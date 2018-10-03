Застой вместо апокалипсиса: публицист Сергей Шмидт прокомментировал трехлетний итог губернаторства Сергея Левченко

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Три года назад, 2 октября 2015-го, после победы во втором туре губернаторских выборов в Иркутской области к власти пришел председатель обкома КПРФ, экс-депутат Госдумы Сергей Левченко. С тех пор случилось немало интересных событий, связанных с частичной перезагрузкой региональной власти. Традиционно Телеинформ по итогам очередной годовщины губернаторства подводит промежуточные итоги работы главы региональной исполнительной власти, публикуя оценки и мнения экспертов и наблюдателей общественно-политических процессов, происходящих в регионе. По мнению публициста, политолога, доцента кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Сергея Шмидта, главе региона удалось не совершить роковых ошибок и не растерять популярность у населения, что можно считать главным результатом его трехлетней работы. Ниже мы приводим мнение эксперта целиком. - Пожалуй, главной проблемой трехлетнего губернаторства Сергея Левченко можно признать то обстоятельство, что в конце третьего года его правления можно повторить ровно то, что говорилось в конце второго и, по сути, то, что говорилось в конце первого. Общая суть будет прежней – не сбылись и не подтвердились катастрофические опасения, которые высказывались, когда в сентябре 2015 года губернатором Иркутской области стал человек, выбранный не Кремлем, а частью расколотой региональной элиты (и поддержанный избирателями, по сути, ставшими тогда электоральными заложниками внутриэлитного конфликта). Однако вместо вероятного апокалипсиса регион оказался в состоянии этакого «блистательного застоя», в котором отсутствие реального развития компенсируется отсутствием больших проблем. Вина за первое во многом на Левченко и его окружении, второе – во многом их заслуга, - считает Сергей Шмидт. Благоприятная бюджетная ситуация позволяет губернатору и региону решать некоторые социальные проблемы, реализовывать точечные меры социальной поддержки, что губернатору-коммунисту, просто как воздух, необходимо хотя бы для репутации. Однако в области так и не запущены серьезные проекты развития. Притчей во языцех стала ситуация с иркутским аэропортом, которая все больше напоминает историю с Ковыктой (это многолетний символ «безрезультативных проектов» по-иркутски). Летом, правда, был «положен камень» нового терминала, который мирно покоится, напоминая о том, что в области пора сдвигать камни нереализованных планов, а не класть камни под телекамерами. Причин этой застойности множество. Это, конечно, осторожность действующего губернатора, сделавшего выводы из судеб своих предшественников, которые все хотели что-то сделать в области, и все плохо закончили, а это значит, что тому, кто желал бы отработать губернатором хотя бы один полный срок, лучше стараться ничего не делать. С другой стороны, чувствуется, что губернатор остается чужим для федерального центра, который не создает благоприятных режимов для включения области в государственные программы. Остается он чужим и для крупнейших корпораций, которые не спешат с инвестициями в серьезные проекты. Ситуацию не озонирует и то обстоятельство, что с очередностью раз в квартал начинают циркулировать слухи о скором уходе Левченко, и этот образ «губернатора, висящего на волоске», не может исправить ни сам губернатор, ни люди, которые трудятся в его информационном обеспечении. А нет ничего хуже для перспектив развития региона, чем неуверенность потенциальных инвесторов в прочности региональной власти. Замечу, впрочем, что Левченко никуда не уходит и никем не снимается, несмотря ни на какие слухи. Отдельно замечу, что ему, скорее всего, удастся пересидеть и нынешнюю серию «губернаторопада». И это свидетельствует о том, что его губернаторство Кремлем не признается провальным, а рейтинговые замеры свидетельствуют о том, что он поддерживается значительной частью населения области. Последнее, пожалуй, является главным достижением губернаторства Левченко. Мне кажется, в случае его участия в следующих губернаторских выборах, он точно не проиграет в результате голосования «хоть за черта лысого, только не за действующего». Как это бывает, испытали на себе в сентябре 2018 года главы четырех регионов России. Победить его сможет только кандидат, который докажет, что он лучше, чем Левченко, ибо номер «хуже, чем Левченко, быть не может» не сработает. Отчасти такое умеренно-позитивное отношение граждан к губернатору является оборотной стороной упомянутого застоя. Когда не запускаются проекты развития и не творятся большие дела, не возникают коррупционные скандалы, отсутствуют поводы для критики. Сергей Георгиевич, как опытный политик, умеет этим пользоваться. Сергей Георгиевич отработал три года – это мистический срок для иркутских губернаторов, по три года отработали целых три губернатора. Сейчас наступают действительно непростые времена, очень важно не совершать ошибок, которых можно избежать. Я, кстати, слегка удивлен, что региональной власти, знающей о принципиальном внимании силовиков к ней, не удалось полностью избежать коррупционных расследований. Дела в отношении руководителя регионального министерства лесного комплекса Сергея Шеверды и зампреда правительства Виктора Кондрашова все-таки подпортили ее имидж. Однако я бы назвал, пожалуй, всего одну серьезную репутационную ошибку, которую губернатор допустил за три года. И это не простодушное убийство под камерами медведя-шатуна, прикорнувшего в берлоге между хлопотами (запугиванием местных жителей). Думаю, что такой ошибкой стало родительское обеспечение политической карьеры Андрея Левченко. Подобная «семейственность» вообще мало кого может украсить, но губернатора-коммуниста она не украшает в первую очередь. К числу позитивных итогов именно последнего года губернаторства Левченко я бы отнес и то, что работающие на него технологи, по сути, отказались от наиболее подлых методик борьбы с неполитическими оппонентами губернатора, особенно, в социальных сетях. Рот заткнуть все равно никому не удалось, ничьих репутаций тоже не удалось разрушить, так что этот отказ от, например, бездумного генерирования анонимной лжи я могу приветствовать как решение, правильное не только с точки зрения морали, но и с точки зрения элементарного прагматизма. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей левченко

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