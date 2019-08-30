Кино в сентябре: «Одесса» Тодоровского, космическая одиссея с Бредом Питтом и нашумевший «Щегол» Донны Тарт

Иркутск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Наступает сентябрь – время неспешных прогулок по золотой листве, походов в кино и посиделок дома под уютным пледом. Кинопрокатчики подготовили в сентябре немало сюрпризов для любителей отдохнуть в кинотеатре. В списке есть и новая космическая одиссея «К звездам» с Бредом Питтом, и экранизация романа Донны Тарт, и даже новый фильм Тодоровского об Одессе 70-х. Обо всех премьерах подробно – в кинообзоре Телеинформа. Начнём с премьера фильма ужасов «Оно 2». Это вторая часть экранизации культового романа Стивена Кинга. По задумке авторов, события в фильме будут происходить 27 лет спустя. «Герои повзрослели, разъехались и зажили спокойной жизнью, пока не получили весточку из прошлого – Оно вернулось», – говорится в синопсисе. Главную роль в фильме сыграет Джеймс МакЭвой (он исполнит роль Билла Денбро, которого в первой части сыграл Джейден Либерер). Билл Хейдер воплотит Ричи Тозье, которого ранее исполнил Финн Вулфарда. Джейн Райан станет Беном Хэнском, детскую версию которого сыграл Джереми Рэй Тейлор. Билл Скарсгард вернется к роли жуткого клоуна Пеннивайза. Заметим, что два года назад фильм «Оно» Андреса Мускетти наделал немало шума, собрав 700 миллионов долларов при бюджете в 30. Зрители шли в кинотеатры по разным причинам: кто-то за компанию, кто-то чтобы забыть экранизацию 1990 года, а кто-то – чтобы здорово испугаться. Какие сборы будут у сиквела? Думаем, что также немалые. Еще одна премьера, намеченная на 5 сентября, – это фильм «Одесса». Новый фильм Валерия Тодоровского прямиком из программы Кинотавра-2019. Действие происходит в 1970 году, в центре сюжета большая еврейская семья. Журналист-международник (Евгений Цыганов) вместе с сыном приезжает погостить к теще в Одессу, однако в городе объявляют холерный карантин. Среди жителей начинается паника, но эта ситуация - лишь триггер для того, чтобы раскрылись семейные тайны. Тем, кто ждет от кино повторения другого ностальгического проекта Тодоровского, сериала «Оттепель», пожалуй, понравится: получилось очень атмосферно, внимания к деталям масса, эпизоды из одесского детства режиссера в наличии. Следующая грандиозная премьера намечена на 12 сентября. Это экранизация романа «Щегол» американской писательницы Донны Тарт, получившей за него Пулитцеровскую премию. Пять лет назад эта книга стал чистой воды сенсацией. Напомним, в центре сюжета мальчик Теодор Деккер, потерявший маму во время теракта в музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства. Экранизацией романа занимался режиссер Джон Кроули (его драма «Бруклин» боролась за «Оскар» в 2016 году). Оператором фильма стал 14-кратный претендент на золотую статуэтку Роджер Дикинс, который заполучил заветную награду в прошлом году за «Бегущего по лезвию 2049». Бюджет фильма составил 40 миллионов долларов, поэтому можно смело быть уверенным в том, что снят он красиво. Лучшего друга Теодора, бедного украинского эмигранта Бориса, познакомившего героя с алкоголем и наркотиками, играют Анайрин Барнард и Финн Вулфард. Отдельного внимания заслуживает актерский состав фильма. Так как между двумя частями романа проходит довольно много времени, на главные роли утверждали по два актера. Энсел Элгорт и юный Оакс Фигли поделили центрального персонажа. Пиппу, любовь всей жизни, которую герой впервые встретил в музее в роковой день, исполнили Айми Лоуренс и Эшли Каммингс. Бестолкового алкоголика-папашу Тео, взявшего на время сына к себе в Лас-Вегас, сыграл Люк Уилсон, а образ его подруги, проститутки Ксандры, воплотила актриса-хамелеон Сара Полсон. На роль вкрадчивого ментора Тео, владельца магазина антикварной мебели Джеймса Хобарта, рассматривались Рэйф Файнс и Лиам Нисон, однако выбор был сделан в пользу Джеффри Райта. «Я его давний поклонник и всегда хотел с ним поработать, рассказывал Краули. – Он наполнил своего персонажа удивительной угрюмой теплотой». Николь Кидман сыграла миссис Бабур, подругу матери Тео, приютившую мальчика после печальных событий. «Я полностью погрузилась в него, отдалась повествованию, словно течению реки с ее изгибами. Это редкое захватывающее удовольствие, настоящая Одиссея», – рассказывала Николь. К слову, в фильме показана картина «Щегол» (1654) кисти Карела Фабрициуса (1622-1654), которая хранится в королевской галерее Маурицхёйс в Гааге, Нидерланды. Следующая премьера – фильм «Зеровилль» по одноимённому роману Стива Эриксона. По сюжету молодой студент факультета архитектуры Айк Джером (Джеймс Франко), страдающий аутизмом и обожающий фильмы, в 1969 году приезжает в Лос-Анджелес, где застаёт переломный этап в кинопромышленности Голливуда. В то время как мир меняется из-за секса, наркотиков и рок-н-ролла, он получает желанную работу монтажёра фильма и начинает сталкиваться с различными персонажами – от бывших старлеток, взломщиков и политических активистов до музыкантов и режиссёров-ветеранов. Таким образом, похоже, что нас ждет нечто, очень даже смахивающее на «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. На 26 сентября, наконец, намечена премьера фантастического фильма Джеймса Грея «К звездам». В главных ролях Брэд Питт и Томми Ли Джонс. Сюжет этой ленты похож на все фантастические Одиссеи сразу: инженер армейского корпуса (Брэд Питт) отправляется в космос на поиски своего отца (Томми Ли Джонс). Тот уже 20 лет бороздит просторы Галактики, надеясь встретить представителей внеземной цивилизации. В целом можно сказать, что нас ждет своего рода микс из «Чужого», «Марсианина», «Гравитации» и всего остального, что когда-либо снимали про космос. А Брэд Питт, видимо, сможет рассчитывать на «Оскара». Обзор подготовила Ольга Максимова, информация с сайтов barguzin.net, kinomax.ru и портала Кинопоиск. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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