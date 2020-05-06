Благотворительный фонд имени Юрия Тена приглашает иркутян на онлайн-концерт «Песни Победы»

Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Праздничный концерт ко Дню Победы, традиционно проходящий в сквере имени Кирова, в этом году проведут в онлайн-формате, сообщает пресс-служба благотворительного фонда имени Юрия Тена.

– Эта традиция живет уже почти 20 лет. И хотя, как ни горько это осознавать, ветеранов Великой Отечественной войны, которые приходят послушать любимые старые песни о главном, приходит все меньше, число зрителей и участников концерта не убывает. Все больше молодежи приходит после парада 9 мая в сквер послушать песни военных лет в исполнении артистов вокально-инструментального ансамбля гарнизона ракетных войск стратегического назначения «Гвардия» и солистов Иркутской областной филармонии, – говорят в фонде.

События этого года впервые за все время существования праздника внесут коррективы в его проведение.

– В стране объявлен карантинный режим, и, конечно, никто не станет рисковать здоровьем ветеранов. Ну а тем, кто не мыслит 9 мая без песен Победы, мы решили подарить онлайн концерт. 9 мая в 19.00 по иркутскому времени на платформе Инстаграм в профиле irkutskrussia ждем всех в гости. Мы постарались пригласить к участию наших хороших и добрых знакомых, друзей. Многих вы знаете и любите. Вести наш концерт будут Александр Манаков и Олеся Волкова. Артисты – удивительные. Приходите, не буду раскрывать всех карт, но вечер обещает быть добрым, – отмечает председатель благотворительного фонда имени Юрия Тена Елена Тен.

По традиции фонд приготовил добрые сюрпризы и для своих зрителей.