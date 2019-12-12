Врио губернатора Иркутской области назначен замруководителя МЧС Игорь Кобзев

Москва, Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Напомним, что Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области с формулировкой «по собственному желанию» и назначал врио главы региона.

Биографическая справка:

Игорь Иванович Кобзев до назначения временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области занимал пост заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору. Генерал-лейтенант внутренней службы.

Родился 29 октября 1966 года в Воронеже.

В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище; в 2001 году Воронежский государственный университет; в 2006 году Воронежский институт экономики и социального управления; в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России (магистратура).

С августа 1988 года по декабрь 1999 года проходил службу на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков, отдельного мобильной механизированной бригады, спасательного центра МЧС России.

С августа 2000 по декабрь 2003 года - начальник управления по делам ГОЧС Железнодорожного района г. Воронеж – заместитель начальника гражданской обороны в городе Воронеже.

С декабря 2003 года по январь 2005 года - помощник начальника Главного управления (по организации службы безопасности военной и внутренней службы).

С января 2005 года по январь 2008 года - начальник управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения.

С января 2008 по май 2010 года - первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области.

С мая 2010 года по апрель 2016 года - начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области.

С апреля 2016 года по август 2017 года - первый заместитель начальника Центрального регионального центра МЧС России. В указанный период исполнял обязанности по должности начальника Центрального регионального центра.

С августа 2017 года - директор Департамента кадровой политики МЧС России.

С августа 2018 года исполняет обязанности на должности заместителя министра МЧС России.

1 мая 2019 года Указом Президента России назначен заместителем министра - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору МЧС России.

4 ноября 2019 года Указом Президента России назначен заместителем министра МЧС России - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

Участвовал в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий на территории регионов России.

Напомним, волна сообщений об отставке Левченко пошла сегодня в федеральных СМИ и анонимных Телеграмм-каналах вечером по иркутскому времени. При этом, в качестве вероятного сменщика на посту губернатора Иркутской области "Ведомости" со ссылкой на свои источники называли другую персону —помощника президента, бывшего замдиректора ФТС Анатолия Серышева.