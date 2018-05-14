Возвращение Сергея Сокола в региональную политику: что бы это значило? Мнения экспертов

Москва, Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - То, что кампания в Заксобрание Иркутской области будет непростой – предрекали многие, но вряд ли кто-то ожидал, что в ней появятся сильные федеральные «игроки». Информация о намерении ставленника "Ростеха" Сергея Сокола баллотироваться в областной парламент по списку «Единой России» стала сюрпризом – для кого-то неприятным, для кого-то – забавным, поскольку смешала все карты по раскладу сил на этих выборах. 15 мая бывший вице-губернатор Иркутской области Сергей Сокол прилетит из Москвы, чтобы подать документы для участия в предварительном голосовании ЕР. Напомним, выборы в Заксобрание будут проходить в сентябре 2018 года, а праймериз ЕР состоится 3 июня 2018 года. Что означает появление Сергея Сокола в региональной политике? Как это повлияет на расклад политических сил в Иркутской области? И самое интересное – что в этой ситуации будет делать команда губернатора Приангарья Сергея Левченко? Тему Телеинформу прокомментировали политнаблюдатели. Политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин новость про возвращение Сергея Сокола в региональную политику не оценивает как очень значимую. У эксперта есть несколько возражений по этому поводу. Более того, убежден он, в том случае, если Сергей Сокол будет в первой тройке регионального списка «Единой России», то результат партии власти от этого только пострадает. - Во-первых, Сокол - варяг, и этим все сказано. А варягов у нас не любят. Во-вторых, у него неоднозначная репутация. И с этим ничего не поделать. Можно сколько угодно спорить с этим, кому-то это может не нравиться, но аспект его личности задействован будет. Третий момент – не совсем понятно, в каком качестве он тут окажется. Ведь «ОБОРОНПРОМ» сейчас находится на стадии расформирования, и структура «Ростеха» будет построена иначе. Поэтому получается, что Сокол фактически теряет должность, хотя формально она за ним сохранится, когда он будет баллотироваться. Получается, что менеджер, которым всегда являлся Сергей Михайлович, проявлявший склонности к общественно-политической деятельности, как экономический менеджер себя проявил не очень. Сергей Чемезов (генеральный директор корпорации «Ростех» - прим. ред.) пытается его пристроить куда-нибудь, в связи с тем, что «ОБОРОНПРОМА» теперь не будет, - заявил главный редактор газеты «Байкальские вести». При этом он не считает, что и сам Сергей Чемезов – сверхличность, присутствие которого меняет картину выборов в Иркутской области. - Мы помним, что на выборах губернатора в 2015 году он поддерживал Сергея Ерощенко, однако другой кандидат этого не испугался (речь идет о победе члена КПРФ Сергея Левченко, - прим.ред.). Сергей Викторович, безусловно, имеет колоссальные связи, административные возможности, но широкому кругу избирателей он малоизвестен. Ну, олигарх - и что? Поэтому я бы не преувеличивал степень его влияния, - добавил политолог. Он считает, что от присутствия Сергея Сокола предвыборная картина в регионе тоже сильно не меняется. - Тем, кто курирует вариант с включением Сергея Сокола в списки, нужно много раз подумать. Надо ли это вообще делать? Да, в дальнейшем это приведет к обострению кампании, потому что, повторюсь, он является очень неоднозначной личностью, но к высокому результату «Единой России» это не приведет, - считает эксперт. Для команды губернатора, по мнению Юрия Пронина, участие Сергея Сокола в выборах - «это не тот фактор, из-за которого стоит посыпать голову пеплом и считать, что все пропало и отступать». - Такого душевного трепета он не вызывает, - резюмировал Юрий Пронин. Профессор права, доктор юридических наук Сергей Шишкин, комментируя ситуацию, наоборот отмечает: приезд Сергея Сокола в Иркутск серьезно меняет региональный политический «ландшафт» и придает определенные "вкусовые качества" блюду под названием «выборы в Законодательное собрание». - Область он знает, хотя и провел тут всего год. Работая в должности первого заместителя губернатора, вник во многие вопросы. Он человек деятельный, и я думаю, эти 10 лет, которые он провел в Москве, для него не прошли даром. Конечно же, работая в «оборонке», он набрался хорошего опыта. Хотя тяготение к политике он демонстрировал всегда. Например, он участвовал в выборах в Государственную Думу от Красноярского края. Поэтому его намерение