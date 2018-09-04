Кинопремьеры сентября от Телеинформа: Возвращение «Хищника», забияка граф Толстой и долгострой Терри Гиллиама

Иркутск, 05.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сентябрь, как никогда, богат на кинопремьеры на любой вкус. Здесь нашлось место подзабытому классику, душераздирающей российской драме, лихому и долгожданному боевичку, наивной комедии и настоящему проекту века. Подробности - в традиционном обзоре кинопремьер от Телеинформа. Граф Лев Николаевич Толстой в настоящее время переживает очередную немилость у официальных властей, а от того каждая попытка рассказать о великом писателе вызывает искренний интерес. Любопытную трактовку непоколебимого образа классика предлагает Авдотья Смирнова в своей новой работе «История одного назначения», премьера которой состоится 6 сентября. В основе сюжета – реальный эпизод из жизни Толстого. В 1866 году 38-летний Толстой узнал о деле рядового писаря, который ударил по лицу ротного командира, и по законам военного суда его ждала смертная казнь. Толстой вызвался на роль адвоката Шабунина, однако защита проиграла, а рядовой был расстрелян. Впрочем, в трейлере фильм, обозначенный как драма, предстаёт в некоем карикатурно-комическом ключе. Пожалуй, самая ожидаемая для многих премьера месяца назначена на 13 сентября. Именно в этот день на экраны ворвётся продолжение франшизы «Хищник», полюбившейся тогдашним пацанам, а ныне уважаемым господам, начиная с достопамятной премьеры атмосферного триллера 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Новая картина называется... «Хищник», уже без Железного Арни, но с бывшим морпехом и его сыном-аутистом, не способным общаться с людьми, но легко находящим общий язык с расой хищников. Ни одна из последующих серий франшизы не смогла приблизиться к успеху оригинала. Фанаты полны скепсиса и по поводу грядущей премьеры, даже несмотря на способности Шейна Блэка, автора сценария и режиссера другой культовой франшизы – «Смертельное оружие». Но надежда умирает последней. Мир сдвинулся, и очевидно, вскоре налетит на небесную ось – в кинотеатрах вторая за месяц российская драма, имеющая неплохие прокатные перспективы. На этот раз мы имеем дело с драматическим сюжетом без всяких кавычек. Всё серьёзно: у молодого отца в исполнении Ивана Охлобыстина рождается сын с детским церебральным параличом. Однако суровый передовик сталелитейного цеха решает сделать из сына настоящего мужика и занимается его воспитанием, натурально, спартанскими методами. Сын испытывает нечеловеческие страдания, но, как известно, так закаляется сталь. Наступит время, и ему представится возможность отомстить жестокому отцу. Трейлер полон поистине сталеварских сюжетных приемов, призванных железным кулаком выбить из зрителя слезу, но уже сейчас очевидно, что фильм «Временные трудности» найдет своего зрителя. С 13 сентября. Любители искренне похохотать и дать заслуженный отдых собственному мозгу также найдут чем занять сентябрьский вечерок. Роуэн Аткинсон, более известный как «мистер Бин» представляет очередную работу в родной для себя ипостаси «счастливого неудачника» – «Агент Джонни Инглиш 3.0». Пародия на Джеймса Бонда выходит на экраны 20 сентября, и рассказывать о ней, в общем-то нечего. Серия об агенте Джонни Инглише предельно предсказуема: в Британии не осталось ни одного вменяемого шпиона, а значит на арену выходит полный обормот. Очевидно, что работа британского разведчика не требует сколько-нибудь специальных навыков, кроме поглощения мартини и развращения женщины движением бровей. Женщины, впрочем, здесь приятные: Ольга Куриленко и Эмма Томпсон призваны дать отдых глазам зрителя, уставшим от однообразных ужимок главного героя. Заключит наш обзор не очередной блокбастер, которых в сентябре не предвидится, а штучная работа. «Человек, который убил Дон Кихота» — проект мечты культового режиссера Терри Гиллиама, участника комик-группы «Монти Пайтон», постановщика фильмов «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «12 обезьян». Изначально картина разрабатывалась с Жаном Рошфором и Джонни Деппом в главных ролях. Однако проблемы с финансированием и погодой привели к тому, что режиссер вынужден был свернуть съемки. На протяжении 15 лет Гиллиам пытался вновь запустить проект. В итоге ему удалось найти финансирование, и он завершил работу над картиной с Джонатаном Прайсом и Адамом Драйвером в главных ролях. Нас ожидает фирменный английский юмор, изрядная щепотка безумия и сюрреализм. Проект вряд ли покажут в больших залах кинотеатров нашего города, но мы рекомендуем взять на себя труд и изучать афиши начиная с 27 сентября. Обзор подготовил Вадим Мельников по информации сайта barguzin.net и портала Кинопоиск. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? иркутск

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