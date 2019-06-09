Иркутян 11 июня зовут на «Прогулку» к «Мемориалу погибшим домам»

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Прогулки по старому Иркутску» 11 июня побывают на «Мемориале погибшим домам».

Как сообщают организаторы, клуб молодых ученых «Альянс», в ходе мероприятия участники проекта и познакомятся с историями 50 иркутских домов, которые исчезли или утратили свой историко-культурный статус.

Автор проекта, историк Алексей Петров расскажет о том, как 60 лет назад в Иркутске появилось первое общественное движение в поддержку объекта культурного наследия и проведет экскурсию по уличной выставке. Каждому пришедшему подарят каталог, изданный на средства Фонда президентских грантов.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 18:00. Место встречи: Иркутск, пер. Волконского, 1/1а, площадка между Преображенской церковью и областным историко-мемориальным музеем декабристов. Вход свободный.