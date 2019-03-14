Четыре города и больше сотни мероприятий – организаторы «КНИГАМАРТа» в Приангарье раскрыли детали фестиваля

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Международный книжный фестиваль «КНИГАМАРТ» проведут в Иркутске 22-25 марта. Кроме того, 26, 30 и 31 марта запланированы выезды в Черемхово, Усолье-Сибирское и Ангарск. Всего в программе – больше сотни мероприятий, рассказали организаторы на пресс-конференции 14 марта.

Это уже третий книжный фестиваль в Приангарье за последние два года. Напомним, в мае 2017 года при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» в Иркутске провели международный книжный фестиваль. Он должен был стать ежегодным, но в 2018 году фонд отказался финансировать мероприятие. Тогда группа инициативных иркутян в мае прошлого года организовала и провела «Иркнигу». В этот раз сроки мероприятия, которое объединяло бы любителей чтения, решили сдвинуть с мая на март.

Как рассказал директор фестиваля Владимир Кочетов, начало мероприятия совпадет с началом школьных каникул. Главными темами станут книжная культура во всем ее проявлении и традиции семейного чтения. Основным местом проведения выступит иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского.

– Интересные для себя площадки смогут найти и взрослые, и дети, – пояснил Владимир Кочетов.

На первом этаже библиотеки будет работать книжная ярмарка, свой товар представят более 30 издательств из Минска, Москвы, Томска, Екатеринбурга и Улан-Удэ. От Иркутска в ярмарке участвует книготорговая группа «ПродаЛитЪ». По словам организаторов, даже если не захочется принимать участие в других мероприятиях фестиваля, у гостей будет возможность выбрать и купить понравившиеся книги.

Также фестиваль совместно с одним из партнеров – Благотворительным фондом имени Юрия Тена – планирует подарить сельским школьным библиотекам современные книги, которые на ярмарке закупит фонд.

– Еще у нас каждый день будет VIP-читка, когда мы приглашаем известных общественных деятелей, журналистов и других популярных иркутян читать различные произведения, – рассказал программный директор фестиваля Алексей Петров. – В первый день фестиваля это будет «Михаил Строгов» Жюля Верна, во второй – «База курносых» Ивана Молчанова-Сибирского, в третий день классические произведения будут читать студенты Иркутского театрального училища.

Кстати, по сравнению с изначальными планами расписание фестиваля немного изменилось. Первый день остался за разговорами о краеведении и путешествиях, его «лицом» станет купец и путешественник Григорий Шелихов. В этот день откроются две выставки, будет представлена «Книга рекордов Иркутской области», которая издается уже около 10 лет.

Второй день, 23 марта, отвели под беседы о книгах «про детей и для детей», героем дня выступит Иван Молчанов-Сибирский. Запланированы как развлечения для детей, так и несколько дискуссий для их родителей о том, как убедить детей читать.

Расписание третьего дня фестиваля также не изменилось, он посвящен Году театра, а также дружбе кино и книги. Именно в этот день, 24 марта, в рамках «КНИГАМАРТа» пройдет первая «театральная» встреча проекта «Прогулки по старому Иркутску».

– Мы встретимся с Юрием Семеновичем Пархоменко, который 50 лет назад, в 1969 году, стал директором Иркутского драмтеатра, – поделился планами Алексей Петров, который также выступает бессменным ведущим «Прогулок». – Он расскажет о том, как молодой писатель Александр Вампилов пришел в «драму», и как они обсуждали постановку его «Старшего сына».

Кроме того, в этот день пройдет презентация фильма Юрия Яшникова «Иркутск Ивана Вырыпаева», а Дмитрий Мироманов познакомит гостей мероприятия с книгой комиксов «Легенды озера Байкал».

Последний день фестиваля, 25 марта, посвятят Году языков коренных народов. Участники дискуссий обсудят тофаларов, эвенков, бурят, побеседуют о том, как сохранить редкие языки, существует ли еще тофаларский язык и кто на нем говорит.

Представители библиотеки Молчанова-Сибирского отметили, что это самое крупное литературное мероприятие из всех, что они проводили раньше. Они рассказали, что в здании библиотеки для гостей фестиваля есть все условия для комфортного времяпрепровождения, в том числе кафе. Мероприятия в «Молчановке» будут проходить с 11:00 до 19:00, однако организаторы фестиваля обещают также насыщенную вечернюю программу, например, 22 марта в 21:00 пройдет книжное ток-шок «Ночной Шмидт».

Впрочем, «Молчановкой» география фестиваля не ограничивается, часть встреч пройдут в детских библиотеках имени Иосифа Уткина и Марка Сергеева, а в Доме кино покажут фильм Натальи Меркуловой «Человек, который удивил всех».

Кроме того, на следующий день после завершения фестиваля, 26 марта, часть спикеров отправится в Черемхово, встреча пройдет в ДК «Горняк». Кроме того, 30 и 31 марта мини-фестивали пройдут в Усолье-Сибирском и Ангарске соответственно. Запланированы книжные ярмарки, встречи с писателями Эдуардом Овечкиным и Денисом Гербером и с астрономом Сергеем Язевым, творческий вечер певца Аркадия Стародубцева.

Подробная программа фестиваля «КНИГАМАРТ» и полный список гостей и спикеров доступны на сайте мероприятия .