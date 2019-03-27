На первой «Театральной прогулке» Юрий Пархоменко рассказал об Иркутской драме 50 лет назад

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Я работаю в театре потому, что там бывает то, что в жизни никогда не случается», – Юрий Пархоменко на первой «театральной» «Прогулке по старому Иркутску» рассказал горожанам, как стал директором Иркутского драмтеатра 50 лет назад. Встреча прошла 24 марта в рамках фестиваля «Книгамарт». Напомним, в Иркутске мероприятие проводили с 22 по 25 марта при поддержке регправительства, генеральным партнером выступила Иркутская нефтяная компания. Кроме того, однодневный фестиваль 26 марта состоялся в Черемхово. В событиях «Книгамарта» поучаствовали более шести тысяч человек. Кстати, 30 и 31 марта фестивали пройдут в Усолье-Сибирском и Ангарске. Открывая встречу 22 марта, ведущий этого проекта и программный директор «Книгамарта» Алексей Петров напомнил, что 2019 год в России объявлен Годом театра. – В этом сезоне мы поднимем самые интересные темы, узнаем, как жил театр, поговорим о наших великих режиссерах Николае Охлопкове и Николае Загурском, актрисе Галине Крамовой, – сказал он. – Сегодня мы открываем «Театральные истории» на «Прогулках по старому Иркутску». В 1969 году в иркутской театральной жизни произошел маленький переворот: молодого, никому не известного, беспартийного Юрия Пархоменко назначили директором драматического театра имени Охлопкова. Отметим, его карьера была примечательна и даже головокружительна. В 1968 году он окончил исторический факультет ИГУ, и уже через год, в 32 года, руководил «главным» театром Иркутска, и делал это до 1973 года. Через два года он стал проректором по международным связям ИГУ, а с 1983 по 2000 годы возглавлял исторический факультет ИрГосУна. – Я долго размышлял, с чего начать свою встречу с вами, а недавно придумал такую фразу: жизнь надо прожить так, чтобы и было что вспомнить, и рассказать стыдно, – обратился Юрий Пархоменко к присутствующим. – Ведь самый лучший праздник, который только может быть у человека, – это жизнь, и отмечать ее надо с самого утра каждый день как можно дольше… Но ближе к делу. Мне никогда и не снилось даже, что когда-то я стану директором иркутского театра. Вышло это почти случайно. На первом курсе университета Юрий Пархоменко устроился в театр рабочим сцены – почти в том же возрасте, кстати, с той же профессии начинал и Николай Охлопков. Театрального образования у него не было. Зато Юрий Пархоменко был членом обкома комсомола, когда им руководил Геннадий Курцев. – Так случилось, что нужна была бригада, которая бы проверила всю деятельность Черемховского городского драмтеатра. В нее включили и меня. По итогам проверки надо было написать справку – заставили меня как самого молодого. И я до четырех-пяти утра сидел и писал, – рассказывает он. – В 1965 году с поста директора Иркутской драмы ушел Осип Александрович Волин, стали искать нового руководителя. В ОК КПСС читали документы, им в руки попалась та самая справка, которую я писал. Она им понравилась, и так я стал директором театра. Вот так – обобщил материалы, сделал выводы и получил кресло директора. Не обошлось без сюрпризов, конечно. – Первым делом, как вступить в должность, я вызвал к себе бухгалтера театра, чтобы узнать, где сколько рублей. И оказалось, что денег у театра нет. Совсем. Даже на зарплату. Вот представьте мое состояние в этот момент, – говорит он. – Пришлось лететь в Москву, в министерство, просить денег. Денег дали, но предупредили: это в первый и последний раз, дальше зарабатывай сам. Как это делать, мол, научишься. Было мне тогда 33 года, возраст Христа. В советское время, кстати, рассказал Юрий Пархоменко, театры получали дотацию от государства, но при выполнении трех обязательных условий: