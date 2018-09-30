Кинопремьеры октября от Телеинформа: Мой друг Веном, по заветам Тарантино и половое преображение байкальского егеря

Иркутск, 01.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Октябрь с лихвой компенсирует дефицит громких премьер, возникший в прошлом месяце. В кинопрокат выходит новый герой из комикс-вселенной Marvel, биография первого человека на Луне, триллер в духе Тарантино, а также фильм иркутского режиссера о егере-транссексуале. Телеинформ подготовил октябрьский обзор кинопремьер. Октябрьский кинопрокат пускается с места в карьер, стартуя с главного блокбастера месяца. Уже 4 октября в кинозалы пожалует новое детище комикс-студии Marvel: фантастический боевик «Веном». Веном – чёрный инопланетный симбиот, не имеющий определённой формы, но обладающее на редкость паршивым характером. Единение с симбиотом предоставляет его владельцу сверхчеловеческие способности. Согласно легенде, первым земным владельцем Венома был Человек-Паук, но он быстро разошелся с чудовищем во взглядах. Что к лучшему, поскольку новым носителем Венома станет блестящий актер Том Харди, а другим залогом успеха картины должен стать 100-миллионный бюджет. Завязка триллера «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» немного напоминает «Омерзительную восьмерку» Квентина Тарантино. Несколько колоритных личностей, у каждой из которых целый выводок скелетов в шкафу, собираются под одной крышей с тёмными целями. Дальше сюжет можно раскручивать в любую сторону, и единственное, чего точно стоит ожидать, – непредсказуемой развязки. Режиссер фильма Дрю Годдард («Хижина в лесу») крепко знает, как закрутить интригу, подсыпать щедрую щепотку иронии и сыграть партию. Тем более что карты у него на руках отличные: Крис Хемсфорт, Джефф Бриджес и Джон Хэмм собаку съели на ролях обаятельных злодеев и авантюристов. С 11 октября в кинотеатрах. Биографическая драма «Человек на Луне» расскажет о судьбе первого человека, ступившего на поверхность спутника Земли – Нила Армстронга. Армстронг для американцев личность сродни нашему Гагарину – икона науки и техники, образец человека, шагнувшего за пределы человеческих возможностей. В отличие от Юрия Алексеевича, он прожил длинную и, в общем, счастливую жизнь, однако Голливуд давно нашёл способы сгущать краски, а потому, помимо эпического полета на Луну, зрителей ждет обычный набор биографических клише о семейных проблемах, преодолении себя и моментов, выдавливающих слезу из благодарной аудитории. В главной роли – Райан Гослинг. Премьера 11 октября. В канун праздника Хэллоуин, 18 ноября, в прокате стартует перезапуск классического хоррора Джона Карпентера «Хэллоуин» о маньяке-психопате Майке Майерсе, с детства склонного к извращенному насилию. Как и положено опереточному маньяку, он питает необъяснимую ненависть к молоденьким девушкам, особенно обостряющуюся в ночь перед Днем Всех Святых. «Хэлоуин» 1978 года считается картиной, оказавшей влияние на весь жанр фильмов ужасов, и включен в Национальный реестр фильмов США, как работа «имеющая культурное, историческое или эстетическое значение». Именно он положил начало жанру «слэшер». Октябрьская премьера станет прямым продолжением истории, а контролировать её качество станет сам Джон Карпентер в качестве исполнительного продюсера. 25 октября в прокат выходит российская сенсация Венецианского фестиваля «Человек, который удивил всех». Картина (внимание!) иркутского режиссера Натальи Меркуловой рассказывает о сибирском егере, уважаемом человеке и образцовом семьянине, узнающем о неизлечимой болезни, которая должна свести его в могилу в течение пары месяцев. В борьбе с недугом не помогают ни традиционная медицина, ни припарки шаманов, и тогда герой решает полностью изменить свою личность, чтобы обмануть смерть на метафизическом уровне: он меняет пол. «Человек, который удивил всех» – пожалуй, первый российский фильм, который эксплуатирует тематику ЛГБТ не в комедийном, а вполне драматическом смысле. Тем интереснее будет посмотреть, что из всего этого выйдет. Критики хвалят. Обзор подготовил Вадим Мельников по информации сайта barguzin.net и портала Кинопоиск. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? иркутск

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