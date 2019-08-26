Иркутские авторы представят на ИМКФ свои книги и комиксы

Иркутск, 27.08.19 (ИА "Телеинформ"), - Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» представляет региональную часть программы Иркутского международного книжного фестиваля — встречи с иркутскими писателями и авторами комиксов, презентации новых книг, встречи авторов с издателями и лекции о детской литературе города. Об этом сообщают организаторы ИМКФ. Напомним, фестиваль состоится в Иркутске 30 августа - 1 сентября 2019 года. Журналист, историк и писатель Станислав Гольдфарб представит на фестивале книгу «Непрочитанный Исаак» о незаслуженно забытом иркутском писателе Исааке Гольдберге — народнике, эсере, участнике Революции 1905 года и гласном Иркутской городской думы. Председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России Александр Гимельштейн и историк Александр Ануфриев представят свое исследование «Иркутцы» — историю иркутского драгунского полка, который дошел от берегов Байкала до Западной Европы и участвовал в Отечественной войне и Бородинской битве 1812 года. Иркутские историки Наталья Гончаренко и Артем Ермаков проведут на ИМКФ встречу «Человек управляет городом» — Гончаренко расскажет о легендарном градоначальнике XIX века Владимире Сукачеве, а Артем Ермаков — о знаменитом председателе Иркутского горисполкома Николае Салацком, превратившем столицу Восточной Сибири в 1962–1980 годы в современный город. Восемь иркутских авторов представят свои графические романы, среди них — комиксы о супергерое по имени Ангар и популярный туристический комикс-квест «Бабрбук» с необычными маршрутами по Иркутску и Байкалу. 31 августа на фестивале пройдёт «Шествие героев» — горожане в костюмах персонажей комиксов, популярных игр и аниме прогуляются по книжной ярмарке фестиваля. Главный популяризатор астрономической науки Сибири Сергей Язев и иркутский научный журналист Юлия Сергеева расскажут об Иркутских планетариях — первый из них появился в 1950 году, а новый, один из самых современных в России, открылся в 2015. Авторы журнала «Сибирячок» Евгений Хохряков и Юрий Баранов и писательница Анна Масленникова расскажут о детской литературе Иркутска. Новую детскую поэзию представит иркутская писательница Елена Анохина. «Мы подготовили несколько событий специально для иркутских писателей, поэтов и драматургов — это книгомарафон, где можно за пять минут представить своё творчество, литературный питчинг с экспертами и встреча с Татьяной Стояновой из легендарной «Редакции Елены Шубиной» — издательства, где выходят самые громкие новинки русскоязычной прозы. Если вы живете в Иркутске и пишете прозу или поэзию — приходите на фестиваль и расскажите о себе», — говорит куратор иркутской программы ИМКФ Александр Верхозин. Участники фестиваля обсудят будущее «Книжного приюта в Иркутске», куда можно сдать уже прочитанные книги и купить другие такие же всего за 50 рублей. Встречу проведет создатель «Книжного приюта» Евгений Гинтов. Для пострадавших от наводнения библиотек в деревнях и городах Иркутской области библиотека имени Молчанова-Сибирского организует сбор книг — благотворительную акцию «Книжная помощь». Также на фестивале обсудят, как сегодня выживают и работают иркутские независимые книжные магазины. Иркутский режиссер Юлия Бывшева покажет документальный фильм «Прошедшего времени не существует» о Валентине Распутине. На ИМКФ также выступят иркутские поэты Алена Рычкова-Закабулковская, Михаил Базилевский, Александр Журавский, Артем Морс и Светлана Михеева. Отдельный ярмарочный шатёр представит городской самиздат — книги, которые написали и издали в Иркутске. Иркутский международный книжный фестиваль пройдет с 30 августа по 1 сентября на площади перед стадионом «Труд» (Ленина, 48). Главная тема фестиваля — «Контуры нового мира». На ИМКФ выступят норвежский прозаик Эрленд Лу , армянская писательница Мариам Петросян , русско-британский журналист и прозаик Оуэн Мэтьюз , автор бестселлера «В интернете кто-то неправ» Ася Казанцева , лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев , писательница Линор Горалик , автор книги «Миазмы, симптомы, улики» Мария Пироговская , популяризатор науки Андрей Бабицкий , автор книги «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова и другие.

В тематических лекториях «Человек», «Общество» и «Планета» пройдут мастер-классы, дискуссии и встречи с авторами. На ярмарке можно будет приобрести книги издательств «Манн, Иванов и Фербер», «Самокат», «Паулсен», «Альпина Паблишер», «Бумкнига», «Настя и Никита», книжного магазина «Циолковский», «Corpus», «Синдбад» и сотни других. В тематических лекториях «Человек», «Общество» и «Планета» пройдут мастер-классы, дискуссии и встречи с авторами.

Вход на все события фестиваля бесплатный. Организаторы ИМКФ — фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Подробная программа — на сайте фестиваля https://irkniga.ru. СПРАВКА Об Иркутском международном книжном фестивале ИМКФ проводится фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения». Первый фестиваль состоялся в мае 2017 года. В нем приняли участие 50 писателей, поэтов, критиков, 90 издательств. На книжной ярмарке было продано 8 тонн книг. Мероприятия и площадки ИМКФ посетили 15 000 человек. На 7 площадках фестиваля за три дня состоялось сто мероприятий, включая встречи с известными писателями, автограф-сессии, мастер-классы, лекции, круглые столы и спектакли. В дни проведения ИМКФ на сцене Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова состоялись показы спектаклей выпускников Школы-студии МХАТ, которые посмотрело 1500 зрителей. Фестиваль был признан одним из главных культурных событий Иркутска в 2017 году. О фонде «Вольное Дело» Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтерства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций. Об ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» основана в 2014 году и занимается российскими и международными проектами в сфере книжной культуры. С 2011 года проходит организуемый ассоциацией «МФЧ» чемпионат России по чтению вслух «Открой рот», в котором принимают участие более 200 городов России. Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница», проходящий в 51 регионе России стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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