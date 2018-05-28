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29.05.2018

Кинопремьеры июня от Телеинформа: Кино о «Кино», воровайки Оушена и последний день Юрского периода

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Июньский кинопрокат потакает вкусам любой категории зрителей: семейный блокбастер, мультфильм от Pixar, романтическое ограбление для женщин, брутальный боевик для мужиков и мьюзикл в стиле «русский рок». Подробнее – в майском обзоре кинопремьер от Телеинформа.

«Всего делов-то: вывезти динозавров с острова, который вот-вот взлетит на воздух». В этой фразе одного из главных героев фильма «Мир Юрского периода 2» вся суть предстоящей 7 июня премьеры очередной части франшизы. Действительно, удивить зрителя масштабом событий, после того, как в прошлой серии мегалодон эффектно проглотил кита,  - задача нетривиальная. Главная фишка франшизы о динозаврах — мегаломания. Вопрос «кто победит - кит или слон» для продюсеров уже мелковат, а потому сценаристы бросают многострадальный мир в самое пекло в прямом смысле слова: на острове просыпается вулкан. Бюджет в 260 миллионов долларов призван обеспечить зрителя «быдыдыщ» и «wow!» по полной программе.

Находящийся под следствием режиссёр Кирилл Серебренников заканчивал работу над фильмом «Лето» под домашним арестом. Сам этот факт подогревает интерес к картине, премьера которой запланирована на 7 июня. Серебренников отважился творчески осмыслить феномен популярности русского рока времён «золотого века» на примере отношений между Майком Науменко и Виктором Цоем. Тема, как оказалось, довольно скользкая, вызвала шквал критических отзывов, в том числе от людей, заведомо не склонных к критике. Сомнения в адекватности подачи материала, в частности, выразил Борис Гребенщиков, водивший дружбу с обоими музыкантами. Вместе с тем, профессиональные критики отзываются о картине с симпатией и теплотой.

«Они жили долго и счастливо, и умерли в один день». Такой финал сказки в Голливуде давно признан опасным реакционным явлением. Тихая семейная жизнь – источник проблем, перед которым меркнет гибель Вселенной. Мультфильм «Супесемейка 2» рассказывает о тяжкой доле супергероев у семейного очага. Может статься, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, недовольными собственными суперспособностями. К счастью, family values будут спасены, когда в мире появится новый сверхзлодей. Премьера – 14 июня.

Феминизм продолжает победное шествие по планете. Равенство полов – не шутки, и не терпит полумер. Криминальная комедия «8 подруг Оушена» покушается на святая святых, мужскую гордость и славу – воровское ремесло. Лицами новой воровской мифологии станут отнюдь не маргинальные элементы Владимирского централа, а голливудские дивы Кейт Бланшетт, Сандра Баллок, Энн Хэтэуэй, чёрная леди-хакер, китаянка-шулер и... ну вы поняли. Гендерная, расовая, сексуально-ориентационная, межклассовая и прочие виды толерантности, глупые злодеи-мужчины и главная цель очаровательных уголовниц – бриллиантовое колье за 150 миллионов долларов, как аллегория женского счастья. В кинотеатрах с 21 июня.

Впрочем, любителям тестостерона и грубой силы также представится случай для похода в кино. Криминальный боевик «Убийца 2. Против всех» продолжает традиции первой части картины, запомнившейся жестким реализмом, удачной драматургией и сюжетными сюрпризами. Бенисио дель Торо и Джош Бролин вновь противостоят мексиканским наркокартелям их же оружием – «ни любви, ни тоски, ни жалости». Судя по трейлеру, мир ждёт настоящая гибридная война. Интереса к премьере добавляет фигура главного оператора новых «Убийц» Дариуша Вольски, поставившего картинку к классической трилогии «Пираты Карибского моря».

Обзор по информации сайта barguzin.net и портала Кинопоиск подготовил Вадим Мельников, Телеинформ

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