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04.05.2018

О первых русских инженерах в Иркутске расскажут горожанам на «Прогулке» 8 мая

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается седьмой сезон «Прогулок по старому Иркутску». На встрече 8 мая горожанам и гостям областного центра расскажут о первых русских инженерах в столице Приангарья.

Как сообщается в группе мероприятия в соцсети «Фэйсбук», высшее инженерное образование в России ведет отсчет с изданного 20 ноября 1809 года манифеста «Об управлении водными и сухопутными сообщениями». Сопровождавший его документ «Учреждение об управлении водными и сухопутными сообщениями» предусматривал образование округов путей сообщения, Корпус инженеров путей сообщения, а «для приготовления юношества и образования инженеров, учреждался особый Институт». Часть Пермской, Тобольская, Томская и Иркутская губернии составили 10-й округ путей сообщения. В Иркутской губернии к нему принадлежали «воды реки Ангары, Селенги, озеро Байкал, Главный тракт по всей Сибири, дорога от Иркутска до Кяхты».

Одной из важнейших задач инженера в Иркутске стало устройство надежной набережной вдоль правого берега Ангары. Другой стало сооружение прочного, круглогодичного пути сообщения, соединявшего город с Забайкальем.

КООРДИНАТЫ:

  • Начало встречи – у памятника первопроходцам по ул. Нижняя Набережная в 18.00. Вход свободный.
  • Автором прогулки «Первые русские инженеры в Иркутске» стал кандидат исторических наук, заместитель директора музея истории ВСЖД Александр Хобта.

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