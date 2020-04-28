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Культура
29.04.2020

Кино в мае: военная драма с Томом Хэнксом, детектив с Прилучным и новый сериал с Джудом Лоу

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Кинотеатры в России продолжают оставаться закрытыми и в связи с этим несут колоссальные убытки. Список фильмов, которые должны были выйти в прокат, а теперь перенесены на неопределенный срок, становится все шире. И в связи с этим многие из них могут так и остаться незамеченными. Редакция Телеинформа решила рассказать о запланированных премьерах мая просто для того, чтобы потом их не пропустить и посмореть хотя бы дома. Подробности - в очередном кинообзоре от Телеинформа.

Ко Дню Победы в мае была запланирована премьера военной драмы «Подольские курсанты». Эта картина – не что иное, как рассказ о подвиге курсантов в октябре 1941 года в битве с фашистами в Подмосковье. Тогда они, совсем еще дети, заняли оборону на Ильинских рубежах, чтобы не пустить противника в Москву. 3,5 тысячи русских мальчишек были одни против вооруженной до зубов и блестяще обученной немецкой армии вместе с авиацией, танками и бронемашинами. Противостояние длилось 12 дней, нужно было лишь дождаться подкрепления. Мальчишки, не жалея себя, держали оборону, зная, что вряд ли останутся в живых.

Режиссером-постановщиком художественного фильма «Ильинский рубеж» стал Вадим Шмелев, известный по таким работам, как мини-сериал «Самозванка», «Дикий», «Провокатор» и др. Над сценарием также работали Алексей Поярков («Чкалов», «Спецназ») и Алексей Тимошкин («Жаркий лед»).

Фильм был снят в Калужской области. Говорят, что локации и декорации поражают своей достоверностью.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Дятлов («Тобол», «Красные горы»), Алексей Бардуков («Шакал», «Диверсант»), Дмитрий Соломыкин («Чрезвычайная ситуация»), Сергей Безруков и другие.

Готов к выходу в мае был фильм «Грейхаунд» по роману Си Эс Форестера «Добрый пастырь». Эта история вращается вокруг подвигов практически неизвестного американского морского офицера, ставшего героем. В 1942 году на пост капитана эсминца назначают Эрнста Краузе. Герою дано опасное поручение – провести несколько кораблей через воды Северной Атлантики. Вот только эта территория переполнена вражескими подводными лодками. Чтобы уйти от преследования и спасти экипаж, командиру придется проявить ряд умений и талантов, а ведь он никогда не бывал на войне. В главной роли снялся Том Хэнкс, кстати, не так давно переболевший коронавирусом.

Режиссером проекта выступил Аарон Шнайдер, известный по таким работам: «Лучшие», «Сверхъестественное», «Целуя девушек», «Два солдата», «Похороните меня заживо».

Примечательно, что часть съемок этого фильма была сделана на борту канадского корабля Ее Величества «Монреаль» в Северной Атлантике в январе 2018 года. Также стоит отметить, что это уже второй фильм о Второй мировой войне, в котором Том Хэнкс будет сниматься в главной роли. Первый – «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга.

Маленьких зрителей порадует картина «100% волк» – экранизация одноименного романа детской писательницы Джейн Лайонс.

Австралийские мультипликаторы создали на экране прекрасную историю про пса Фредди Люпина, который учится быть оборотнем. Премьера была запланирована на 7 мая, но теперь она перенесена на более поздний срок.

На конец мая была запланирована премьера российского детектива «Тень звезды» с Павлом Прилучным в главной роли.

В центре сюжета окажется известный рэпер, который приезжает в Питер с гастролями. Он популярен и беззаботен, но во время тура на него совершается покушение. Чудом избежав смерти, музыкант решает нанять охранника, который оказывается девушкой. Она является профессионалом своего дела и в ходе собственного расследования понимает, что каждый из окружения героя может желать ему смерти. Из-за этого наступает момент, когда самому рэперу приходится спасать свою защитницу.

Работал над фильмом режиссёр Дмитрий Губарев, известный зрителям по сериалу «Физрук».

«Найти исполнителя на главную роль было достаточно сложно. Кастинг занял долгий период, но, в конце концов, мы остановились на кандидатуре Прилучного. Он великолепный разножанровый артист, обладающий брутальной внешностью и невероятным обаянием. Паша идеально вписался в задуманный нами образ», – рассказал Губарев о выборе Прилучного на главную роль.

Кстати, саундтрек для фильма написал рэп-исполнитель Нигатив (Владимир Афанасьев), экс-участник группы «Триада».

И еще одна заметная премьера мая – это экспериментальный сериал «Третий день» от HBO с Джудом Лоу в главной роли. Согласно сюжету, персонаж Джуда Лоу попадает на загадочный остров близ Британии, где живут очень странные местные племена, и оказывается отрезанным от всего цивилизованного мира. Реальность начинает постепенно переплетаться с вымыслом, а из недр памяти героя вырываются не очень хорошие воспоминания о прошлом.

Кроме интригующего сюжета здесь, по словам создателей, будет много экспериментов, которых на малых экранах ещё не показывали. Например, в одной из серий мы увидим онлайн трансляцию действия, которое в этот же момент будет происходить в одном из театров Лондона. Создатели говорят, что «хотели сделать сериал, который вызывает по-настоящему жуткое беспокойство» и, судя по трейлеру, им это удалось.

Обзор подготовила Ольга Максимова, информация с сайтов barguzin.net, kinofilmpro.ru и портала Кинопоиск.

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