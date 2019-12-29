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30.12.2019

Иркутский храм Преображения Господня получил в дар уникальный иконостас из сибирских самоцветов

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уникальный подарок накануне Нового года получил один из старейших каменных храмов Иркутска от ОАО «Байкалкварцсамоцветы». Известное в Иркутской области предприятие по комплексной переработке полудрагоценных камней преподнесло храму Преображения Господня иконостас из знаменитых сибирских самоцветов.

В канун Нового года мастера этого предприятия закончили монтажные работы по установке величественного иконостаса. Сейчас там заканчивается окончательная доводка и шлифовка мест соединения фрагментов этого грандиозного сооружения.

В ночь на Рождество прихожане этого храма смогут провести службу уже с новым бесценным атрибутом. (Полноценная каноническая служба состоится несколько позже, когда в иконостас будут вмонтированы специально написанные лики святых, а сам храм, уже с новым иконостасом, освящён главой Иркутской митрополии).

Такой технически сложный и необычный для своего профиля заказ на предприятии делали впервые. Он выполнен из двух основных видов полудрагоценных камней нашего края – нефрита и офикальцита, состоит, ни много ни мало, из 72 составных частей и весьма внушителен по размерам: восемь с половиной метров шириной и пять метров высотой. Его изготавливали на предприятии свыше четырёх лет.

А непосредственно сам заказ, как таковой, на это непривычное для промышленного предприятия изделие поступил от одного из владельцев компании, его основателя уже в новом качестве акционерного общества, ныне советника генерального директора ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Сергея Костюкова.

– Эту идею я вынашивал давно, – рассказывает Сергей Костюков. – Дело в том, что уже 20 лет я и всё моё семейство являемся прихожанами этого храма. Заложенный 225 лет тому назад на пожертвования иркутских купцов Стефана Яковлевича Игнатьева и Ивана Анкитича Сухих, храм изначально создавался для мастеровых людей Рабочедомской слободы и мастеровыми же людьми – каменотёсами, плотниками, кузнецами… И вот во время одной из служб, разглядывая ажурные работы более чем двухвековой давности тех кузнецов – решётки, люстры, подсвечники, дверные ручки – тонко и точно выполненные вручную в едином стиле, я и подумал: «А чем мы, современные мастеровые люди, можем дополнить это великолепие наших мастеровых предков, да заодно и поддержать благородные традиции купцов-меценатов?».

Долго думал, прикидывал, советовался с настоятелем храма – отцом Андреем, с коллегами по бизнесу, потом – уже с мастерами нашего предприятия. В результате этого коллективного «мозгового штурма» и пришли к пониманию, что храму нужен именно новый иконостас.

– Для нас было отрадно ещё и то, – рассказывает отец Андрей, – что в этом подарке для нашего храма всё будет своё, как говорится, доморощенное. Материал для иконостаса выбрали местный, сибирский, да такой, что редко сыщешь в других храмах. Образ иконостаса создавали по эскизам и чертежам древлехранителя храма, иконописца Михаила Борисовича Лутаенко, изготавливали его тоже на своём предприятии и местными же мастерами знаменитой на весь мир Сибирской школы резьбы по камню. Всё это и позволило создать такое вот уникальное по сложности и красоте церковное убранство, настоящее произведение искусства, которое органически вписывается в рисунок оформления храма мастеров XVIII века и не имеет аналогов не только у нас в Сибири, но и в целом по России.

– Технологическим воплощением этого необычного заказа, переносом его, так сказать, с бумаги в камень занимались наши лучшие специалисты, – дополняет рассказ коллег генеральный директор предприятия Денис Костюков. – Ведь для его исполнения понадобились совершенно новые технические решения и механизмы. Их разработкой и пробным изготовлением первых деталей основания иконостаса начали заниматься Александр Муратов и Дмитрий Птичкин под руководством главного технолога предприятия Эрнста Борисовича Иванова, продолжили работу технологи Валерий Киселёв, Максим Радюк вместе с начальником производственного отдела Владимиром Есиным и коммерческим директором предприятия Александром Камошиным. А вытачивали многочисленные детали иконостаса лучшие станочники и мастера-камнерезы нашего предприятия.

– Если ещё можно по каким-то там среднестатистическим расценкам посчитать стоимость сырья, трудозатраты в течение нескольких лет при изготовлении иконостаса и оценить всё это в несколько миллионов рублей, то как и чем измерить всё остальное? Как, например, оценить то, что наши спецы, загоревшись идей такого подарка городу, часами и днями в своё свободное время обмозговывали варианты сложных деталей и приспособления для их изготовления, а станочники и камнерезы вновь и вновь их воспроизводили, пока не получали желаемое? – говорит Сергей Костюков. - Да, если по большому счёту, этот заказ нам больше дал, чем взял. Он заставил нас пересмотреть свои взгляды на многие участки производства, провести их реконструкцию, переоснастив под новые технические потребности часть оборудования, а то закупить новое. Такое, как огромный итальянский полностью автоматизированный 5-ти осевой камнеобрабатывающий центр Brembana GRex, способный в самостоятельном режиме сканировать и воспроизвести в камне, например, человеческую фигуру в её натуральную величину.

А главное – этот заказ вселил во всех нас уверенность, что и мы, как наши предки-мастеровые, можем создавать подобную красоту, или как наши предшественники-меценаты тоже способны внести свою лепту в благополучие родного города, в его историю.

СПРАВКА:

Иконостас состоит из 72 частей. Его высота - 5 метров, ширина – 8 метров. На нефритовом фундаменте стоят колонны из офикальцита, между ними резные полотенца, а посередине – Царские врата. Общий вес сооружения – 5,2 тонны. В целом же в процессе изготовления камнерезам пришлось перебрать сотни тонн самоцветов.

Автор эскиза проекта – иркутский иконописец Михаил Лутаенко. Работа выполнена по всем церковным канонам.

Храм Преображения Господня был основан в Иркутске в 1795 году ремесленниками Рабочего предместья.

Иконостас оценивается примерно в 10 млн. рублей.

ОАО «Байкалкварцсамоцветы» расположено в Иркутской области. Предприятие зародилось в 1966 году, как геологическая партия по поиску драгоценных и полудрагоценных камней. С распадом Советского Союза госпредприятие прекратило свое существование, но в 2003 году БКС возродилось как акционерное общество. С этого времени и по сей день оно непрерывно развивается, сохраняя при этом традиции сибирской школы мастеров-камнерезов. Высокохудожественные шедевры под брендом «Байкалкварцсамоцветы» регулярно получают призовые места на российских и международных выставках.

Сегодня ОАО «Байкалкварцсамоцветы» - единственное в России геологоразведочное предприятие с полувековой историей, которое самостоятельно добывает самоцветные камни, в том числе благородный нефрит и удивительный чароит, месторождение которого всего одно в мире, и расположено оно на реке Чаре.

Продукция ОАО «Байкалкварцсамоцветы» представлена не только в России, но и за рубежом.

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