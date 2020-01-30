Культурная программа на 2020 год – иркутские театры о своих планах, премьерах и гастролях

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Насыщенным обещает быть 2020 год для завсегдатаев иркутских театров. Государственные и частные учреждения культуры готовят множество премьер, которые наверняка займут достойное место в репертуаре. Телеинформ подготовил обзор новинок, которыми порадуют театры своего зрителя в этом году. Драматический театр имени Охлопкова Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова порадовал своих зрителей премьерой уже 29 января. В репертуар вошла постановка «Братья Ч.» по пьесе Елены Греминой. Она создана специально к юбилею Антона Чехова и состоялась в день его рождения. Спектакль повествует о семье писателя, о том, как происходило становление авторского таланта, а также расскажет, как он относился к людям и самому себе. Режиссером спектакля стал Станислав Мальцев. В феврале стартует новый проект иркутского драмтеатра – «Школа театрального критика». Руководителем её станет один из крупнейших исследователей современного театра, театральный критик, кандидат искусствоведения Павел Руднев. Старт проекта намечен на 6 февраля. Также на последний зимний месяц запланированы областные гастроли в города Саянск, Зима и Куйтун. Труппа повезет свои постановки «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо, «Тартюф» Жана Батиста Мольера и «Скамейка» Александра Гельмана. В марте Драмтеатру предстоят гастроли в Усть-Илимск, куда отправятся спектакли «Он, Она, окно…» и военная драма «Мой бедный Марат». – Кроме того, в марте состоится премьера комедии по пьесе Алексея Толстого «Любовь – книга золотая». Постановка предвещает быть костюмировано очаровательной, ведь в ней и деревня с русскими сарафанами, и греческие туники, и царственная особа во всей красе! А также анекдотический сюжет, лживые чувства и притворные нравы, которые будут несомненно осмеяны и обличены, – восторженно сообщили в пресс-службе театра. Также в марте ожидается марафон, посвященный 170-летнему юбилею Драмтеатра. Зрители увидят лучшие спектакли, услышат предысторию их постановок, смогут приобрести юбилейный буклет и, конечно же, поздравить любимых артистов. Музыкальный театр имени Загурского Первую новую постановку зрители Иркутского музыкального театра имени Загурского увидят 29 февраля и 1 марта. Над музыкально-сатирической комедией в двух действиях «Светлое будущее» по мотивам пьесы Валентина Катаева «Дорога цветов» работали московские режиссеры Вадим и Тамара Данцигер. Сценографию придумал Борис Шлямин из Нижнего Новгорода. Сценическую редакцию пьесы подготовил Олег Солод, текст к музыкальным номерам написал Николай Голь. «Светлое будущее» – комедия нравов об эпохе 30-х годов прошлого века, где ироничная наблюдательность и тонкий юмор вскрывают глубинные нравственные пороки, заставляют задуматься, помогает вырваться из порочного круга пошлых представлений о жизни. Как отмечает режиссерская чета, постановка будет очень эклектичной. – Сказать, что это будет драматический спектакль с элементами вокала, или музыкально-драматический – сложно. Наверное, все вместе, – рассказал Вадим Данцигер. – Обсуждая музыкальные номера, мы понимали, что где-то имеет смысл сделать крен в сторону классического мюзикла, а где-то наоборот – кардинально от него уйти. Поэтому в жанровом отношении история будет достаточно эклектичная, – добавила Тамара Данцигер. Режиссеры спектакля Вадим и Тамара Данцигер Раскрыть секреты сценографии постановщики отказались, но заверили, что это точно будет интересно. В мае Музтеатр представит зрителям музыкальную драму «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева, которую готовят специально к 75-летней годовщине Великой Победы. Работать над ней будет лауреат государственной премии РСФСР, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Гали Абайдулов. Будет использована музыка Андрея Кротова, либретто написала Нонна Кротова. Осенью Музтеатр Загурского откроет юбилейный 80-й сезон, что тоже подарит зрителям массу сюрпризов. В октябре в репертуаре появится мюзикл «Декабристы», в основе которого – музыка известного российского композитора Евгения Загота. – Мюзикл был написан всего несколько лет назад. В основе лежит пьеса сценариста и драматурга Карины Шебелян, именно она предложила композитору Евгению Заготу идею создать мюзикл о декабристах. Стихотворные тексты написала поэт Алина Байбанова. Главный герой спектакля – князь Сергей Петрович Трубецкой, блестящий офицер, лидер восстания, «диктатор», не явившийся на Сенатскую площадь в роковой час. Специально для постановки в Иркутске первоначальная история будет дополнена. В рамках новой версии режиссера-постановщика спектакля Филиппа Разенкова основное действие станет воспоминанием Трубецкого, находящегося в сибирской ссылке, спустя годы пытающегося осмыслить события прошлого, дни, когда в Санкт-Петербурге вершилась судьба государства. Такой ход представляется более органичным для театральной постановки именно здесь, в Иркутске – городе, которому выпала честь увековечить память первых русских революционеров, – пояснили в пресс-службе театра. В постановке будут задействованы все технические и художественные возможности театра. Сценография в полной мере воссоздаст историческую эпоху, одежда героев будет максимально похожей на ту, что носили в те годы, будут использоваться характерные для того периода детали, цвета и ткани. Постановка «Декабристов» на сцене Иркутского музыкального театра станет важнейшей составляющей проекта «Театр в движении эпох», который должен повысить интерес и иркутян, и гостей города к истории Иркутска. Театр кукол «Аистенок» В 2020 году иркутский кукольный театр отметит 85-летний юбилей. Произойдет это в конце февраля, на торжество соберутся все друзья учреждения. – Мы позовем представителей правительства Иркутской области, министерства культуры, коллег из других театров и покажем для них наш новый спектакль «Старик и море» по произведению Эрнеста Хемингуэя. Постановка получилась очень необычной и совсем не детской. Музыку для нее специально написала группа «Белый острог», – отметил директор театра Андрей Стрельцов.

