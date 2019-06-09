|Культура
|10.06.2019
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Иркутян 11 июня зовут на «Прогулку» к «Мемориалу погибшим домам»
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Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Прогулки по старому Иркутску» 11 июня побывают на «Мемориале погибшим домам».
Как сообщают организаторы, клуб молодых ученых «Альянс», в ходе мероприятия участники проекта и познакомятся с историями 50 иркутских домов, которые исчезли или утратили свой историко-культурный статус.
Автор проекта, историк Алексей Петров расскажет о том, как 60 лет назад в Иркутске появилось первое общественное движение в поддержку объекта культурного наследия и проведет экскурсию по уличной выставке. Каждому пришедшему подарят каталог, изданный на средства Фонда президентских грантов.
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