропагандистских материалов, именно содержательных, а не построенных на протесте и громких лозунгах. Некоторые кандидаты от оппозиционных партий ведут очень активную борьбу за власть, и это может принести результаты, – добавил специалист по связям с общественностью. Эксперт тоже считает, что на абсолютное большинство «Единой России» вряд ли стоит надеяться. – Не думаю, что это достижимо, но как именно распределятся голоса – сказать сложно. Голосование по округам Иркутской области везде будет неоднородное, результаты «Единой России» будут зависеть не столько от рейтинга партии, сколько от активности кандидатов, как списочников так и одномандатников. Посмотрим, как дальше будет развиваться кампания – заключил Владислав Шиндяев. И снова о главных спарринг-партнерах Профессор права, доктор юридических наук, экс-председатель Заксобрания Сергей Шишкин тоже обращает внимание на интересный расклад сил в Иркутске. Так, он солидарен с другими экспертами относительно ситуации на округах № 1,2 и 3, где нет никаких проблем. Здесь явно лидируют Нина Чекотова, Александр Битаров и Антон Красноштанов, считает профессор. – Конкурентных округа два – № 4 и 5. Мне кажется, Александр Ханхалаев делает стратегическую ошибку, отказываясь от бренда «Единой России» в своей агитационной работе, потому что он – руководитель городского отделения партии. Понятно, что по тактическим соображениям, когда рейтинг «Единой России» в Иркутской области резко упал и оценивается цифрами дна, этот фактор тянет секретаря вниз, – говорит собеседник агентства. Но, считает он, избиратель непременно оценит сам факт того, что Александр Ханхалаев отказывается от той партии, городское отделение которой возглавляет. – Это попахивает изменой, конъюнктурщиной и будет оцениваться сильнее, нежели его ассоциативность с этим брендом. В этом я вижу ошибочную новизну для Ханхалаева. Уверен, что Антон Романов этим непременно воспользуется, он опытный боец, – добавил Сергей Шишкин. Что касается округа № 5, то тут динамика роста рейтинга Виктора Кондрашова выше, чем у Андрея Лабыгина, считает эксперт. На фоне вялотекущей кампании со стороны обоих претендентов, в конце концов, больше шансов имеет тот, кто сможет мобилизоваться в последние три недели перед выборами. – Интересный оборот связан с тем, что Андрей Лабыгин похудел, убрал очки, изменил образ. И получается, что он борется не только с Кондрашовым, но и новый образ борется со старым. Он стал менее узнаваем среди электората, потому что за 15 лет депутатства Андрея Лабыгина сложился стереотип его восприятия среди избирателей. Кроме того, там есть другой кандидат – Лобыгин Александр. Это работает против него. Там и два Кондрашовых, поэтому мы можем рассматривать снятие псевдо Кондрашова как неожиданный резерв для нашего Виктора Ивановича, – отмечает юрист. Отметил он и ситуацию на округе № 18, где по суду с предвыборной гонки сняли одного из кандидатов, основного оппонента Натальи Дикусаровой. – Насколько я понимаю, это решение областного суда вполне оспоримо в Верховном суде. Если регистрацию кандидата восстановят, то я думаю, это будет очень серьезным звонком для кандидата от «Единой России». Этот судебный спор затеян неспроста, он политизирован, но на самом деле, с моей точки зрения, там оснований для политизации нет, – говорит Сергей Шишкин. Нарастает, по его словам, напряжение в Усольском округе между основными представителями «агрономических графств» – коммунистом Павлом Сумароковым и единороссом Степаном Франтенко. – Рефлексии «Единой России» по поводу законотворческой деятельности Павла Сумарокова не случайны. Я рассматриваю этот факт как раз в контексте роста борьбы, напряженности между этими кандидатами, – добавил эксперт. Безусловно, считает он, тема референдума по пенсионной реформе может быть очень эффективным орудием в руках всех оппонентов «Единой России»: только она не заинтересована в референдуме. – Когда ЦИК утверждает формулировки вопросов от трех инициативных групп, то мне кажется, это серьезный знак того, что законопроект, который в Госдуме прошел первое чтение, может изрядно «зависнуть». Волеизъявление избирателей может обернуться печальным итогом для «Единой России», – утверждает Сергей Шишкин. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы

выборы в заксобрание 2018

иркутская область Тэги: View the discussion thread.