участвовать в выборах Законодательного собрания – это мотивированность на политическую деятельность с учетом нового опыта, который он приобрел в оборонной промышленности. Сергей Сокол в хорошей форме, это здравомыслящий человек, разбирается во многих сферах, знает местные кадры, всегда тепло отзывается об Иркутске и его жителях, несмотря на то, что пробыл здесь недолго, - говорит профессор. Наверняка, считает эксперт, Сергей Сокол пройдет через фильтр праймериз, но вопрос, который волнует многих в первую очередь, - на какую роль претендует московский гость (спикера или сенатора), - остается открытым вплоть до выборов. Однако то, что Сокол не будет рядовым депутатом, понятно однозначно. - На рядовую должность из Москвы он сюда точно не поехал бы. При всей его любви к Иркутской области. При всем этом важно понимать, кто инспирирует это дело и с какой степенью заинтересованности. Для меня это пока открытый вопрос, - размышляет эксперт. Для тех, кто считает, что приезд такой фигуры в Иркутскую область портит всю картину главе региона, Сергей Шишкин напоминает: слово губернатора Сергея Левченко в этом контексте - далеко не последнее. - Любой губернатор заинтересован в таком Законодательном собрании, которое… удобно ему для работы. И это тоже понятно и объяснимо. Поэтому как он будет воспринимать эту инициативу, фигуру – тоже вопрос, - добавил Сергей Шишкин. Федеральный эксперт - политтехнолог, директор консалтингового агентства «Город» Мария Минчева считает, что выборы в Иркутской области грядут интересные. Впрочем, как и всегда. А такой расклад и вовсе «подогревает» ситуацию. - Безусловно, управление президента России по внутренней политике нюансы закулисья не разглашает, и нам в Москве тяжело предположить цели и задачи этого мероприятия. Сокол, будучи вице-губернатором, прежде всего, отвечал за внутреннюю политику и за взаимоотношения с финансово-промышленными группами. И если сейчас он появляется на политическом небосклоне, то я думаю, это может обозначать, что выборы в Законодательное собрание и будущие выборы губернатора одному лишь Сергею Левченко отдавать никто не собирается. И противовес в лице Сокола, на мой взгляд, очень серьезный и весомый, - отмечает политтехнолог. Вполне возможно, подчеркивает она, что перед «варягом» поставлена задача - победа «Единой России» на следующих выборах и балансировка оппозиционного губернатора с помощью Законодательного собрания. - Что касается гипотетического ослабления позиций Олега Дерипаски в регионе - сомневаюсь, что это так, потому что на политический функционал в Иркутской области он не влияет уже довольно давно. Серьезно задумываться о том, что он уходит из региона, я думаю, не стоит, - добавила Мария Минчева. По мнению политического обозревателя Галины Солониной, выдвижение Сергея Сокола на праймериз «Единой России», разумеется, не рядовое событие для иркутской региональной политики. - Но я бы сейчас не взялась уверять, что должность спикера Законодательного собрания – это тот пост, на который его продвигает госкорпорация «Ростех». С такой же вероятностью можно говорить и о том, что он станет сенатором. Возможно, у него тактическая задача, продиктованная Москвой, – консолидировать «Единую Россию», крупные финансово-промышленные группы для достижения определенного политического результата. Ведь выборами в Заксобрание большой политический сезон в Иркутской области только начинается. Далее следуют выборы мэров ключевых городов региона, думы Иркутска и других муниципалитетов, - говорит эксперт. Если Сергей Сокол приглашен на роль консолидатора, отмечает политический обозреватель, то с высокой долей вероятности можно предсказывать, что он будет делать. - В администрации губернатора Игоря Есиповского именно Сокол курировал весь политический блок, и тогда была выбрана стратегия на кардинальную ротацию в партии власти. Фактически он тогда отстранил от политического процесса наших местных олигархов, выведя на первые позиции молодежь, не ангажированную бизнесом. Это были сотрудники исполкома «Единой России»: Татьяна Воронова, Наталья Деньгина, Наталья Дикусарова, Роман Незовибатько, Сергей Курилов и другие. Перезагрузка удалась, среди привлеченной молодежи оказалось несколько довольно ярких звезд, у которых при прежних правилах не было бы никаких шансов. Так что, в том случае, если Сокол будет в какой бы то ни было степени управлять политическими процессами, можно ожидать некоего обновления, - считает Галина Солонина. 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