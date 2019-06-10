Иркутск впервые за много лет принимает гастроли Ивановского драмтеатра

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске открываются гастроли Ивановского областного драматического театра. Как рассказала журналистам 11 июня директор театра Елена Иконникова, в столицу Приангарья гости привезли пять спектаклей. Иркутяне смогут их увидеть с 11 по 15 июня. В гастрольном репертуаре – драматическая притча «Лавина», комедия по пьесе Николая Островского «Бальзаминовъ», еще одна знаменитая комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и две комедии положений: «Ужин по-французски» и «Палтус вкрутую». Сцена из постановки «Безумный день, или Женитьба Фигаро», фото с сайта Ивановского драмтеатра В Иркутск из Иваново приехали 46 человек, в том числе 27 актеров. Их сопровождают две фуры с декорациями. Как отметила Елена Иконникова, их театр всегда вывозит спектакли полностью, в том числе – не урезая оформление и декорации. Гости из Иваново приехали в Приангарье благодаря федеральной программе «Большие гастроли». По ней же в порядке обмена в «город невест» в сентябре отправится на гастроли труппа иркутского драмтеатра. Заместитель директора по маркетингу театра имени Охлопкова Ирина Змеенкова отметила, что на ее памяти театр в Иваново не гастролировал, если такое и было, то во времена СССР. Сейчас «Большие гастроли» дают такие возможности, поскольку перелеты артистов и доставка декораций благодаря им оплачиваются из федерального бюджета. Иркутяне привезут в Иваново три спектакля из классического репертуара: «Евгений Онегин», «Тартюф» и «Ромео и Джульетта», а также две комедии – «Не верь глазам своим» и «Комнату невесты». Как отметила Ирина Змеенкова, выбор последнего спектакля для гастрольного репертуара был связан с устоявшимся образом, что «Иваново – город невест». Обоим театрам придется при организации гастролей непросто. Это связано со спецификой Ивановского драмтеатра. Он размещается в одном здании с музыкальным театром и театром кукол, причем в подвальном помещении. Как отметила Елена Иконникова, помещение, выделенное драмтеатру, изначально предназначалось филармонии, поэтому сцена там очень ограничивает постановочные возможности. Ее площадь меньше стандартной, нет подвижного круга, колосников и так далее. Соответственно, всем участникам гастролей придется адаптировать свои декорации к чужой сцене. Что примечательно, в Год театра на обменные гастроли в Иваново отправится не только иркутский драмтеатр, но и Иркутский областной театр кукол «Аистенок». Елена Иконникова уверяет, что это случайное, неожиданное, но очень приятное совпадение. Между тем начальник отдела профессионального искусства и организационной работы министерства культуры и архивов Иркутской области Наталия Плинт рассказала, что если одна часть программы «Большие гастроли» предназначена для организации таких обменных поездок, то вторая направлена на то, чтобы люди имели возможность познакомиться с постановками наиболее известных театров страны. По этой подпрограмме в Иркутск надеются пригласить московский театр «Современник». Как отметила Наталия Плинт, соответствующая заявка уже передана в федеральный Минкульт. Ирина Змеенкова рассказала, что ивановские гастроли будут не единственными среди запланированных на следующее полугодие поездок иркутского драмтеатра. Так спектакль «Халам-Бунду, или Заложники любви» отправится в Москву на фестиваль «Смотрины». Эта пьеса Юрия Полякова в разных вариациях идет на 20 российских сценах. Но, побывав в Иркутске, автору больше всего понравилась именно местная версия, и он взялся организовать ее участие в московском фестивале. Кроме того, драмтеатр ждут гастроли по области – постановки «Прощание в июне» и «Мой бедный Марат» представят в Тайшете, Нижнеудинске и Усть-Куте. Самые последние гастроли – в декабре – запланированы в Бодайбо. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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