Впервые в истории существования кукольного театра в его репертуаре появится спектакль на военную тематику. – В этом году страна отмечает 75 лет со Дня Победы. Мы предложили Минкульту сделать к этому событию постановку, подали заявку и нам выделили средства, – продолжил Андрей Стрельцов. Также в репертуаре театра может появиться еще один непривычный для него спектакль – смесь драматического и кукольного жанров по произведениям Мориса Метерлинка. Над ним хочет поработать помощник режиссера Артем Яцухно, который заканчивает режиссерский факультет и уже ставил вместе с артистом Драмтеатра Василием Коневым спектакль «Ухряб». Возможно, спектакль в «Аистенке» станет для Артема Яцухно дипломным. – Плюс в этом году мы должны реализовать мою идею спектакля-променада. Суть такой постановки заключается в следующем: надеваешь наушники, идешь по улице по определенному маршруту, а вокруг что-то происходит. Мы пока только разрабатываем такую концепцию, но это должно быть интересно, – добавил директор «Аистенка». Также «Аистенок» летом отправится на фестиваль «Фабрика Станиславского» в Москве, Большой международный детский фестиваль Безрукова в Москве осенью, а также на фестиваль «Петрушка великий», который проходит в Екатеринбурге раз в два года. Запланированы большие гастроли по Иркутской области. – К концу февраля у театра появится новый сайт, сейчас мы прорабатываем концепцию. Летом запланированы ремонт и покупка нового оборудования. Постепенно меняем свет и звук, чтобы наши зрители могли в полной мере наслаждаться искусством, – резюмировал Андрей Стрельцов. Иркутский ТЮЗ имени Вампилова Две новые постановки ожидают зрителей ТЮЗа. Причем, в качестве литературного материала взята нестареющая русская классика. Театр подготовит постановку по произведению «Мальчики» Федора Достоевского, а также известного всем гоголевского «Ревизора». К творчеству Достоевского ТЮЗ решил обратиться неслучайно – в 2021 году в России отпразднуют 200-летний юбилей писателя. Указ об этом уже подписал президент Владимир Путин. Иркутский театр имени Вампилова решил не оставаться в стороне и начнет готовиться к знаменательному событию уже в этом году. Рассказ Федора Достоевского «Мальчики» учит читателей быть благодарными своим родителям и близким, не причинять им вреда и всегда быть готовыми к самопожертвованию. Тема, актуальная во все времена, получит воплощение на сцене Иркутского театра юного зрителя. – Еще одна запланированная премьера нашего театра – одна из лучших русских комедий великого русского писателя Николая Гоголя «Ревизор». Известно, что над ее обличительным текстом автор кропотливо работал приблизительно 17 лет и собрал в ней «всё дурное в России». Несмотря на то, что комедии написана в 19 веке, она и сегодня звучит более чем современно, – подчеркнули в пресс-службе театра. Черемховский драмтеатр имени Гуркина Черемховский драматический театр имени Гуркина в 2020 году планирует выпустить сразу три премьеры и покорить зрителей двух театральных фестивалей в Питере и Набережных Челнах. Одна из премьер уже состоялась 24 и 25 января. Главный режиссер театра Дмитрий Акимов рассказал о своих творческих замыслах. – Премьера спектакля «Любовь людей» по пьесе современного драматурга Дмитрия Богославского уже состоялась. Над постановкой работал московский режиссер, лауреат престижной премии «Золотая маска» Владимир Золотарь в рамках выездной творческой лаборатории Государственного театра Наций. Эскиз спектакля мы показали в рамках внеконкурсной программы 18 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени Распутина. Теперь постановка вошла в репертуар нашего театра, – отметил Дмитрий Акимов. Этот спектакль Черемховский драмтеатр покажет на 18 Фестивале театров малых городов, который состоится в столице Татарстана летом. В феврале труппа театра отправится на театральный фестиваль имени Володина в Санкт-Петербург, чтобы показать на церемонии закрытия спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Премьера этой лирической мелодрамы состоялась 1 марта 2019 года, ее поставил Дмитрий Акимов. – К 75-летию Победы мы готовим спектакль «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной. Работать над ним будет уроженец Иркутска, худрук Березниковского драматического театра Андрей Шляпин. Закроем сезон премьерным спектаклем «Ромео и Джульетта», его поставит выпускница режиссерского факультета театрального института ГИТИС Юлиана Лайкова. Уверен, что готовая постановка сможет посоревноваться с одноименным спектаклем в Драмтеатре Охлопкова, – уверен Дмитрий Акимов. Кроме того, после летних каникул театр приступит к работе над романом «Преступление и