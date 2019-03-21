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21.03.2019

Депутата Госдумы попросили помочь с реставрацией Александровского централа в Боханском районе

Боханский район, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Боханского района и Александровского сельского поселения обратились к депутату Госдумы РФ от Иркутской области Александру Якубовскому с просьбой оказать содействие в рассмотрении вопроса реставрации Александровского централа и создания на его базе музейного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В Боханском районе отмечают, что после того как в ноябре 2016 года закрыли областную психоневрологическую больницу №2, располагавшуюся в Александровском централе, разрушается.

– Главный корпус Александровского централа отнесен к историко-архитектурным памятникам федерального значения, и в этом – серьезный шанс получить федеральное финансирование на его восстановление. Для этого необходима «живая», эффективно действующая государственная программа и, кроме того, передача имущественного комплекса централа из собственности Иркутской области в федеральную собственность, – говорит глава Александровского Людмила Позднякова.

По её словам, специалисты регионального агентства по туризму согласны с идеей создать на базе Александровского централа музей. Кроме того, в ведомстве считают, что этот объект позволил бы, в частности, расширить экскурсионное предложение для туристов из КНР, которые составляют основной поток путешествующих по Иркутской области иностранцев. Также музей, возможно, было бы включить и в туристический маршрут «По следам декабристов в Сибири».

Напомним, в 2017 году в Александровском централе проходила экскурсия в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску». Тогда же стало известно, что для восстановления памятника зарегистрировали некоммерческую организацию «Фонд возрождения Александровского централа». Планировалось, что фонд и займётся созданием музея, котором заговорили почти сразу после закрытия централа. Также сообщалось, что здание хотят передать в федеральную собственность.

Однако, как говорят в администрации Боханского района, всё ограничилось одной экскурсией. В августе 2017 года стало известно, что в стенах Александровского централа проводят квест-игру «Ночь проклятых». В свете этих событий министерство имущества области устроило проверку, где было решено взять объект под охрану министерства. «Фонд возрождения Александровского централа» прекратил своё существование.

СПРАВКА:

  • Всем известное название – Александровский централ – здание получило в 1873 году, когда здесь была открыта каторжная тюрьма. С 1891 года здание использовалось для содержания политзаключенных. Позже, во время русско-японской войны, корпуса были переоборудованы под госпиталь. В феврале 1917 года были освобождены все политзаключенные, а затем, по амнистии, и большинство уголовников. В 1918-19 годах это тюрьма с особым режимом, в начале 1920 годов – концлагерь, а позже тюремный изолятор. Последние заключенные покинули Александровский централ в 1956 году.
  • После ликвидации изолятора здесь появилась психиатрическая больница. В 1998 году в правом крыле больницы случился пожар, и эта часть здания стала нежилой, а несколько лет назад здесь обвалилась стена. Больницу пытались закрыть последние лет двадцать, в конце концов это случилось 1 ноября 2016 года.

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