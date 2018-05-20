Организаторы «Иркниги»: майский литфестиваль в Иркутске должен стать традицией и узнаваемым брендом

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Около трех тысяч посетителей, более 50 площадок и проектов, а также пирожки с символом мероприятия от благодарных читателей – организаторы «Иркниги» 21 мая подвели итоги фестиваля на пресс-конференции. Напомним, литературный фестиваль «Иркнига» состоялся в столице Приангарья 18-20 мая. В эти даты должен был пройти «Иркутский международный книжный фестиваль», но его организатор, компания Олега Дерипаски «Русал» отказалась от мероприятия в связи с саннциями США. Тогда инициативу подхватили местные и назвали проект «Иркнига». Основным спонсором выступила ИНК. По словам одного из организаторов фестиваля Александра Верхозина, «главный плюс «Иркниги» в том, что она все-таки состоялась». События фестиваля прошли на сцене книжного магазина «ПродаЛитЪ», в иркутском планетарии, галерее «Диас», Собрании Спешилова, а также в Культурном центре Александра Вампилова и отделе истории Иркутского краеведческого музея. Лекции и мастер-классы шли, порой, параллельно сразу в трех местах. В книжной ярмарке возле ТРЦ «Модный квартал» приняли участие 35 российских издательств. На фестивале также работали около 20 волонтеров – студенты ИГУ, участники регионального волонтерского центра и просто горожане. На площадках фестиваля с читателями встретились писатели из Иркутска, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Улан-Удэ. Подтвежден был и международный статус мероприятия – в городе прошли литературные чтения с участием Селин Минар (Франция) и Марион Пошманн (Германия). Кроме того, французский писатель и режиссер Жиль Бастианелли представил иркутянам книгу и фильм о русском художнике-авангардисте Эдике Штейнберге. Также на фестиваль приехали из Великобритании, где сейчас учатся, бурятские художницы-иллюстраторы Ирина и Ольга Ертахановы, известные в мире как проект IO Ert. Кроме того, в рамках фестиваля «Иркнига» Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» провела финал конференции Восток Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» и всероссийский полуфинал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». Читчики из разных городов Сибири и Дальнего Востока приехали в Иркутск, чтобы сразиться за звание лучшего. Победителем взрослого чемпионата стала директор заларинского краеведческого музея Галина Макогон, а в «Странице 18» лучшей стала ученица иркутской школы №18 Александра Захарова. Еще одним из ярких событий фестиваля стала презентация «народной» книги «Байкал. Прозрачное чудо планеты», часть средств на публикацию которой собирали краудфандингом. Более 440 спонсоров из разных городов России и зарубежья выкупили свыше 1000 лотов, нужная сумма была собрана за неделю до окончания кампании. Благодаря средствам, собранным сверх необходимого, стал возможен приезд в Иркутск автора книги Александра Ткаченко. Писатель рассказал о создании книги, ответил на многочисленные вопросы аудитории, раздал автографы. Также ажиотаж вызвала лекция Елены Трубиной «Стрит-арт: между предпринимательством от искусства и символической борьбой», собрав около 50 зрителей, и ток-шоу «Будущее библиотек», прошедшее на площадке иркутского планетария. Завершился фестиваль 20 мая на час позднее запланированного: в этот день поднялся сильный ветер, который чуть не унес одну из палаток книжной ярмарки. Руководство ТРЦ «Модный квартал», возле которого проходила часть мероприятий, приютило издателей. – Мы сомневались, пойдет ли народ под крышу, да еще при таком ветре, но, как оказалось, зря. В шесть часов должна была прийти машина, забрать издателей вместе с книгами, но они нас попросили хотя бы на час отложить: торговля шла полным ходом, – поделился Александр Верхозин. – Но одна из главных проблем – в Иркутске нет инфраструктуры для проведения больших фестивалей или концертов, а почти все крупные площадки, какие есть, открыты всем ветрам. Еще один из организаторов, историк и политолог Алексей Петров рассказал, как фестиваль, по его мнению, может развиваться в дальнейшем. К примеру, отметил он, нужно больше мультимедиа-площадок, онлайн-трансляций, чтобы люди из других городов тоже могли посмотреть или послушать выступления литераторов. Впрочем, по словам Александра Верхозина, для качественной передачи нужен хороший проводной интернет. – Стоит подумать и о более узкой теме. Сейчас, кстати, большинство книжных фестивалей выбирают моно-тему. Это нужно, чтобы мероприятие было более конкретным, определенная тема поможет собрать специалистов по ней, – сказал Алексей Петров. – Тогда Иркутск сможет стать реальной книжной площадкой для кого-то. – Или даже не моно-тема, а фишка, чтобы придать иркутскому фестивалю уникальности, – дополнил Александр Верхозин. Говоря об уникальности, организаторы рассказали, кстати, что в последний день фестиваля читатели испекли пирожки, украшенные символом «Иркниги», хэштегом, принесли их на ярмарочную площадку и угощали ими издателей. – А если серьезно, то я очень надеюсь, что в дальнейшем книжный фестиваль, или «Иркнига», или что-то другое станет постоянно действующей площадкой в Иркутске, чтобы встречи были частыми и регулярными – презентации книг, культурных пространств, чтобы бренд был узнаваемым и любимым. 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