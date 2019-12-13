Властям Приангарья представили врио губернатора Игоря Кобзева

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря членам областного правительства, Законодательного собрания и других структур полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил врио главы региона Игоря Кобзева. Он отметил, что одновременно с назначением на должность Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы. Он также сообщил, что врио – ветеран боевых действий в Чечне, имеет опыт работы в экстремальных ситуациях. – Думаю, этот опыт позволит ему в кратчайшие сроки вникнуть в проблемы Иркутской области и выполнить поставленные президентом задачи, – заявил полпред, при этом попросив присутствующих оказать врио максимальную помощь и содействие. – Пока у нас не решен окончательно вопрос восстановления прав граждан в зоне ЧС, и первая задача, которая стоит перед Игорем Ивановичем – активизировать эту работу, – сообщил Сергей Меняйло. Он также отметил, что новому главе нужно понять саму Иркутскую область, «все объехать, посмотреть своими глазами, пройти все своими ногами» и организовать работу по решению проблем, о которых услышит. – Я вчера был на личном приеме у президента – он поставил передо мной первоочередные и жизненно важные задачи, которые нам надо будет оперативно, грамотно и максимально эффективно выполнить, – заявил Игорь Кобзев. – Своими главными задачами на этом посту я вижу повышение качества жизни людей, постоянную работу с населением в открытом режиме, мониторинг проблемных ситуаций. Своевременные инициативы и предложения я буду требовать от вас в полном объеме, а также контролировать эту работу в повседневном режиме. Он отметил необходимость решения проблем, связанных с ликвидацией последствий наводнения минувшим летом. Также врио отметил проблему лесных пожаров: – Не секрет, что мнения о их причинах и последствиях как у СМИ, так и у граждан, порой резкие и справедливые. В СМИ звучат обвинения в незаконной вырубке леса, невыполнении поручений президента. Он также подчеркнул, что Иркутская область не должна быть только просителем дотаций и субсидий: – Мы должны активно участвовать во всех федеральных программах. Врио также сообщил, что «любая разумная инициатива, направленная на развитие региона» может рассчитывать на его поддержку. Журналистам Игорь Кобзев сообщил, что уже был в Иркутской области в 2017 году – на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Также он рассказал, что начнет знакомство с регионом с Тулуна – уже на следующий день после представления намерен отправиться в зону ЧС. Он также прокомментировал кадровые перспективы: – Я намерен работать со всеми. Требовательность у меня большая, я сам трудоголик, надеюсь, что те, кто трудоголики, останутся, ну а кто нет – я не возражаю… – Сейчас говорить про кадровые вопросы преждевременно, – отметил Сергей Меняйло. – В любом случае, какие-то изменения в этом направлении будут, но основа все равно люди, которые живут и работают в Иркутской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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