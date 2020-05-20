Зеленый свет для самовыдвиженцев: эксперты оценили изменения в законодательство о выборах губернатора Иркутской области

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Важное изменение в законодательство о выборах губернатора Иркутской области было принято 20 мая на сессии Заксобрания. Депутаты областного парламента одобрили закон, допускающий участие самовыдвиженцев. Это в корне меняет доселе существовавший «партийный» принцип участия в губернаторской гонке. По мнению экспертов, решение было вполне ожидаемым. Политконсультант Владислав Шиндяев отмечает, что сенсации не произошло. – Действующий врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев изначально себя позиционировал как абсолютно самостоятельную фигуру, не зависимую от каких-либо политических структур. Поэтому закон абсолютно оправданный, – считает эксперт. Однако, по словам Владислава Шиндяева, принятие этого законопроекта в любом случае усиливает конкурентную борьбу, ожесточает ее. По сути, Иркутской области предстоит одна из самых высококонкурентных и серьезных избирательных кампаний по выборам губернатора за весь период их существования. – Она будет высококонкурентной по нескольким причинам. Во-первых, будет ожесточенная борьба с кандидатом от КПРФ. Понятно, что коммунисты не хотят сдавать свои позиции. КПРФ очень серьезно прорабатывает вопрос о выдвижении кандидата. Кроме того, принятый законопроект четко определяет режиссуру конкретной кампании, позиционирование кандидата-самовыдвиженца, – отмечает Владислав Шиндяев. Конкурентная кампания будет непростой, потому что территории сейчас жестко спозиционированы, все силы в регионе очень четко распределены. Также на специфику избирательной кампании наложит отпечаток ситуация с коронавирусом. В связи с этим регион будет ограничен в выборе агитационных технологий и возможностях их применения. К слову, принятый недавно на федеральном уровне закон о дистанционном голосовании на выборах, по мнению политконсультанта, особой роли не сыграет. Как подчеркнул эксперт, этот закон обусловлен заботой о безопасности и здоровье населения. На предвыборную кампанию он никоим образом не повлияет. Дистанционные же способы голосования в Иркутской области можно эффективно использовать, в основном, в крупных городах. – У нас сама по себе предвыборная кампания как таковая и способы агитации претерпят изменения, но не в связи с изменением способа голосования, а в связи с вынужденными процедурами самоизоляции и обеспечения безопасности населения. Угрозу коронавируса никто не отменял, – отмечает Владислав Шиндяев. Политолог, публицист Сергей Шмидт отмечает безусловные плюсы принятого Законодательным собранием решения, а также констатирует, что дистанцирование врио губернатора Игоря Кобзева от всех и всяческих партий было ожидаемым. - То, что врио губернатора Иркутской области И.И. Кобзев будет управлять областью и участвовать в выборах в качестве внепартийного политика, стало понятно буквально через одну-две недели после его появления в регионе, - отмечает эксперт. - Замечу, что это абсолютно правильно – и политически, и политтехнологически. Авторитет «Единой России» в области не столь высок, да и дела партии и на федеральном уровне далеки от блестящих. На выборах кандидату, о котором область ничего не знала еще год назад, партия сама по себе серьезного электорального прибытка не даст, более того, связь с ней создаст дополнительные поводы для критики. Дойди дело до этого, врио обвинили бы даже в повышении пенсионного возраста, пусть сам он и не имеет к этому вообще никакого отношения, но слишком прямая связь с партией, на которую возложили ответственность за пенсионную реформу 2018-го года, могла бросить такого рода тень. В общем, это правильно, что на протяжении всего пребывания в области И.И. Кобзев очень последовательно придерживается внепартийного стиля, создает образ главы региона, который прибыл сюда решать реальные проблемы, а не заниматься политическими разборками, который в числе своих основных задач видит что-то вроде «освобождения» Иркутской области от чрезмерной политики. Что и говорить, запрос на такого рода губернатора в регионе есть, считает эксперт. - Его можно обнаружить даже в преисподней иркутского фейсбука, не говоря уже о социальных пространствах за его пределами, - отмечает политолог. - Если последовательно придерживаться такого стиля и демонстрировать пусть не грандиозные, но внятные и бесспорные результаты в разрешении помянутых проблем, можно рассчитывать на убедительную победу на выборах. Так что изменение закона, прежде не дававшего шансов внепартийным кандидатам (намеренно не называю их беспартийными), было неизбежно. Оно могло состояться и чуть раньше, и даже чуть позже. В принципе оно состоялось вовремя. У потенциальных самовыдвиженцев есть еще время определиться со своими амбициями и возможностями, и попытаться составить врио губернатора конкуренцию. Ведь законодательная новация, принятая ЗС Иркутской области, пусть и происходит из «случая Кобзева», но формально открывает двери в высшую лигу региональной политики не только ему. Собственно, одной из интриг приближающихся выборов станет вопрос о количестве самовыдвиженцев в них – не только тех, кто доберется до включения в бюллетень, но и тех, кто просто попробует сделать это. На голосовании в ЗС существовала только одна интрига – каким количеством голосов будет одобрен закон, и какова будет по нему позиция коммунистов? В стадии обсуждения особого согласия с законом фракция КПРФ не выказала, однако, судя по количественным результатам голосования, жесткой партийной дисциплины своим депутатам не навязывала и отдельные коммунисты за закон видимо проголосовали. 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