Под Иркутском впервые представили «Царскую невесту» в историческом антураже

Иркутский район, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» впервые представили оперу Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в историческом антураже – на фоне аутентичных эпохе действия постановке строений Илимского острога. На спектакле был полный аншлаг – в музей съехалось более 800 человек. Для участия в постановке пригласили известных солистов из ведущих театров Москвы, Санкт-Петребурга, Берлина и Белграда. Сцену для постановки построили перед Спасской башней Илимского острога, вписав ее так, чтобы задействовать в спектакле рядом стоящие исторические здания. – Несмотря на то, что сцена получилась больше театральной, мы не могли не воспользоваться такой возможностью и не использовать эти помещения, – говорит режиссер постановки Наталья Печерская. Чтобы отразить атмосферу эпохи Ивана Грозного, во время которой происходит действие оперы, среди главных элементов оформления сцены оказались медвежья голова и лапы с длинными когтями. Контрастировали с ними расположенные высоко над сценой девичий венец с фатой. От имени московской театральной сферы перед началом спектакля участников, организаторов и гостей спектакля поприветствовал критик, главный специалист музыкальных театров Союза театральных деятелей России Алексей Садовский. – Сегодня мы станем свидетелями экстраординарного события, большого музыкального праздника, – подчеркнул он. – Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» предоставил свое пространство для постановки одной из самых известных русских опер «Царская невеста» выдающегося российского композитора Николая Римского-Корсакова. Памятники архитектуры стали естественными декорациями сегодняшнего спектакля. Венчает их Спасская проходная башня Илимского острога с двуглавым орлом наверху – символом российской власти. Говорят, что он там появился, когда Иркутск был признан столицей Сибири. А сегодня Иркутск становится театральной столицей Сибири благодаря этой постановке. Сюжет оперы «Царская невеста» – весьма вольная романтическая трактовка реальных исторических событий. Согласно фактам, Марфа Собакина стала участницей и «победительницей» проводимого Иваном Грозным «конкурса невест» после смерти его второй жены. Однако сразу после этого сразу стала «хиреть и чахнуть», скончавшись через 15 дней после свадьбы. В отравлении царицы, бывшей протеже печально известного Малюты Скуратова, заподозрили, в том числе, братьев Грязных, которым было не на руку возвышение последнего. В ходе расследования смерти Марфы было казнено 20 человек, включая Григория Грязного. В театрально-романтической версии, для которой написал музыку Николай Римский-Корсаков, рассказывается совсем другая история. Дочь купца Собакина Марфа просватана за любимого жениха Ивана Лыкова. Однако в нее влюбляется Григорий Грязной и, чтобы заполучить девушку, заказывает у лекаря приворотное зелье. Обиженная и оскорбленная его любовница Любаша подменяет зелье на отраву, которая должна медленно и мучительно извести соперницу. Параллельно проходят те самые царские смотрины. И в тот момент, когда происходит помолвка Марфы и Ивана, а Григорий подливает ей зелье, становится известно, что Иван Грозный именно эту девушку хочет видеть своей женой. Марфа тяжело болеет, Григорий Грязной убеждает следствие в том, что ее отравил Иван Лыков и сам приводит в исполнение смертны приговор сопернику. Марфа, узнав об этом, сходит с ума, Григорий в ужасе признается, что это он подлил ей зелье, Любаша рассказывает о подмене, и бывший возлюбленный ее убивает. При постановке в «Тальцах» режиссер тщательно просчитала даже время спектакля – первые два действия, где царят радость, пиры и любовь, происходят засветло, на ярком солнце, вторые два действия, когда разворачиваются самые трагичные события, приходятся на постепенно сгущающиеся сумерки и сопровождаются подчеркивающим драматичность происходящего театральным светом. Также за счет световых эффектов на раскинувшейся над сценой фате пылают языки пламени, а в финале эта фата, оторвавшись от венца, обрушивается вниз. – Пусть Верди меня извинит, но «Царская невеста» для меня выше – просто великолепная музыка, и это история про Россию, где мы живем. В этой опере есть загадка – как у египетских сфинксов. И для России она никогда не будет старой, – объясняет выбор именно этой оперы для постановки в «Тальцах» главный ее инициатор, художественный руководитель и дирижер губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии Илмар Лапиньш. – Это очень трогательная, понятная история, написанная доступным языком, – добавляет Наталья Печерская. Илмар Лапиньш поделился впечатлениями от работы над постановкой и ее результатах: – Самым трудным было дотолкать идею досюда. И чем ближе мы были, тем больше и больше появлялось преград, когда оставалось два дня – казалось, уже все, катастрофа, ничего не будет, все ужасно. Но в результате, я считаю, что получилось ничуть не хуже, чем постановки в Берлине и Вене. У нас такой состав певцов, что когда приехал Савва Хастаев из Мариинского театра (исполнитель партии Ивана Лыкова – прим. ред.), он сказал – как вы смогли набрать такой звездный состав? Несколько более критично оценивает результат работы Наталья Печерская: – Мы еще не научились выстраивать звук, это очень сложно, особенно в этом регионе, так как здесь не хватает хорошей качественной аппаратуры и специалистов – надо отправлять молодежь учиться это делать. Но дорогу осилит идущий – надо с чего-то начинать. А в остальном – все очень удалось. – Мы с Илмаром обсуждали очень много проектов – и местных, и московских, и зарубежных. Это – один из тех, которые мы решили осуществить, – рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. – Месяц назад мы здесь видели «Лебединое озеро» - где его ставить, как не у нас на Байкале, самом чистом и глубоком озере, где ставить «Царскую невесту» ставить – естественно, у нас в «Тальцах». Глава региона также поделился дальнейшими планами по развитию в Приангарье искусства оперы и балета. – Если говорить о балете, то у нас подписано соглашение с «Русским балетом», они много нам помогают, буквально через две недели мы открываем специальность «Артист балета» в театральном училище. Так что со временем у нас будет свой хороший балет, мы будем не так часто приглашать из-за пределов Иркутской области. С оперой мы пока не вытягиваем – нужен театр, нужна очень серьезная подготовка. Но мы не будем о ней забывать и по несколько раз в год такие спектакли у нас будут. Над тем, чтобы каждый летний сезон ставить подобные классические постановки мы подумаем. Также глава региона рассказал о впечатлениях от постановки: – Мне показалось, что была создана атмосфера для такого спектакля – вы видите, что не все происходит на сцене, соседние объекты используются – в чем-то, наверное, это даже лучше выглядит, чем на обычной сцене крупных театров. Наверное, это было достаточно скромно с точки зрения декораций и всего оборудования, которое у нас есть, были определенные огрехи со звуком, но это первый опыт и мы обязательно будем все это улучшать. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? иркутская область

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