Виктор Игнатенко: некоторые поправки к Конституции вызывают вопросы

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции России, которое в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своими оценками принятых Госдумой в первом чтении поправок поделился уполномоченный по правам человека в Иркутской области, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Виктор Игнатенко.

Он отметил, что предложенные изменения вызывают у него двойственные впечатления:

– С одной стороны, в ряде поправок заключено разумное стремление обеспечить более высокий правовой уровень гарантирования важных социальных прав граждан; с другой стороны, отдельные поправки направлены на еще большее усиление полномочий президента по ряду вопросов.

В частности, по словам омбудсмена, поправки к статье 75 Конституции направлены на установление конституционных гарантий реализации отдельных социальных прав, предусмотренных федеральными законами:

– В данном случае речь идет о гарантированности минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, а также об обязательности индексирования размеров социальных пособий и пенсий. Безусловно, эти поправки я приветствую, так как они идут в развитие конституционных положений о социальном государстве.

Он также отметил, что, по его мнению, обоснованным является предложение закрепить в Конституции требования к лицам, замещающим государственные должности, по недопущению наличия у них иностранного гражданства.

Эксперт также подчеркнул, что «полезный шаг в сторону разумного баланса властей – это планируемое наделение Государственной Думы полномочиями по назначению членов правительства»:

– Правда, на мой взгляд, Дума должна назначать всех министров. Необходимо стремиться к созданию действенной системы парламентского контроля над силовыми ведомствами. Предлагаемые в поправках консультации с Советом Федерации по кандидатурам министров-силовиков не имеют для президента никакого обязывающего характера.

А вот поправка об учреждении Государственного Совета, по его словам, очень лаконичная:

– Неясно: этот орган будет консультативным или имеющим властные полномочия? Было бы правильным опубликовать концепцию будущего федерального закона об этом органе и, тем самым, ответить обществу на этот вопрос.

Виктор Игнатенко отметил, что серьёзные вопросы вызывают поправки, изменяющие статус Конституционного суда РФ:

– Задумаемся над вопросом: если Конституционный суд наделяется поправками дополнительными полномочиями, то зачем уменьшать количество судей с 19 до 11 человек? По итогам работы Конституционного совещания летом 1993 года в проекте Конституции России был предусмотрен количественный состав этого суда – 21 человек. Затем Ельцин перед вынесением проекта Конституции на всенародное голосование самолично изменил эту цифру на 19. Через 25 лет действия российской Конституции предпринимается еще одно уменьшение количества судей. При этом отсутствует обоснование уменьшения количества судей. Если сейчас председателя Конституционного суда избирают сами судьи, то согласно одной из предложенных поправок его кандидатуру будет определять президент и вносить на утверждение Совета Федерации. Кандидатуру заместителя председателя Конституционного суда будет также вносить на утверждение Совета Федерации президент. До настоящего времени заместителей избирали сами судьи. Причем, сейчас в Конституционном суде не один заместитель, а несколько. Наконец, планируется изменить порядок отрешения от должности судей Конституционного суда. Инициатор отрешения, как предлагается, будет опять президент. На мой взгляд, это большой шаг назад. Нынешний порядок отрешения от должности судей в наибольшей степени обеспечивает независимость Конституционного суда, соответствует признанным в мире современным стандартам независимости судей и судов. Вообще больше всех в нашей Конституции не везет судебной системе – не так давно поправили Конституцию и объединили Верховный и Высший Арбитражный суды. Теперь предполагается серьезное снижение уровня конституционных гарантий независимости как Конституционного Суда, так и Верховного Суда. Что дальше? Объединение Верховного и Конституционного судов?

Также вопросы у омбудсмена возникли к поправке, которая наделяет президента правом не подписывать принятый федеральный закон и обратиться в Конституционный суд с обращением о проверке его конституционности:

– Допустим, Конституционный суд признает этот закон соответствующим Конституции. Тогда могут этот закон в будущем обжаловать в Конституционном суде граждане или нет? Убедительного ответа на этот вопрос нет.

Кроме того, поправки к главе «Местное самоуправление» вызывают у уполномоченного опасения, как бы они не стали основой для назначения глав муниципальных образований:

– Предложенная расплывчатая формулировка о том, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят «в единую систему публичной власти», может трактоваться по-разному. Сегодня местное самоуправление по факту финансово зависимо от региональной власти, теперь может стать и административно зависимым. Как и раньше, в статье 133 Конституции предполагается финансово гарантировать только государственные полномочия, переданные муниципалитетам. На мой взгляд, если государство закрепило за местным самоуправлением определенный круг вопросов местного значения, то оно должно обеспечить надлежащим финансированием все эти полномочия. В условиях, когда мы не смогли выработать разумный и сбалансированный механизм бюджетного федерализма, который бы работал в интересах развития всей страны «до самых до окраин», а не только Москвы, когда основная масса налогов и платежей закачивается наверх, а потом скупо раздается сверху вниз, местное самоуправление лишено полноценной финансовой и экономической основы. К сожалению, подвижки в решении этого ключевого вопроса современного развития местного самоуправления в предложенных поправках никак не усматриваются.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ:

О приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории Российской Федерации только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции Российской Федерации. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. Усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти. Закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета. Дать право Государственной думе утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров. Назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из Конституции норму: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Из этого пункта уберут слово «подряд». Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания. Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи. Закрепить регулярную индексацию пенсий.