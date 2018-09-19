Вице-спикерами ЗС Иркутской области стали два единоросса и коммунистка

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На первой сессии Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва 19 сентября избраны заместители председателя областного парламента.

Ими стали председатель фракции «Единой России» в ЗС Кузьма Алдаров, получивший 25 голосов, его однопартиец Александр Ведерников с 23 голосами и коммунистка Ольга Носенко.

Отметим, что при выборах первого заместителя кандидатуру коммуниста Виктора Кондрашова предложил Андрей Левченко от КПРФ, он же отметил, что окончательно в список должны войти бывший зампред регионального правительства, Кузьма Алдаров и справедливоросс Александр Гаськов. Другой коммунист, прошедший первым номером по областному списку КПРФ, Илья Сумароков выдвинул кандидатуру Ольги Носенко. После некоторого размышления она сначала взяла самоотвод. Так же самоотвод взял депутат от ЛДПР Георгий Любенков, чья кандидатура была выдвинута однопартийцем Дмитрием Бритоком.

За место второго заместителя конкурировали единорос Александр Ведерников и вновь – Александр Гаськов. С небольшим отрывом, набрав 23 голоса, победил Александр Ведерников.

Ольга Носенко стала третьим зампредом. Ей при голосовании проиграл Виктор Кондрашов.

Стоит отметить, что после того, как на сессии выбрали председателя – им стал Сергей Сокол, который с перевесом в два голоса победил Ольгу Носенко – депутаты взяли перерыв для обсуждения кандидатур зампредов. Он затянулся на три часа.