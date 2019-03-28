Премьеры апреля: римейк «Кладбища домашних животных», военная драма с Кирой Найтли и мультфильм о снежном человеке

Иркутск, 29.03.19 (ИА "Телеинформ"), - Через несколько дней наступит апрель — время прихода настоящей весны в Сибирь. Как правило, солнечные деньки в этом втором весеннем месяце нередко соседствуют с ветреными и пасмурными. Проведите их в кинотеатрах — там ожидается немало любопытных премьер. Римейки двух знаменитых картин, новый фильм о супергерое из вселенной DC, байопик о Рудольфе Нурееве, симпатичный мультфильм о снежном человеке и военная драма с Кирой Найтли и Джеймсоном Кларком. О премьерах апреля читайте в традиционном кинообзоре от Телеинформа. C 4 апреля на большой экран выходит «Шазам» — американский фантастический боевик, основанный на одноимённом комиксе издательства DC Comics. В нём пойдет речь о тинейджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!». Главную роль в фильме сыграли 16-летний Эшер Энджел и Закари Ливай. У Эшера за плечами эпизоды в двух фильмах и роль в сериале «Энди Мак». А начал свою карьеру он со съёмок в американской драме 2008 года выпуска «Джолин». Тогда юному актёру было всего пять лет, он сыграл героя по имени Брэд в детстве. 38-летний американец Ливай воплотил на экране альтер-эго Билли Бэтсона — взрослого супергероя со способностями. Раньше этого актера можно было увидеть в сериалах «Клава, давай!» и «Чак». Также Ливай известен по фильмам «Дом большой мамочки 2» и «Элвин и бурундуки 2». Главным злодеем фильма выступит доктор Таддеус Сивана. Его роль исполнил Марк Стронг (известен по фильмам «Шерлок Холмс», «Рок-н-ролльщик», «Робин Гуд», «Игра в имитацию»). Работал над фильмом шведский режиссёр Дэвид Ф. Сандберг, известный в среде кино как создатель малобюджетных фильмов в жанре «хоррор». «Шазам» — седьмой по счёту фильм расширенной вселенной DC. Также в неё входят картины «Человек из стали», «Бэтмен против Супермэна: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина», «Лига Справедливости» и «Аквамэн». Также с 4 апреля в прокат выходит новая версия культового романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Прошло уже 30 лет с того момента, когда режиссёр Мэри Ламберт экранизировала «Кладбище». Тогда, в 1989 году, это была вполне себе успешная кинотрактовка сюжета знаменитого романа Кинга. Потом Ламберт сняла ещё один фильм, но сиквел остался особо не замеченным, правда, в нем сыграли Эдвард Ферлонг («Терминатор 2») и Клэнси Браун. Римейк фильма, судя по всему, будет весьма успешным. Американские критики уже оценили его и дали довольно высокие оценки. Над фильмом работала студия «Paramount». Создатели сделали акцент на технической части, ведь за три десятка лет технологии стремительно унеслись вперёд, и в этой части римейк явно не может конкурировать с фильмом конца 80-х. Съемки свежей картины велись на родине Кинга — в штате Мэн. На этом настоял сам король ужасов. Кроме того, он лично написал сценарий и даже появился в камео, сыграв небольшую роль священника. Ждем. Еще одна премьера первой недели апреля — «Потерянное звено». Это очень добрый, семейный мультфильм совместного производства Канады и США. Мульт расскажет о смелом исследователе Лайонеле Фросте, который мечтает рассказать миру о различных легендарных существах, одним из которых является Линк, связывающий людей с их предками. Согласно фабуле фильма, натуралист Фрост в Новом Свете повстречает легендарного Бигфута, известного также как Саскватч, Йети, Снежный человек и Потерянное звено эволюционной теории. Научное открытие оказывается милейшим и дружелюбным существом, но очень одиноким: он остался последним из своих сородичей. Лайонел Фрост решает помочь своему новому другу в поисках его дальних родственников, и они отправляются на другой конец света — в горы Тибета, где, если верить слухам, в легендарной долине Шангри-Ла можно встретить уцелевших йети. Их путешествие не обойдется без приключений, ведь у сэра Лайонела есть немало заклятых врагов, которые хотят во что бы то ни стало помешать ему достичь своей цели. Главные роли в картине озвучили Хью Джекман, Зои Салдана и Тимоти Олифант. В кино — с 4 апреля. Середина месяца ознаменуется перезапуском легендарной кинокомиксной франшизы о Хеллбое. В этот раз демон из преисподней (Дэвид Харбор) отправится в Англию, где должен будет победить средневековую ведьму — Кровавую королеву Нимуэ, супругу Мерлина (Мила Йовович). Они должны будут сразиться, но это может привести к падению мира, и этого хотелось бы избежать. Харбор в интервью СМИ признавался, что «очень обрадовался возможности сыграть в экранизации комикса, особенно такого». Актёр был поклонником комиксов и полагал, что это будет интересно и весело, а итогом станет хороший фильм. Над проектом работала компания Millenium Films, а съемками руководил Нил Маршал. Ожидается, что новая версия фильма будет гораздо мрачнее чем та, которую снял в 2004 году Гильермо дель Торо. Премьера — 11 апреля. Ещё одна любопытная премьера — фильм о знаменитом артисте балета Рудольфе Нурееве. Его снял британский актёр и режиссёр Рейф Файнс. Картина расскажет биографию легендарного танцовщика. Начнется фильм с рассказа о детстве в Уфе и продолжится историей о гастролях Кировского театра во Франции, когда Нуреев решил просить убежища на Западе. Стоит отметить, что премьера фильма состоялась в 2018 году на Берлинском фестивале, после которой фильм номинировался на несколько престижных наград. Показ в Токио принёс картине награду «За выдающийся вклад в искусство». Роль Рудольфа Нуреева сыграл солист казанского театра Олег Ивенко. Задействованы в фильме и другие российские актеры, в том числе, имеющие непосредственное отношение к родному для Нуреева городу Казани. Так в фильме, например, снялась Чулпан Хаматова, а кроме неё Сергей Полунин, Андрей Ургант, Анастасия Меськова, Равшана Куркова, Дмитрий Караневский и и др. Фильм снимался отчасти в России, а отчасти в Сербии. В кино — с 20 апреля. К слову, Нуреев родился в поезде, следовавшем во Владивосток. В момент рождения состав проходил мимо Иркутска, поэтому в документах местом рождения знаменитого балетмейстера значится столица Восточной Сибири. Завершает обзор военная драма Джеймса Кента «Последствия». Согласно синопсису, события в фильме будут происходить в послевоенной разрушенной Германии. В центре сюжета окажется англичанин Льюис Морган, который стал временным мэром Гамбурга и вынужден возрождать город. Льюис вместе со своей супругой поселятся в доме, где также проживает немецкий архитектор со своей дочерью. Это и послужит отправной точкой для завязки конфликта. Главные роли в драме исполнили Кира Найтли, Александр Скарсгорд и Джеймсон Кларк. На большом экране — с 25 апреля. Обзор подготовила Ольга Максимова, информация с сайтов barguzin.net, kinomax.ru и портала Кинопоиск. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? иркутск

кинообзор Тэги: View the discussion thread.