наполнение зрительного зала 95%, выпуск 12 постановок в год и обязательные поездки в область с «шефскими» спектаклями. К своей новой должности молодой директор подошел ответственно. Перед встречей с труппой изучил подшивку журналов о театре и пообещал «ничего не менять», оставить все, как при прежнем руководстве, чем сразу снискал симпатию коллектива. Кстати, из всех директоров театров Иркутска на тот момент – Драма, ТЮЗ и музыкальный – он был самым молодым. Но и среди этих коллег Юрий Пархоменко пользовался уважением. – Даже на встречах мне первому слово давали. Николай Матвеевич Загурский кивал так, мол, вещай, удиви нас, – улыбается Юрий Пархоменко. Бывали и курьезы в театральной жизни. Например, рассказал он, однажды театр отправился поездом на гастроли в Волгоград и Саратов. Виталий Венгер с еще одним артистом обожали розыгрыши и в тот раз разыграли пассажира-латыша, высокого и широкоплечего. Подкараулив его в тамбуре, стали делать вид, что хотят сорвать стоп-кран, но не могут. Тот не удержался и помог шутникам. – И вот представьте, ночь, пассажирский скорый поезд стоит в какой-то степи. А это преступление – остановить его без повода. Меня как ответственное за это лицо потом на вокзале Саратова встречала милиция, – говорит Юрий Пархоменко. – Хорошо, я взял с собой обоих виновников. В дежурной комнате милиции они так изобразили свои действия, что полковник на стол лег от смеха, ну и отпустил. Рассказал он о знакомстве с Олегом Табаковым, Александром Вампиловым. Первого он, кстати, невольно обманул. Олег Табаков приезжал в Иркутск, чтобы наладить творческие контакты. Будучи директором «Современника», он привез тогда пьесу «Белоснежка и семь гномов». Юрий Пархоменко пообещал ему, что спектакль поставят к школьным новогодним каникулам, но в сроки не уложились: на подготовку оказалось всего 10 дней. В 1969 году в драмтеатр пришел молодой Александр Вампилов, принес пьесу «Прощание в июне». – Он сидел примерно так же, как вы от меня. Несколько лет ее запрещали, но я, прочитав, не нашел в пьесе ничего такого. Потом же был «разбор полетов». В одной из сцен был наезд на политический строй. Студенты едят и выпивают, а один из них говорит: «Время как быстро летит. Магазины-то закроются». Студентам кажется нормально, что вино закончилось, а для строя это было опасностью, что кто-то такое крамольное мог говорить – магазины закроются… Пьесу спас секретарь по идеологии обкома Евстафий Антипин, – поделился Юрий Пархоменко. В завершение он рассказал, как покинул пост директора театра. К сожалению, более привычно видеть, как руководители «храмов культуры» оставляют свои должности по состоянию здоровья, или же их увольняют, но в этот раз вышло иначе. Юрий Пархоменко поступал в аспирантуру исторического факультета, но беспартийных на гуманитарные специальности не брали. «Завернули» и его. – Я прихожу в театр, обращаюсь к секретарю партбюро, мол, так и так, мне нужна ваша рекомендация, чтобы вступить в партию. Интеллигенту, кстати, для вступления нужно было отстоять очередь… ну, как за колбасой. А рабочих принимали практически сразу. Ну а я же был рабочим сцены… – смеется Юрий Пархоменко. В итоге через 10 дней он поступил в аспирантуру уже как кандидат в члены партии. – Так что театр мне здесь помог. Ну и я ему помог, наверное… В заключение хочу сказать: театр – это диво, он проецирует на сцене то, чего в жизни нет. Театр – это не только отдых для души, это отдых для всего человека. Есть пьесы, которые никогда не перестанут ставить. Например, в 1850-х годах со сцены иркутского драмтеатра прозвучала запрещенная тогда пьеса Николая Островского «Свои люди – сочтемся». Уверен, такие произведения в театрах будут показывать еще очень долго, – подытожил Юрий Пархоменко. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? алексей петров

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