наказание». Федор Михайлович Достоевский – один из любимых авторов главного режиссера Черемховского драмтеатра, поэтому в репертуаре просто обязана была появиться постановка по творчеству этого великого русского писателя. Осенью же пройдет фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция». Театр танца «PROдвижение» Художественный руководитель, балетмейстер и режиссер театра «PROдвижение» Владимир Лопаев рассказал о том, какие сюрпризы ожидают зрителей в 2020 году. – Первая премьера состоялась 17 января, мы представили публике «Кому» по пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». На 1 февраля намечен премьерный показ постановки «Приют комедиантов», в основу которой легли картины художника Пабло Пикассо. В спектакле играют наши «особенные» актеры и буквально оживляют шедевры автора, – рассказал Владимир Лопаев. На 8 февраля запланирован показ спектакля «Двое». По словам художественного руководителя театра, это – авторская работа о взаимоотношении мужчины и женщины, которая начинается с момента рождения и развивается на протяжении всего жизненного пути. Также в этом месяце зрителей ждет премьера спектакля о беспризорниках «Республика ШКИД». В последний день февраля вновь будет сыгран спектакль «Вижу – не вижу». Он тоже повествует о человеческих взаимоотношениях и учит, как оставаться собой в обществе других. Эту постановку не играли два года, а теперь, соскучившись, решили дать ей второе рождение. Во второй половине марта зрителей ожидает премьера спектакля «Время», в основу которого легли философские рассуждения и фантазии на эту тему. – Что касается конкурсов и фестивалей, уже сейчас известно, что в феврале мы должны поехать в Москву, там нас ждет совместный проект с итальянцами, который продвигает «ПроТеатр». Этот проект – инклюзивный театр для детей с инвалидностью. Нас туда пригласили и сейчас мы ищем средства. В конце марта наша Вера Кращук, которая снялась в фильме «Сломанная кукла», отправится в Москву на фестиваль «Inclusive Dance». Выступление пройдет на сцене Большого театра. С 21 по 24 апреля намечен фестиваль «Источник», который мы проводим для молодых частных театров. В этом году он состоится уже в третий раз. Также в апреле мы с детьми поедем на Дельфийские игры в Омске, – рассказал Владимир Лопаев. Театр Александра Гречмана Театр Александра Гречмана предлагает иркутскому зрителю спектакль «Сильные ощущения», который создан на базе произведений Антона Павловича Чехова. В инсценировку вошли рассказы «В суде», «О бренности», «Сильные ощущения», «Мститель», «Верочка», «Тапер», «Рассказ госпожи NN», «Беззаконие», «Хористка» и «Шуточка». Особенно стоит отметить, что в этой постановке играет заместитель мэра Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников. Так что у зрителей будет шанс посмотреть на чиновника с другой, творческой стороны. Как отмечает представитель театра Юрий Герасимов, зрители просят повторить в 2020 году постановки «Гамлет», «Ревизор» и спектакль по творчеству Габриеля Гарсиа Маркеса, но случится это или нет, станет известно осенью. Молодежный камерный театр «Подвал» Сейчас в театре «Подвал» вовсю готовятся к премьере спектакля по произведению известного ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишмаан». Как рассказала основатель театра Ольга Морева-Кашкарева, репетиции идут, дело движется к финалу. Премьерный показ намечен на феварль-март. Затем предстоит выбрать и поставить спектакль для группы выпускников актерских курсов, которые проходят на базе «Подвала». Это будет творческой практикой для новоиспеченных артистов. Руководитель театра говорит, что в качестве литературного материала может быть выбрано что-то из творчества Леонида Андреева. Весной, в апреле-марте, начнутся репетиции постановки, в основу которой лягут произведения Иосифа Бродского. – Актеры сами выбирают понравившиеся произведения, мы их объединим и решим пластически. Также есть план поставить «Анну Каренину» по роману Льва Толстого. Скорее всего, это будет театральный эксперимент. Как минимум знаю одно, что действие будет разворачиваться вне времени и вне эпохи, потому что тема была, есть и будет всегда актуальной, – поделилась планами Ольга Морева-Кашкарева. Также «Подвал» планирует участие в иркутском фестивале современной драматургии для молодых независимых театров «Источник». А пока зрители могут наслаждаться мюзиклом «Чикаго», который в театре поставили летом 2019 года. Его особенность в том, что это – первый антрепризный проект, в котором задействованы артисты всех театров Иркутска. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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