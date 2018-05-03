О первых русских инженерах в Иркутске расскажут горожанам на «Прогулке» 8 мая

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается седьмой сезон «Прогулок по старому Иркутску». На встрече 8 мая горожанам и гостям областного центра расскажут о первых русских инженерах в столице Приангарья.

Как сообщается в группе мероприятия в соцсети «Фэйсбук», высшее инженерное образование в России ведет отсчет с изданного 20 ноября 1809 года манифеста «Об управлении водными и сухопутными сообщениями». Сопровождавший его документ «Учреждение об управлении водными и сухопутными сообщениями» предусматривал образование округов путей сообщения, Корпус инженеров путей сообщения, а «для приготовления юношества и образования инженеров, учреждался особый Институт». Часть Пермской, Тобольская, Томская и Иркутская губернии составили 10-й округ путей сообщения. В Иркутской губернии к нему принадлежали «воды реки Ангары, Селенги, озеро Байкал, Главный тракт по всей Сибири, дорога от Иркутска до Кяхты».

Одной из важнейших задач инженера в Иркутске стало устройство надежной набережной вдоль правого берега Ангары. Другой стало сооружение прочного, круглогодичного пути сообщения, соединявшего город с Забайкальем.

КООРДИНАТЫ:

Начало встречи – у памятника первопроходцам по ул. Нижняя Набережная в 18.00. Вход свободный.

Автором прогулки « Первые русские инженеры в Иркутске » стал кандидат исторических наук, заместитель директора музея истории ВСЖД Александр Хобта.