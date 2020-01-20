Оперы, воспоминания и новые экспозиции – «Тальцы» в 2020 году отметят 40-летие

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году исполняется 40 лет архитектурно-этнографическому комплексу «Тальцы». О планах музея на юбилейный год рассказал на пресс-конференции его директор Владимир Тихонов. В 2020 году откроются экспозиции, показывающие, как выглядели фельдшерский комплекс, почтовая станция и участок Московского тракта на рубеже 19-20 веков. Кроме того, в планах на 2020 год – поставить на территории музея, минимум, две оперы. В первую очередь, конечно, будет много празднований. В течение года в музее запланированы Масленица (29 февраля – 1 марта), Пасха (19 апреля), Троица (7 июня), фестиваль «Хоровод ремесел» (15-16 августа), «Три Спаса» (третья декада августа). В каждом случае посетителей ждут уникальные развлечения. Так, например, при праздновании Спасов в «Тальцах» гостей ждут на медовую ярмарку, выставку декоративно-прикладного искусства. К «Троице» планируется освятить Троицкую церковь – там можно будет и обвенчаться при желании. Кроме того, в программе – троичный ход, русские народные обряды, игры, хороводы. Ну а на Масленицу посетителей «Тальцов» ждут народные игры и забавы – подъем гирь, перетягивание каната, «масленичный» столб. Также будет работать бесплатная пикниковая зона, где можно пожарить шашлыки. По прогнозу Владимира Тихонова, Масленицу в «Тальцах» посетят около 25 тысяч человек, «Пасхальную радость» – 2 тысячи человек, «Троицу» и «Три Спаса» – по 6 тысяч человек. Впрочем, не только народные забавы ждут гостей музея в этом году. Продолжается сотрудничество с Иркутской областной филармонией. В июне по субботам планируется устраивать в «Тальцах» филармонические концерты, причем при составлении репертуара упор хотят сделать на русскую культуру. – Кроме того, в июле мы поставим, как минимум, две оперы, – рассказал Владимир Тихонов. – Первая – это «Царская невеста», которая два года шла с аншлагом, вторая – «Русалка» Александра Даргомыжского по Александру Пушкину. Возможно, будет и третья опера, это сейчас решается. Главное событие года – это юбилей музея, который отметят 18 июля. Запланировано открытие экспозиции «Почтовая станция». Напомним, ее строительство началось в конце прошлого года. Экспозиция отразит историю возникновения и развития почтового сообщения в Прибайкалье на рубеже 19-20 веков. Кстати, по словам Владимира Тихонова, юбилей отпразднуют не только в центральной зоне музея, но и в трактовой, где позднее откроется соответствующая экспозиция. Ко Дню медработника, 21 июня, в «Тальцах» откроют «Фельдшерский комплекс». Сейчас, по словам Владимира Тихонова, музей ждет, когда из Новосибирска им привезут антуражные манекены. Их рассчитывают загримировать под профессора Преображенского и Полиграф Полиграфыча Шарикова: – Композиция всегда смотрится интереснее, когда есть какие-то узнаваемые персоны, – считает директор «Тальцов». Такие же узнаваемые фигуры в музее планируют разместить и в новой экспозиции в Илимском остроге: в июле там готовят к открытию Северную башню. Владимир Тихонов пояснил, что с 1 января этого года работает Южная стена, где экспозиция доступна к осмотру через зарешеченное окошко. В Северной же, как ожидается, можно будет войти внутрь. – Мы хотим, чтобы посетители там могли увидеть фигуры, как-то связанные с острогом. Это протопоп Аввакум, мореплаватель Витус Беринг, писатель Александр Радищев и землепроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров, – рассказал Владимир Тихонов. На конец августа намечено полноценное открытие «Трактовой историко-культурной экспозиции». – Она строилась лет 20, это – долгострой. Конечно, его надо вводить в экспозицию, – пояснил директор. – В общей сложности комплекс «Московский тракт» включает более десяти новых объектов: это Троицкая церковь, богадельня, дом купца Войнова, почтовая станция, дома Усова и Горелова, базарная площадь, кабак. Еще один проект, который в «Тальцах» готовят к юбилею – своеобразные «акции памяти». – Практически все экспонаты музея вывезены с территории Иркутской области. И мы просим откликнуться тех, чьи бабушки и дедушки жили в этих домах, посмотреть свои семейные альбомы, и, возможно, вы поможете дополнить наш музейный архив, пополните их фотографиями и воспоминаниями. Кроме того, к юбилею музея приурочена акция «История музея в лицах». Мы просим найти свои старые фотографии, сделанные в музее, и спустя годы сфотографироваться на этом же месте. А 18 июля, в день 40-летия музея, всех участников акции ждет сюрприз, – сообщил Владимир Тихонов. КООРДИНАТЫ: Фотографии и воспоминания можно присылать на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript свои вопросы можно задать по телефону: 8 (3952) 24-32-51. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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