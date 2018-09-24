На иркутском кинофестивале «Человек и Природа» предложили проводить конкурс сценариев

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс сценариев на малобюджетные игровые картины предложил проводить в Иркутске президент кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, режиссёр Сергей Мирошниченко. Эту инициативу он озвучил 21 сентября на пресс-конференции в областном центре.

– Со временем нужно сделать в рамках фестиваля такой конкурс, как это сделали в Якутии. Мы будем обязательно продвигать эту идею, чтобы выдавался грант на малобюджетную картину или находился спонсор для неё, – говорит Сергей Мирошниченко. – Это, конечно, не огромные деньги, но Якутия показала, что можно и за 5 миллионов сделать картину, которая выигрывает Московский фестиваль (речь идёт о фильме «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова – прим. ред.). Это даст толчок и местному киносообществу.

Отметим, в этом году «Человек и Природа» впервые проходил в рамках Байкальского водного форума. Как отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, эта идея принадлежала Сергею Мирошниченко, затем её поддержал губернатор региона Сергей Левченко. В этом году вырос бюджет фестиваля, благодаря чему появились денежные и призы. Кроме того, впервые за историю «Человека и природы» на нём представили игровое кино – картину об иркутском драматурге Александре Вампилове «Облепиховое лето». Ещё одна новинка 2018 года – именные призы Михаила Ромма и Леонида Гайдая.

– У вас родилось очень много чудесных режиссёров, потому мы и решили сделать именные призы. Мы как-то укореняем фестиваль в иркутскую почву. Думаю, что теперь это будет легче, – сказал Сергей Мирошниченко.

Вице-президент фестиваля, председатель Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России Ольга Бельская напомнила, что первый «Человек и Природа» проходил вместе с празднованием первого Дня Байкала, учреждённого в Приангарье, Бурятии и Забайкалье. Сейчас он приобрёл новое звучание, сейчас появляются новые программы, номинации и направления, говорит она.

– Благодаря Сергею Мирошниченко мы видим здесь такие картины, о которых даже и не думали. С каждым годом планка фестиваля всё выше, выше и выше. Я побывала на многих кинофестивалях в России и хочу сказать, что наш фестиваль по организации других, – сказала Ольга Бельских.

Напомним, кинофестиваль проходит в Иркутске с 21 по 25 сентября. В этом году на участие в конкурсной программе подано рекордное количество заявок за всю историю фестиваля – более 600 кинолент из 45 стран, в прошлом году поступило 408 работ. Тема фестиваля – экология и сохранение природы.