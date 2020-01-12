Жители Иркутска выступили за возвращение прямых выборов мэра города

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 января прошли публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра города. Перед началом заседания регистрацию прошли 95 жителей города, 39 из которых заявили о желании публично выступить и озвучить свое мнение.

Известно, что в думу Иркутска поступило 55 письменных обращений от населения города. Напомним, их принимали с 3 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.

Депутатский корпус на публичных слушаниях представили Сергей Юдин, Михаил Корнев и Андрей Лабыгин. Остальные народные избранники на заседание не явились, проигнорировав возможность услышать мнение своих избирателей.

Практически все выступающие на публичных слушаниях предложили вернуться к прямым выборам мэра Иркутска, исключить процедуру тайного голосования в думе города, а также потребовали, чтобы депутаты города обратились в Законодательное собрание Иркутской области с инициативой о возврате прямых выборов.

Например, общественник и руководитель инспекции регионального отделения ВООПИК Григорий Красовский отметил, что процедура избрания мэра должна быть открытой, никакого тайного голосования быть не может. Он изучил порядок выборов главы города в других муниципальных образованиях и выяснил, что чаще всего там прибегают к открытому голосованию. Тайная процедура слишком непрозрачна и туманна.

– Уж если депутаты выбирают из двух котов в мешке, они не должны в этом мешке прятаться. Тайное голосование – нарушение демократии и неуважение к жителям, – уверен Григорий Красовский.

Иркутянка Татьяна Томилова заявила, что тайное голосование – это заговор депутатов против мэра Дмитрия Бердникова. Другая жительница города отметила, что декабрьский конфликт в думе по поводу принятия бюджета показал, что нынешний состав депутатов не может конструктивно работать, следовательно, вряд ли сможет выбрать достойного градоначальника. Член общественной палаты Иркутска Роман Малинович заявил, что жители города должны знать, какие решения принимают депутаты, поэтому, раз уж прямые выборы мэра сейчас невозможны, народные избранники должны голосовать за будущего главу города открыто.

Жительница Иркутска Валентина Кулакова предложила депутатам провести опрос по районам или избирательным округам, чтобы так выяснить мнение населения о том, кого они хотят видеть мэром Иркутска.

Депутат Сергей Юдин, председательствующий на публичных слушаниях, также присоединился к мнению большинства выступающих и заметил, что в Иркутске необходимо вернуть прямые выборы главы города. Так как сейчас это пока что невозможно (такие решения принимаются на уровне области), депутатам необходимо открыто выбирать градоначальника.

Напомним , речь идет о введении новой конструкции избрания мэра Иркутска. Как и прежде, это – полномочия депутатов гордумы, однако, выбирать они будут не из своего состава, а из числа кандидатов, отобранных и предложенных специально созданной комиссией. Декларировалось, что половину состава ее будет назначать губернатор, вторую половину – гордума. Института сити-менеджера, вопреки распространенному заблуждению, в Иркутске вводить не предполагается, поскольку сити-менеджер – лицо наемное и может быть снято в любой момент по решению депутатского корпуса. В данном же случае дума избирает полноценного мэра, которого нельзя будет досрочно убрать с поста.

Напомним также, что нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников был избран из состава гордумы прежнего, шестого созыва. Его полномочия заканчиваются, тем не менее, позже – пятилетний срок пребывания на посту завершается в марте 2020 года.